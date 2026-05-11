„Investujte do Tesly,“ nabádaly missky pod hlavičkou ČNB, teď banka dává ruce pryč

Investujte do akcií Microsoftu či do nemovitostí v zahraničí, radily v rámci kampaně finalistky Miss Czech Republic ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB). Jak se ale ukázalo, nabádání k investicím pod hlavičkou orgánu, který vykonává dohled nad finančním trhem, může být na hraně. I proto ČNB dala ruce pryč od dvou videí. „Jejich vyznění mohlo působit matoucím dojmem,“ hájí banka svůj krok.
Videa s dívkami ze soutěže krásy se začala objevovat na instagramovém profilu Miss Czech Republic i ČNB během uplynulého týdne. Finalistky přivítal v sídle banky Na Příkopě guvernér Aleš Michl, vedl s nimi krátkou debatu o finanční gramotnosti a následně se s nimi vyfotil v návštěvnickém centru. Právě tam měla vznikat i videa ze série „O penězích s ČNB“.
Není to poprvé, co se soutěž Miss CZ zapojila do osvětové kampaně. Zde ale přichází zapeklitý problém – některé dívky v instagramových příspěvcích ve spolupráci s ČNB, která zároveň zastává roli regulátora finančního trhu, nabádaly k velmi konkrétním investicím či investičnímu chování.
„Univerzální rozumná investice neexistuje. Vždy záleží na riziku, čase a cíli. Jaké investice ale v roce 2026 dávají největší smysl? Jsou to například zlato, nemovitosti, investovat do S&P 500 anebo do akciových společností, jako jsou Microsoft, Apple a Tesla. Největší chybu, kterou kdy můžete udělat, je neinvestovat vůbec anebo se honit za rychlými zisky. Nejlepší je investovat pravidelně, měsíčně,“ sděluje v prvním krátkém videu například Aneta Vizinová.
A nebyla jediná. „Nejlepší investice, kterou můžete udělat, je investovat do sebe jako celku: pečovat o své zdraví, ať už fyzické nebo psychické, a investovat čas do rodiny, jelikož to je to, co nám nikdy nikdo nevezme. Také – jestli chcete materiálně investovat – tak třeba akcie nebo nemovitosti v zahraničí, ale také je velmi důležité se neustále vzdělávat a pracovat na sobě,“ radí zase česko-italská influencerka Dominique Alagia ve třetím zveřejněném videu.
Všechny komentáře zmizely
Právě silně doporučovací jazyk měl být důvodem, proč centrální banka posléze zařadila zpátečku. Nejprve k výše zmíněným příspěvkům odstranila spolupráci se svým instagramovým profilem. Nyní jsou k vidění pouze na profilu Miss Czech Republic. Problematické výstupy dívek se také dočkaly popisku, že „nevyjadřují oficiální postoj ČNB“.
„Videa slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům a nepředstavují investiční poradenství ani konkrétní investiční doporučení. Investování zahrnuje riziko kolísání hodnoty a ztráty kapitálu. Každý investor by měl zohlednit své individuální potřeby a cíle. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích zisků,“ objevilo se u videí, která už byla pod palbou některých uživatelů Instagramu.
Profil Miss CZ pak pod příspěvkem s Dominique Alagia promazal komentáře, které kritizovaly nejen její investiční radu, ale i poznámku o tom, že je „velmi důležité se neustále vzdělávat“. Dívka totiž na sebe minulý rok upozornila tvrzením, že kvůli kariéře přerušila studium střední školy a nedodělala maturitu. „Tohle opravdu není dobrý krok, jak zacílit na mladé,“ uvedl jeden z uživatelů dříve, než byla celá diskuse pod příspěvkem smazána.
Matoucí, přiznala ústřední banka státu
Že ČNB nakonec musela zasáhnout, potvrdila redakci Aktuálně.cz i mluvčí Petra Vlčková. „V rámci prohlídky Návštěvnického centra ČNB si finalistky Miss Czech Republic natočily videa, která pak ČNB přesdílela i na svůj profil na sociální síti Instagram. Nejedná se o žádnou formu placené spolupráce,“ uvedla na dotaz ke spolupráci jedné ze dvou hlavních českých soutěží krásy.
„Dvě z těchto videí byla následně odstraněna. Přestože obsahovala upozornění, že nejde o oficiální postoj ČNB a materiál má pouze informační charakter, mohlo jejich vyznění působit na veřejnost matoucím dojmem. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k jejich stažení,“ poznamenala dále Vlčková.
Banka sama varuje před „finfluencery“
Že je tato forma osvěty na hraně, potvrdila advokátka a expertka na právo v marketingu a e-commerce Petra Dolejšová. „Sama ČNB upozorňuje na kodex ‚finfluencerů‘ a toho, jak držet poradenství v souladu s tzv. dobrými mravy. Pokud by Miss CZ dávaly konkrétní rady, mohou se dostat pod právní předpisy, které finanční poradenství dost přísně upravují. Bude to samozřejmě případ od případu,“ upřesnila pro Aktuálně.cz.
Ve zmíněném kodexu, který ČNB zveřejnila loni v lednu, je například upozornění, že některé příspěvky o investování mohou podléhat nařízení o zneužívání trhu a zákonu o podnikání na kapitálovém trhu. Není proto překvapivé, že banka následně přispěchala s prohlášením, že zveřejněná videa nepředstavují její postoj.
„ČNB to dělá primárně proto, aby se chránila před případnou kvalifikací svého edukačního obsahu jako investičního poradenství nebo oficiálního stanoviska – obojí by totiž mělo nemalé právní dopady,“ pokračovala Dolejšová.
Ačkoliv se banka od příspěvků distancovala, stále jsou videa s „investičními radami“ viditelná na profilu Miss CZ – včetně loga ČNB. „Na sítích je vždy důležitý obsah sdělení a to, jak na cílovku působí. Málokdo si totiž čte ‚poznámky pod čarou‘. Jde vždy o kontext a vnímání příspěvku jako celku,“ řekla na závěr oslovená advokátka.
Není to poprvé
I loni musela centrální banka čelit podobným dotazům z řad veřejnosti. Vyjádření je nadále dostupné na jejích webových stránkách.
„ČNB neuzavřela s organizací Miss Czech Republic, společností Miss Factory s.r.o., MISS CZECH REPUBLIC – Krásné tváře pomáhají, z.s. ani s jednotlivými účastnicemi soutěže miss žádnou smlouvu a neposkytla jim finanční ani jiné protiplnění. Videa a fotografie vznikly v rámci návštěvy finalistek soutěže v Návštěvnickém centru ČNB a byly publikovány na sociálních sítích Instagram a Facebook, a to konkrétně na účtech Miss Czech Republic,“ vysvětlila ČNB s tím, že jednotlivé příspěvky nijak nepodpořila placenou propagací.
