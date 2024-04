"Že je to ilegální, bohužel vím." Černý trh plní léky na hubnutí, policie to neřeší

Z léku, který měl původně pomáhat pouze diabetikům, se stal i prostředek na hubnutí. Vysoká poptávka v minulém roce způsobila, že Ozempic na několik měsíců zmizel z lékáren. Toho využili nelegální prodejci, kteří se snaží na přeprodávání i falšování léku vydělat. Aktuálně.cz se s několika z nich spojilo. Odborníci před nákupem léků na internetu varují.

Zdánlivě zázračný lék funguje jednoduše. Do kůže na břiše nebo stehně dostane pacient injekci, po které nemá chuť k jídlu. Může za to látka zvaná semaglutid, která dokáže v těle napodobit uvolňování střevních hormonů. Ty podněcují pocit plnosti a prodlužují čas, za který jídlo opustí žaludek.

V Česku se o léku začalo mluvit zejména v souvislosti s výpadkem, ke kterému došlo v první polovině minulého roku. Nedostupnost léku vedla k tomu, že se po něm začali někteří shánět na sociálních sítích či internetových bazarech. Dosud se tam na něj objevují inzeráty. Lék je přitom pouze na předpis.

Martinovi M. z Břeclavi předepsali Ozempic kvůli diabetu 2. typu. Když se hodnoty cukru v jeho těle stabilizovaly, dostal možnost přejít z injekční léčby na inzulínovou pumpu. Na zásobách semiglutidu, které mu doma zbyly, se rozhodl vydělat. Na internetu zveřejnil inzerát, na který reportérka Aktuálně.cz pod skrytou identitou zareagovala.

Odpověď přichází za pár hodin. Za balení léků požaduje 2400 korun. "Teď je to trend, v Americe na to dělá reklamu Kim Kardashian. Lidé za to rádi zaplatí. Většinou se cena pohybuje kolem 2700 korun. Mně to z devadesáti procent proplatila pojišťovna. Když si vezmete všechna tři balení, tak se klidně domluvíme levněji," smlouvá. Když se redaktorka prodejci představí, reaguje stroze. "Že je to ilegální, bohužel vím," přiznává.

Další černý prodejce, Tomáš F. z Jihlavy, chce za jedno balení v poloviční dávce dokonce 3500 korun. Nabízený lék však v české lékárně zřejmě nezískal, popisky na balení jsou v litevštině. "Příští měsíc budu mít další tři balení. Trvám na osobním předání. S posíláním poštou mám hrozné zkušenosti," tvrdí. Na osobní schůzce se s redaktory domluvil, později se ale odmlčel a inzerát z internetu stáhl.

Z Litvy podle svých slov pochází i další z nelegálních prodejců. Jedno balení nabízí za 3700 korun, ale má i množstevní slevy. "Pokud chcete koupit dvacet kusů, cena bude 3300 korun za kus. Celkové náklady 66 tisíc korun," píše s tím, že může dodat až dvě stě kusů.

Jako důkaz posílá video, na kterém je vidět krabice plná léků. I v Litvě je přitom přípravek dostupný pouze na předpis. Když vyjde najevo, že prodejce používá překladač, komunikace pokračuje v angličtině. Redaktor si s ním chce zavolat, aby ověřil, že nejde o podvod. "Pokud nám nevěříte, nemůžeme spolu dělat byznys," odmítá to prodejce a komunikaci ukončuje.

0:17 Video, které jeden z prodejců poslal redakci. | Video: Aktuálně.cz

Pouhý přestupek může stát kupujícího zdraví

Narazit na internetu na inzerát nabízející Ozempic není složité. Přesto Státní ústav pro kontrolu léčiv zaznamenal od roku 2019 pouze šest případů jeho nezákonné distribuce. "Jakékoli nelegální zacházení s léčivými přípravky je jednáním v rozporu se zákonem. Ústav může pachateli uložit sankce od napomenutí až po pokutu do výše dvaceti milionů korun," uvádí mluvčí Gréta Rakašová.

Policie nelegální přeprodávání Ozempicu dosud neřešila. Protože neobsahuje psychotropní nebo omamné léky, nejedná se o trestný čin, ale přestupek. "Z pohledu policie by mezi problémové jevy mohl patřit prodej falzifikátů takových léků, případně zdravotní komplikace spojené s užíváním bez lékařského dohledu. Ani o jednom z těchto jevů nemáme žádné informace," říká mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.

Na internetu lze koupit i další léky, které jsou jen na předpis. Prodejce se stejnými kontaktními údaji v desítkách inzerátů kromě prostředku na hubnutí nabízí například fentanyl, lék s podobnými účinky jako heroin, avšak výrazně silnější. Látka se zneužívá jako droga, stojí za takzvanou opioidovou epidemií v USA .

Nabízí toho ale mnohem víc, od antidepresiv po uklidňující i nabuzující přípravky. "Je to bezpečné. Zásilku dostanete 24 až 48 hodin od zaplacení," ujišťuje anglicky hovořící muž redaktora, který se s ním pod falešnou identitou spojil. Muž tvrdí, že zboží posílá ze Slovenska poštou nebo přes kurýrní společnost.

"Všechny naše léky jsou stoprocentně originální. Máte záruku vrácení peněz v případě, že vám přijde něco jiného, než jste si objednal," přesvědčuje prodejce s tím, že nejde o podvod. Chce si prý udržet zákazníky, což by nešlo, pokud by jim léky nedodal. Platit je možné bankovním převodem i bitcoinem. "Jsme dostupní 24 hodin denně, sedm dní v týdnu," dodává muž.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv v souvislosti s prodejem semaglutidu na černém trhu vydalo loni varovné prohlášení. Reagovalo tak na padělané léky, které kolovaly v Rakousku a po jejichž užití skončilo několik lidí v nemocnici.

Podle oslovených odborníků může být užití léku koupeného přes internet zdraví nebezpečné. "Vůbec nemohou vědět, co vlastně kupují. Slyšel jsem o případech, kdy člověk koupil falzifikát, který obsahoval inzulín. Ten v těle může vyvolat například hypoglykémii. Samozřejmě ve chvíli, kdy lék není vyroben podle přísných hygienických pravidel a jde o injekci, může dojít k infekci," varuje přednosta centra diabetologie IKEM Martin Haluzík.

S tím souhlasí i farmaceutka z Fakultní nemocnice v Motole Veronika Kovářová. "Štěstí je, když lék jen nefunguje. Někdy falzifikáty obsahují pouze vodu nebo placebo. Ale na léky z černého trhu nedohlíží žádný kontrolní úřad, a tak není jisté, jestli byly vyráběny ve sterilních podmínkách. Kromě infekce hrozí třeba akutní alergická reakce, ale i systémový zánět, poškození kůže a případně otrava krve," vyjmenovává.

Zájem o léky na hubnutí roste

Užívání léků pomáhajících s cukrovkou, ale také hubnutím, v posledních letech značně vzrostlo. V roce 2019 pojišťovna zaplatila či přispěla pacientům zhruba na 15 tisíc balení, v roce 2022 jich bylo už 186 tisíc.

Haluzík a Kovářová se shodují na tom, že zájem lidí o léky na hubnutí znatelně roste. Mohou za to podle nich i sociální sítě a celebrity, které látku propagují. V Česku obézním lidem pomáhá v léčbě od roku 2019 také látka liraglutid, o kterou mají lidé podle Haluzíka také stále vyšší zájem. Lék si pacient musí denně injekcí vstříknout pod kůži, na rozdíl od semaglutidu je však jako pomoc k hubnutí registrovaný. I proto mu dávají obezitologové přednost.

V praxi lékaři předepisují Ozempic takzvaně off label, tedy mimo oficiální indikaci, k léčbě obezity. Pacient ale musí podepsat souhlas s tím, že ví, že bude látku užívat k účelu, pro jaký nebyla registrována. Ve vyšších dávkách dokáže semaglutid podle Haluzíka snížit váhu pacienta až o 15 kilogramů.

