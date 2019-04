Ťok nechce říct, kdo mu navrhl do Českých drah brněnského “korupčníka” Švachulu

Politici hnutí ANO stále mlží, jak se jejich člověk - nyní pro korupci vazebně stíhaný brněnský komunální politik Jiří Švachula - dostal do dozorčí rady firmy ČD Cargo, dcery státních Českých drah. Ministr dopravy Dan Ťok nechce říct, kdo konkrétně mu v roce 2017 Švachulu do funkce navrhl. Podle svědků seznam “trafikantů” se Švachulovým jménem přinesl na jednání představenstva Českých drah bývalý náměstek ministra dopravy a nynější poslanec za ANO Milan Feranec.

"Už jsem k tomu tématu všechno uvedl," reagoval Ťok po urgencích na dotazy Aktuálně.cz. Předtím v České televizi prohlásil, že nominaci Jiřího Švachuly "dostal jako rozhodnutí" z koaliční dopravní rady. Právě tam se na tom prý koaliční partneři měli dohodnout. A to společně s nominací Romana Onderky za ČSSD.

Tehdejší členové koaliční dopravní rady z řad ČSSD a KDU-ČSL nicméně tvrdí, že se o Švachulovi na jednání nikdy nemluvilo.

"Opravdu nikdy. Já o panu Švachulovi předtím vůbec neslyšel," říká sociální demokrat Jan Birke. Sám se přitom hlásí k výběru Romana Onderky do ČD Cargo, nynějšího statutárního místopředsedy sociálních demokratů, jehož prý Ťokovi tehdy navrhl právě on, poté co věc řešil i s tehdejším sociálnědemokratickým premiérem Bohuslavem Sobotkou a vše schválilo politické grémium strany.

"Ale ani o Onderkovi jsme nikdy nejednali na koaliční dopravní radě," prohlašuje Birke. "Koaliční rada žádná jména nikdy neprojednávala. Pana Švachulu jsem poprvé zaznamenal, až když se členem dozorčí rady ČD Cargo skutečně stal," uvádí Jan Kasal, zástupce lidovců, který byl v dozorčí radě ČD Cargo ještě před Švachulou.

Další člen dopravní koaliční rady za ČSSD Pavel Švagr navíc připomíná, že v době, kdy byl Švachula nominován a zvolen, rada fakticky už neexistovala. Přestala se prý scházet na přelomu let 2016 a 2017, kdy se její členové dohodli, jak se bude dále rozšiřovat český mýtný systém.

Den, kdy se rozdělovaly trafiky

Jak vyplývá ze sbírky listin obchodního rejstříku, Švachula s Onderkou byli zvoleni za nové členy dozorčí rady ČD Cargo 28. března 2017, kdy se na tom usneslo představenstvo mateřské firmy České dráhy (v působnosti valné hromady dceřiných firem). Tím, kdo představenstvu Českých drah uvedená jména navrhl, měl podle důvěryhodných zdrojů Aktuálně.cz být tehdejší Ťokův náměstek a šéf dozorčí rady Českých drah Milan Feranec (nyní poslanec za ANO).

"Feranec přinesl ty seznamy, přičemž to mělo být po konzultaci s ministrem dopravy Ťokem. Vysvětlení bylo takové, že se jedná o odborníky tehdejší vládní koalice, kteří vždy v dozorčích radách seděli. A že se jedná o rekonstrukci s důrazem na odbornost," vzpomíná jeden z přímých účastníků jednání představenstva.

Švachula a Onderka nebyli jediní, kdo byli tehdy zvoleni. Byl to totiž den, kdy se do orgánů státem ovládaných železničních firem dostali i někteří jiní "političtí trafikanti". Plzeňský politik z hnutí ANO Roman Zarzycký získal třeba post ve Výzkumném ústavu železničním. Členem dozorčí rady dceřiné opravárenské firmy DPOV se z rozhodnutí představenstva ČD stal i Alois Mačák, což je nynější náměstek ministra kultury za ČSSD, jinak ale také dlouholetý kolega (i stranický) z prostějovské komunální politiky nynějšího druhého muže hnutí ANO Jaroslava Faltýnka.

Faltýnek odmítá, Feranec mlčí

Faltýnkovi blízký je i zmíněný brněnský politik a podnikatel Jiří Švachula, muž, jenž má jen středoškolské vzdělání, provozuje v Brně galerii a vinotéku, přičemž nikdy předtím v dopravě nepracoval. "Já jsem určitě pana Švachulu nikam nenavrhoval, navíc jsem ho neviděl téměř dva roky," reagoval Faltýnek na dotaz Aktuálně.cz.

Bývalý náměstek ministra dopravy Milan Feranec - Faltýnkův dlouholetý blízký přítel - se k záležitostem ohledně Švachuly i po urgenci odmítl vyjádřit. O tom, že na nominaci brněnského komunálního politika a dalších lidí měl podíl, nicméně svědčí i jeho vlastní vyjádření z dubna 2017. "Vybírali jsme je podle doporučení a odbornosti," uvedl tehdy Feranec pro deník MF Dnes, když byl dotazován, podle čeho byli do dceřiných firem ČD lidé z ANO nominováni.

Jako radní z městské části Brno-střed měl podle policie Jiří Švachula na úplatcích za městské zakázky inkasovat 8,8 milionu korun. Kromě toho měl ale v listopadu 2017 Jaroslavu Faltýnkovi zprostředkovat schůzku s šéfem antimonopolního úřadu Petrem Rafajem ohledně mýtného tendru. "Schůzku (s Rafajem) zprostředkoval Jiří Švachula, který se jí aktivně účastnil," uvedl deník Právo, jenž citoval uniklé policejní materiály.

Faltýnek i Rafaj jsou teď policií prověřováni, zda se také nezapletli do korupčního jednání a nenahrávali jednomu z účastníků mýtného tendru, firmě Kapsch.

Švachula už o místo v ČD Cargo přišel (na rozdíl od jiných "železničních trafikantů" z roku 2017). A to na popud premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. "Okamžitě jsem řekl ministru (dopravy Danu) Ťokovi, aby ho v pondělí vyhodil. Hnutí se musí zbavit lidí, u kterých by se prokázala korupce. Založil jsem hnutí proti korupci a pro mě je nepřijatelné, aby k takovým případům docházelo," uvedl Babiš po vypuknutí korupční kauzy na Švachulovu adresu.