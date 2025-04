Porno aspoň jednou týdně sleduje bezmála polovina mužů, ale jen sedm procent žen

Na porno se jednou týdně nebo častěji dívá 44 procent mužů, u žen tento podíl činí sedm procent. Muži se sledováním porna také začínají dříve než ženy, 60 procent z nich má první zkušenost do 17 let věku. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro sexshop Růžový slon (zúčastnila se tisícovka respondentů starších 18 let). Negativní stránky porna dle něj vnímá 38 procent Češek a 24 procent Čechů.

Shodně 19 procent mužů se na porno dívá jednou týdně nebo několikrát za týden. Denně si ho pustí šest procent mužů. Třetina žen porno sleduje méně než jednou za měsíc a další třetina ho vůbec nevyhledává, zjistil průzkum. U mužů podíl respondentů, kteří porno nesledují, činí devět procent.

Tři pětiny mužů mají první zkušenost s pornem do 17 let věku, 29 procent do 14 let. Ženy si porno poprvé pustí v 18 letech či později, v průzkumu to uvedlo 47 procent z nich. Průměrný věk, kdy lidé prvně sledují porno, je 20 let. Do průzkumu se zapojilo 503 mužů a 497 žen.

"Největší podíl lidí, kteří uvedli první sledování porna do věku 14 let, vykázala věková kategorie 18 až 29 let. Naopak u nejstarší generace 60 a více let nadpoloviční většina lidí začala sledovat pornografii až od svých 21 a více let. To může souviset i s tím, že je dnes vlivem internetu tento obsah mnohem snáze dostupný," uvedla za sexshop Růžový slon Lucie Slováčková.

Neplacený obsah vždy nebo téměř vždy konzumuje přibližně 80 procent respondentů. Nejčastějším zdrojem porna je podle průzkumu internet, 16 procent lidí si porno pouští na televizi. Personalizovaný obsah, například na platformě OnlyFans, si platí pět procent dotázaných.

Hlavním benefitem sledování porna je podle průzkumu sexuální vzrušení. "Právě tento přínos zmiňuje 56 procent respondentů, kteří porno sledují. Pro zhruba třetinu představuje rovněž únik od stresu a starostí, přičemž podstatně častěji tento aspekt uvádějí muži. Pro ty je zároveň obvyklejší, že sledováním pornografie vyplňují volný čas. Zhruba čtvrtina lidí hledá v pornografii inspiraci pro svůj reálný sexuální život," řekla Slováčková.

Negativní stránky porna vnímá 31 procent dotázaných, častěji jsou to ženy než muži. Podle dvou třetin z těch, kteří spatřují zápory, porno povzbuzuje nerealistické představy o sexu. Téměř 60 procent uvedlo, že porno negativně ovlivňuje mezilidské vztahy a intimitu, polovina pojmenovala riziko vzniku závislosti na pornu. Shodně asi třetina za odpověď zvolila, že porno pohrdá ženami, podporuje vnímání lidí jako sexuální objekty a také že je platformou pro zneužívání a vydírání.