Řím očekává statisíce věřících, kvůli bezpečnosti nasadí i drony a odstřelovače

Italská metropole se připravuje na statisíce věřících, kteří se tento týden přijedou z celého světa rozloučit se zesnulým papežem Františkem. Dorazit by mohlo až několik milionů lidí, jako tomu bylo v případě pohřbu papeže Jana Pavla II. v dubnu 2005. Tehdy do Říma přicestovaly asi čtyři miliony lidí.

Kromě policie, civilní obrany, hasičů a zdravotníků jsou v pohotovosti také dopravní společnosti, například italská železnice už posílila spoje do Říma i vlaky z mezinárodního letiště u italské metropole.

Kromě zvýšené bezpečnosti a omezení dopravy se očekává nedostatek ubytování, jelikož už teď je v Římě mnoho turistů. Poutníkům nabídnou ubytování i řeholní řády. Před dvaceti lety mnozí z těch, kteří se přijeli rozloučit se zesnulým papežem, přespávali i v parcích, připomněl server španělské televize RTVE.

Podle italských médií připravují policie a civilní obrana podobná bezpečnostní opatření jako při pohřbu Jana Pavla II. První začala platit hned v pondělí po oznámení papežovy smrti a zvýšená bezpečnostní opatření mají trvat až do zvolení nového papeže.

Italská vláda už také schválila dekret, jímž pověřila řízení celé akce s výjimkou bezpečnostních aspektů ministerstvo civilní ochrany. Na starosti bude mít například zajištění zdravotnických stanovišť, distribuci vody či posílení telefonních sítí. Pohotovostní plány už aktivovaly nejbližší nemocnice a záchranná služba.

Uzavřeno bude náměstí svatého Petra ve Vatikánu, kde se na prostranství před svatopetrskou bazilikou uskuteční v sobotu v 10:00 pohřební liturgie předtím, než bude papež František pohřben podle svého přání v bazilice Panny Marie Sněžné (Santa Maria Maggiore). Na přístupových místech na náměstí budou policejní hlídky s detektory kovů, na bezpečnost na náměstí budou dohlížet policisté i díky dronům či stálým kamerám.

Podle serveru televize Sky TG24 experti z různých složek policie, včetně pyrotechniků, provedou důkladné prohlídky v okolí i v podzemí, na střechách budou odstřelovači. Mobilizovány budou jednotky hasičů či experti na chemické či biologické zbraně. Na sobotní pohřeb papeže Františka se totiž chystá řada vysokých politiků a státníků, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa či jeho francouzského kolegy Emmanuela Macrona.

Větší počty věřících ve Vatikánu čekají už ve středu, kdy bude rakev s tělem papeže od 11 hodin vystavena v bazilice svatého Petra, a to až do pátku. Ve čtvrtek a v pátek se veřejnost bude moci přijít se zesnulou hlavou katolické církve rozloučit vždy od sedmi hodin ráno, ve čtvrtek do půlnoci a v pátek do 19 hodin. Očekávají se dlouhé fronty věřících. Náměstí svatého Petra má s přilehlými ulicemi kapacitu asi 300 000 lidí.

Na pohřeb Františkova předchůdce, papeže Benedikta XVI. v lednu 2023 dorazilo na Svatopetrské náměstí asi 50 000 lidí, během tří dnů se s ním do baziliky svatého Petra přišlo rozloučit na 200 000 věřících. Tento týden se ale očekává výrazně vyšší účast, podobně jako v roce 2005 v případě Jana Pavla II. Benedikt XVI. nezemřel v době svého pontifikátu, jehož se o deset let dříve vzdal, ale v době úmrtí byl emeritním papežem.