Naše vláda s ANO byla sociálně demokratická, tvrdí Maláčová. Babiš ji zatím odmítá

Zatímco hlavní politické strany už oznamují jména lídrů do podzimních sněmovních voleb, sociální demokraté ještě ani nerozhodli, zda do nich půjdou sami, nebo s někým dalším. Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová zatím nevyloučila žádnou variantu, včetně spolupráce s hnutím ANO. Přiznala ale, že nechce, aby hlasy pro její stranu propadly. Odhady ovšem stále vylučují samostatný vstup SOCDEM do sněmovny.

"Začali jste bez vědomí a otázání se členů zákulisně vyjednávat o možnosti umístění vás dvou a několika dalších funkcionářů na volební kandidátku Babišova hnutí ANO," vyčetl na konci prvního dubnového týdne vedení SOCDEM dlouholetý člen strany Libor Rouček. A odstartoval tak dodnes trvající spekulace, zda je spojenectví šéfa ANO Andreje Babiše a šéfky SOCDEM Jany Maláčové možné.

"Věřte nám, že v tuto chvíli je pro nás naprosto zásadní program," odpovídala Maláčová na dotaz Aktuálně.cz k možné spolupráci s ANO, když před týdnem odstartovala předvolební kampaň. A podobně reagoval i místopředseda sociálních demokratů Lubomír Zaorálek. Na každou otázku k tomuto tématu měli připravenou vyhýbavou odpověď, přesto šlo alespoň něco vytušit a dozvědět se více o plánech SOCDEM na nejbližší týdny.

Když uslyšeli konkrétní otázky k možnosti, že by šli po boku s ANO do voleb, nepotvrdili to, ale ani to neodmítli. Ani jeden se ale v poslední době neopírá do ANO a Maláčová se navíc pochvalně vyjadřovala k dřívějšímu vládnutí s ANO.

"Když se podívám na naše poslední vlády, tak politika, kterou vlády dělaly, byla sociálně demokratická. Já osobně jsem byla ministryně práce a sociálních věcí a my jsme splnili náš program do poslední tečky," tvrdí Maláčová na adresu vlády z let 2017 až 2021, kdy existoval kabinet ANO a sociální demokracie s premiérem Babišem. Čtyři roky předtím byly rovněž obě strany ve vládě, kterou vedl tehdejší šéf sociálních demokratů Bohuslav Sobotka.

Na dotaz Aktuálně.cz, zda ale obě strany neměly a nemají na některé důležité věci odlišné pohledy, Maláčová sdělila, že je správné mít na něco odlišné názory. A že je to jeden z předpokladů demokracie.

"Takže si dovedete představit, že budete na kandidátce ANO?" zněla další otázka, po níž Maláčová zdůraznila, že hlasy pro SOCDEM nesmí propadnout. "Od chvíle, kdy jsem se stala předsedkyní, jasně říkám, že nechceme, aby propadl milion hlasů jako v roce 2021. Prostě nechceme, aby zájmy českého občana byly na okraji zájmů české vlády," upozorňovala.

Spojkou by mohl být Faltýnek

Nicméně průzkumy veřejného mínění jasně naznačují, že hlasy pro SOCDEM by mohly propadnout i letos na podzim - pokud by šla strana do voleb samostatně. Odhady jí totiž už dlouho přisuzují méně než pět procent hlasů nezbytných pro návrat do sněmovny, například poslední volební model agentury STEM ukázal SOCDEM podporu 3,4 procenta hlasů. I proto se spekuluje o tom, že by se Maláčová se Zaorálkem mohli případně objevit na kandidátce ANO.

Spekulacím nahrává i to, že bývalý poslanec SOCDEM Jan Chvojka se poměrně často setkává s poslancem ANO Jaroslavem Faltýnkem, což Aktuálně.cz potvrdil sám Faltýnek. To ještě neznamená, že ANO a SOCDEM se do voleb nějak propojí, protože Faltýnek popírá, že by s Chvojkou jednal o volební spolupráci.

Je však zřejmé, že obě strany nějaké kontakty udržují, což potvrdil i místopředseda ANO Karel Havlíček. "Bavíme se s nimi o tom, koho a kde chtějí nasadit, jakou mají, nebo nemají šanci," prozradil CNN Prima s tím, že nic ale domluveno nebylo. Klíčové bude stanovisko Babiše. A ten to zatím vylučuje.

Sedm jistot. A bydlení, nebo pomoc Ukrajině

Maláčová se Zaorálkem v úterý odstartovali přibližně dvouměsíční akci po Česku s petičním stánkem a "referendem" o otázce "Bydlení, nebo zbraně?". Nejde ovšem o skutečné referendum, spíše o anketu a snahu získat voličské hlasy kritiků dodávek zbraní Ukrajině, která se s jejich pomocí brání ruské agresi.

Kromě toho chce zmiňovaná dvojice slibovat splnění "sedmi jistot", jako je třináctý důchod, levnější elektřina, vyšší výplaty či nižší daně pracujícím. "Budeme se snažit zjistit, jakou máme mezi lidmi podporu. Chtěli bychom mít sílu na to, abychom šli do voleb jako suverénní strana," avizuje Zaorálek.

Ale co by nastalo, kdyby průzkumy ani nadále nedávaly SOCDEM šanci dostat se samostatně do sněmovny? "Nepředjímejme. České volby ještě nikdy nedopadly tak, jak to vypadalo půl roku před nimi," říká Maláčová. "My jsme do toho ještě pořádně nepustili. Až to uděláme, tak se potom možná začnete ptát jinak," doplňuje ji Zaorálek.