„Fabulace Vokřála a Malé.“ ANO zrušilo rozhodnutí o rozpuštění tří brněnských buněk

Předsednictvo hnutí ANO ve čtvrtek zrušilo své březnové rozhodnutí o rozpuštění tří místních organizací v brněnských Židenicích, Černovicích a Starém Lískovci.

O zrušení buněk se zasazovali jihomoravská předsedkyně hnutí Taťána Malá a exprimátor Brna a zároveň místopředseda ANO Petr Vokřál. Argumentovali tím, že buňky a jejich 37 členů mají vazby na hlavního obžalovaného korupční kauzy Stoka - expolitika ANO Jiřího Švachulu.

Hospodářské noviny (HN) ve čtvrtek ale zveřejnily svědectví muže, kteří říká, že Malá o korupci na radnici Brno-střed věděla už v roce 2017, jelikož ji varoval. Podle policejních odposlechů se navíc její "ochranou" chlubil podnikatel, který je v případu rovněž podezřelý z manipulování tendrů.

O zrušení buněk se jednalo celkem počtvrté. Vyloučení straníci začali vyhrožovat soudem s tím, že jde o snahu Vokřála a Malé zlikvidovat vnitrostranickou opozici. Židenickou buňku ve sporu zastupoval brněnský advokát Radek Ondruš. "Předsednictvo udělalo jediné moudré rozhodnutí, které jsme očekávali, že Andrej Babiš udělá. Každá jiná varianta by byla pro všechny špatná," komentoval výsledek Ondruš s tím, že situace se vrací zpátky před březnové rozhodnutí a jeho zastupování tím pádem skončilo.

Vývoj uspokojil i samotné členy původně rozpuštěných organizací. "Jinak to dopadnout ani nemohlo. Všechno to byly smyšlenky a fabulace pana Vokřála a paní Malé. Pokud by měli v plánu dál nás utlačovat, obrátíme se na vedení," sdělil člen organizace Starý Lískovec Michal Němeček.

Jak už HN a server Aktuálně.cz v minulosti upozornily, v brněnském ANO měl Švachula rozsáhlý vliv. Blízko měl k Vokřálovu prvnímu náměstkovi Richardu Mrázkovi (ANO), s nímž dle dokladů, které má redakce k dispozici, kupovali společné luxusní dovolené. A podle výpovědi bývalých straníků to byli právě Mrázek s Vokřálem, kteří na místo šéfa brněnské buňky ANO v roce 2015 na poslední chvíli protlačili podnikatele a Švachulova dobrého přítele Pavla Dvořáka. I toho nyní dle zjištění Aktuálně.cz a HN policisté podezřívají z manipulace veřejných zakázek. Obviněn však dosud nebyl.

Vokřál vytvořil graf, v němž rozkreslil údajné vazby původně vyloučených členů organizací na Švachulu. Redakce ho má k dispozici. Bez povšimnutí Malé i Vokřála ovšem zůstala buňka Brno-střed, jejímž členem Švachula byl. Aktuálně.cz a HH už popsaly, že Švachulu do organizace před komunálními volbami dostal přes odpor tamních straníků přímo místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek. Společně hned s několika jeho blízkými. Díky tomu pak Švachula získal na kandidátce čelní místo a po volbách dosáhl na post místostarosty. Podle policie pak funkci zneužil ke stamilionové korupci.

Po podezření z korupce pozastavil členství Faltýnek mladší

Malá s Vokřálem se rovněž nesnažili rozpustit buňku Brno-Ivanovice, kterou vedl syn druhého muže hnutí ANO Jaroslava Faltýnka - Jiří. Ten nedávno požádal o pozastavení členství v hnutí a ve čtvrtek mu to předsednictvo posvětilo. Jiří Faltýnek požádal o pozastavení členství krátce poté, co HN a Aktuálně.cz zveřejnily informace o tom, že policisté Faltýnka podezřívají z korupce v brněnských teplárnách, v jejichž vedení seděl.

Redakce rovněž zveřejnila odposlechy, na kterých se obžalovaný Švachula s hlavním spolupracujícím obviněným kauzy, podnikatelem Samanem El-Talabanim, baví o tom, že odvádějí desátky z úplatků ze zmanipulovaných brněnských tendrů oběma Faltýnkům. Při té příležitosti se o nich baví jako o starém a mladém efku.

Oba Faltýnkové jakékoli zapojení do úplatkářského systému dlouhodobě odmítají.