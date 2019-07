Jsem pracující nezaměstnaný, tvrdí místopředseda ANO a exprimátor Brna Petr Vokřál

Petr Vokřál patří mezi ty bývalé manažery, kteří zůstávají šéfovi ANO a premiérovi Andreji Babišovi nadále věrní. Vokřál pracuje pro ANO i poté, co z pozice primátora Brna "spadl" na pozici opozičního zastupitele a nakonec nezískal ani žádné místo ve vládě, o čemž se dlouho spekulovalo. "Řekl bych o sobě, že jsem pracující nezaměstnaný," tvrdí o svém současném postavení v rozhovoru pro Aktuálně.cz, ve kterém mluví jak o své osobní situaci, tak pohledu na hnutí ANO a premiéra Babiše.

Přestože jste místopředsedou hnutí ANO, není o vás v posledních měsících příliš slyšet. Jak vlastně žijete?

Žiju lépe a radostněji, protože mám trochu více času, ale určitě se nenudím. Věnuji se opoziční práci zastupitele v Brně a práci koaličního zastupitele na kraji. Proto poměrně hodně času trávím na krajském úřadě v rámci různých projektů, které se tady připravují. A věnuji se samozřejmě také politické práci v hnutí ANO. Co bude dál, uvidíme, příští rok jsou krajské volby, tak se třeba budu pohybovat v rámci Jihomoravského kraje.

Co nyní přesně děláte? A zastáváte nějakou funkci?

Zastupitel Jihomoravského kraje a zastupitel města Brna, jsem v různých výborech a komisích.

To vám stačí k obživě?

Ještě jsem v rámci jednoho projektu Thermal Pasohlávky předseda dozorčí rady, kde se podařilo získat investora na stavbu lázní. Krajem kontrolovaná společnost tak získala téměř půl miliardy korun do rozvoje tohoto regionu. Připravujeme poměrně velké investiční záležitosti a já jsem slíbil našemu hejtmanovi Bohumilu Šimkovi (ANO), že se o ně budu snažit nějakým způsobem starat. Ale že bych měl nějakou uvolněnou funkci na něco konkrétního, tak to nemám.

Odkud úřadujete?

Pohybuji se mezi několika místy. Bývám na krajském klubu zastupitelů hnutí ANO, kde se věnuji zmiňovaným projektům a snažím se pro ně například vyjednávat podporu, mezi kanceláří ANO v Brně a často také úřaduji z domu. Tam mám největší kancelář.

Živí vás tedy funkce předsedy zmiňované dozorčí rady?

Řekl bych o sobě, že jsem momentálně pracující nezaměstnaný.

Takže pracujete zadarmo?

Samozřejmě nějaký menší příjem mám jako člen zastupitelstev.

Počkejte, za práci v zastupitelstvu bývá pár korun. Jaký máte hlavní příjem? Je to díky funkci předsedy zmiňované dozorčí rady? Kolik peněz za to dostáváte?

Toto místo je honorované, ale určitě ne tak, aby z toho člověk uživil rodinu.

Kolik peněz a za co tedy měsíčně pobíráte?

Jako zastupitel Jihomoravského kraje dostávám měsíčně 7500 korun, za práci v brněnském zastupitelstvu je to zhruba stejná částka. Odměna pro předsedu dozorčí rady společnosti Thermal Pasohlávky činí sedm tisíc korun a jako člen dozorčí rady společnosti Brněnské veletrhy beru 15 tisíc korun. Veškeré částky jsou uvedeny v hrubém.

Na co tedy čekáte, abyste měl plnohodnotné zaměstnání? Jaké máte plány?

Uvidíme, co bude. Nějakou dobu jsem schopný finančně přežít díky dobám, kdy jsem vydělával výrazně více než v politice.

Proč tedy zůstáváte v politice a neodejdete například do byznysu?

Teď to tak prostě je, že dělám, co dělám. Pokud jde o odchod k byznysu, já nerad dělám věci napůl. Jestliže se poslední léta věnuji politice, tak se tomu věnuji naplno, i když to není třeba momentálně k uživení.

Nevěděl jsem o trestné činnosti členů ANO

Mluvil jste o své současné pozici s vaším předsedou a premiérem Andrejem Babišem?

My jsme se s panem předsedou domluvili, že pomůžu na jižní Moravě hnutí ANO, protože se blíží krajské volby.

Vy jste v minulosti jednal s panem Babišem o tom, že byste mohl být ve vládě například jako ministr dopravy. Proč tato jednání nakonec nedopadla? Babiš se rozhodl pro jiné kandidáty, nebo jste si řekli, že budete pro ANO užitečnější v Brně?

Bavili jsme se o řadě variant. Ale nakonec jsme se dohodli, že mé angažmá, moje role bude v příštích krajských volbách. I proto jsem například nekandidoval do Evropského parlamentu.

Připravujete se na to, že byste byl lídrem pro krajské volby v příštím roce?

Kdo bude naším lídrem, se ukáže v druhé polovině roku. Začneme to brzy řešit.

A zvažujete, že byste byl lídrem kandidátky, byť máte hejtmana, který bude mít možná stejnou ambici?

Toto budeme teprve řešit. Bavíme se o tom s panem hejtmanem Šimkem, ale bude to na rozhodnutí hnutí ANO.

Značka ANO je ale v Brně poškozená tím, že dva významní členové ANO - Jiří Švachula a Petr Liškutin - jsou mezi devíti zatčenými, kteří byli obviněni z účasti na zločinecké organizované skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Údajně jde o desítky milionů korun, Švachula měl být dokonce hlavním pachatelem. Myslíte, že voličům bude stačit to, že jste je z ANO vyloučili?

Byl to pro nás velmi nepříjemný otřes. Snažili jsme se udělat rychlé a razantní kroky. Doufám, že tyto nepříjemné věci máme za sebou. Ale je mi jasné, že nás to poškodilo. S celou řadou lidí, kteří byli zjištěním policie překvapeni stejně jako já, jsem to řešil a bavili jsme se, jak v této věci postupovat. Jsem přesvědčený, že jsme zvolili správný postup.

Je vůbec možné, aby stíhaní politici páchali podle policie tak rozsáhlou trestnou činnost, a ve vašem hnutí o tom nikdo nevěděl?

Já jsem o tom vůbec neměl tušení. Neměli bychom ale s vaničkou vylévat i dítě. Historická zkušenost všech stran ukazuje, že tu a tam se v každé najdou lidé, kteří zneužívají svého postavení. Je třeba jít dál.

Neměl jste žádné podezření, nic jste neslyšel, nikdo vám nic ani nenaznačil?

Já opravdu nic netušil. Pamatuji si chvíle, kdy za mnou chodili někteří lidé, že se prý já podílím na nějaké korupci, což jsem věděl, že není absolutně pravda. Stejně tak občas někdo někde něco o někom řekne, ale je hrozně složité takové informace vyhodnocovat. Nikdo vám neřekne: Já kradu.

Takže nějaké náznaky jste měl?

Neměl jsem žádné přímé indicie, že by se něco dělo. Kdybych je měl, tak bychom to v ANO určitě řešili.

Přitom se říká, že Brno je jedna velká vesnice, kde se zná každý s každým a nic se neutají.

V Brně se vypráví spousta věcí, člověk musí to, co slyší, vyhodnocovat. Bude to znít hloupě, ale pana Liškutina jsem ani neznal. Člověk nemůže znát všech tři a půl tisíce členů ANO, potkal jsem ho párkrát v životě. Nikdy jsme se spolu nebavili. Skutečně jsem ani u jednoho z těchto mužů neměl signály o tom, co teď tvrdí policie.

Nebylo by pro vás i vzhledem k této kauze lepší odejít z politiky? Významní členové ANO v Brně podezřelí ze zločinu za desítky milionů korun, předseda ANO Babiš obviněný z dotačního podvodu za 50 milionů korun a v ulicích davy lidí, kteří měli být typově vaši voliči. Co přesně vás drží v politice?

Není můj styl v takových chvílích odcházet. Nejsem ten, kdo vyskakuje z lodi jako první. Já jsem šel do ANO s určitým záměrem, který nebyl a není zištný. Pořád si myslím, že má smysl v ANO být. A věřím, že hnutí má perspektivu. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.

Nevadí vám ani to, že jste šel do ANO podle svých dřívějších slov proto, že to bude spíše pravicové hnutí, jenže ono se teď opírá stále více spíše o levicové voliče?

Před čtyřmi lety se mě pan Petr Pithart ptal, kdy se stane z hnutí standardní politický subjekt. A já jsem říkal: až přežije dvě klinické smrti. Pokud je nepřežije, tak dopadne jako jiná hnutí a strany, které už nejsou. A pokud je přežije, tak se zkonsoliduje, byť to bude nějakou dobu trvat. Vždyť hnutí je na "politickém trhu" pořád ještě krátkou dobu, mezitím se konsoliduje i personální základna. Kdyby všichni utekli, tak to bude nekonečný příběh. Je potřeba zkonsolidovat lidi, kteří to myslí s hnutím opravdu dobře, a uvidíme, jestli to budou ti správní, kteří budou mít šanci dlouhodobě hnutí ANO posouvat.

Když mluvím v Praze občas s některými lidmi z ANO, říkají mi, jak je velmi těžké získat za členy lidi, kteří jsou poctiví, pracovití a slušní, a že za současného stavu a atmosféry lidé do ANO nechtějí. Vy tento problém v Brně a celkově na jihu Moravy nemáte?

Samozřejmě, situace s ANO není určitě jednodušší než například před pěti lety, to určitě ne, je to složitější. Ale na druhou stranu, pokud si projdeme současné období, tak věřím, že situace ANO se zlepší. Navíc to není tak, že bychom nenabírali členy.

Takže pracovití a poctiví lidé do ANO vstupují a chtějí za ANO i kandidovat? Nejsou to jen další Švachulové a Liškutinové?

Určitě ne. Přibíráme členy, ale samozřejmě kvůli celkové situaci jsou lidé opatrnější a více přemýšlí o tom, jestli je teď správný okamžik ten krok do ANO udělat, nebo ne. Myslím si ale, že stejně jsou na tom i jiné strany, které si prošly těmito peripetiemi, horšími i lepšími časy.

Přijde mi, že se smiřujete se směřováním hnutí ANO podstatně více než primátor Ostravy Tomáš Macura, který byl na sněmu ANO a i nadále je k vývoji ANO poměrně kritický. Přitom vy dva jste byli považováni za dvojku, která měla schopnost veřejně formulovat výhrady vůči předsedovi Babišovi.

Každý jsme jiný, nechci vstupovat do komunikačního prostoru kolegy Macury. Je všeobecně známo, že jsme přátelé a jsme často v kontaktu.

Proto jsem čekal, že vy budete mít podobně jako on odvahu veřejně upozorňovat na proměnu hnutí ANO, které původně tvrdilo, že chce být hnutím proti korupci, že bude modernizovat zemi a že se bude hodně opírat o mladší a vzdělanější voliče, kteří nespoléhají na peníze od státu.

Ale to přece není o odvaze. Tady se pořád démonizuje, kdo má a nemá odvahu něco říci proti panu Babišovi, ale já jsem přesvědčený, že dnešní předsednictvo hnutí ANO je sestaveno z lidí, kteří jsou schopni si s ním vyříkat spoustu věcí z očí do očí.

Ale nějak jsem veřejně nezaznamenal, že by někdo řekl něco kritičtějšího ke směřování ANO a vystupování předsedy. S výjimkou Tomáše Macury, který sice v rozhovoru pro Reflex neříká, že odejde z ANO, ale jmenuje několik věcí, které mu vadí na ANO i Babišovi, a možný odchod naznačuje.

Tomáš je v některých názorech trošku razantnější a radikálnější, ale v principu máme podobný pohled na hnutí ANO. Určitě to ale není tak, že on nebo já bychom lámali nad ANO hůl a utíkali z něj pryč.

On například říká, že mu velmi vadí, jak ANO svou politikou "vyměnilo" voliče. Už vás podporuje úplně jiný typ voličů, podle průzkumů převažují starší lidé, mnohdy důchodci, kterým jsou blízké spíše stojaté vody a kteří by jinak volili levicovější strany.

Riziko toho, že se naši voliči proměňují, tady je, a určitě se musíme ve vedení ANO bavit, jakým způsobem tuto situaci překlenout. Ale vezměte si, že spousta věcí vypadá levicově, ale přitom by je i jiné strany musely řešit jako my. Například bylo nezbytné zvyšovat důchody, stejně jako bylo nutné zvýšit platy učitelům a dalším. Ministryně financí Schillerová je určitě všechno jiné, jenom ne levicový politik. Zároveň vláda dělá spoustu propodnikatelských a promodernizačních opatření, vezměte si, kolik vláda dělá ohledně digitálního Česka. Určitě se ale musíme snažit, aby voliči tuto politiku vlády pochopili a vnímali. Chceme-li být ještě úspěšnější, musíme oslovit další skupiny voličů. O tom mluví i kolega Macura. Za stávající situace je to ale poměrně obtížné.

Macura kritizuje také to, jak se premiér staví ke stovkám tisíc protestujících lidí a jak odmítá jakoukoliv komunikaci s organizátory protestů ze sdružení Milion chvilek pro demokracii. Také si myslíte, že by měl Babiš s organizátory komunikovat?

O tomto jsme se na předsednictvu ANO nebavili, ale obecně je můj názor takový, že když je nějaký problém, je třeba s aktéry komunikovat. Já jsem to jako primátor vždycky dělal. Na druhou stranu chápu, že některá setkání nejsou příjemná.

V případě obžaloby bude na Andreje Babiše ještě větší tlak

Za jaké situace byste vystoupil proti Andreji Babišovi? Bylo by to třeba ve chvíli, kdy by chtěl zůstat předsedou vlády i v případě možného vznesení obžaloby proti němu?

I kdyby nešlo o pana Babiše, dívám se na celou věc poněkud obecněji. Všichni se zaštiťují ústavou a zákony, ale na druhou stranu, aniž by byly věci dořešeny, tak vyvozujeme důsledky. V minulosti byly různé kauzy, kdy jsem si říkal, to je hrozné, například když odstoupila vláda kvůli konání jedné paní na Úřadu vlády, ale když vidíme finální verdikt soudu, tak kvůli této věci určitě vláda neměla končit. Proto se i velmi obtížně odpovídá na to, co bych udělal ohledně Babiše.

Chápu to tak, že by měl podle vás zůstat premiérem, dokud nebude pravomocný rozsudek? I kdyby byl obžalován?

Měli bychom počkat na finální rozhodnutí, kdy budeme vědět, kdo a v čem je vinný nebo nevinný. A do jaké míry je vinen nebo nevinen.

Ale přece jen trestně stíhaný či obžalovaný premiér je mnohem zranitelnější, může mít snahu ovlivňovat různé věci ve svůj osobní prospěch, a navíc se pak neřeší důležité problémy země, ale pořád se vše točí jenom kolem jeho problémů.

Měli bychom ale vycházet z presumpce neviny. Máme jednoho člena, který byl trestně stíhaný delší dobu a potom byl osvobozen, ale víceméně mu to zničilo celý soukromý život. To je potřeba také vnímat, že se takové věci dějí.

Koho myslíte? Věru Jourovou?

Myslím někoho jiného, ale nechci ho jmenovat. Bylo to na lokální úrovni a tomu člověku se zbortil celý jeho život. Včetně jeho soukromí. Pokud jde ale o premiéra Babiše, dovedu si představit, že v případě obžaloby bude na něj ještě větší veřejný i mediální tlak než nyní.

Ale důležité je, jak se zachovají členové ANO. Dovedete si představit v situaci, kdy je předseda Babiš fakticky "majitelem" ANO, že někdo z hnutí vystoupí a řekne "pane Babiši, vzhledem k obžalobě byste neměl být předsedou vlády"?

Ale já považuji i nás jako členy hnutí ANO za součást veřejnosti, takže myslím, že by se začali ozývat.

Zastavme se krátce u současné situace ohledně možného konce vlády vašeho ANO s ČSSD. Pokud by prezident odmítl jmenovat novým ministrem kultury Michala Šmardu, jak navrhuje ČSSD a hrozí, že by v takovém případě odešla možná z vlády, bavili jste se ve vedení o možnosti nabídnout ČSSD jiné ministerstvo?

Bavili jsme se o tom na předsednictvu hnutí, ale moc pro takové výměny nejsme.

Takže se budete snažit přesvědčit ČSSD, aby navrhla jiného kandidáta, kdyby prezident odmítl Michala Šmardu?

To je na diskusi, sociální demokracie zatím jiné jméno vůbec nechce řešit. Pro nás je nejdůležitější, jak jsme se shodli na předsednictvu, pokračovat v koalici s ČSSD. Jinak je teď předčasné předjímat, co bychom měli v ANO nabídnout za to, aby koalice pokračovala.

Není to ale v ANO tak, že o všem podstatném rozhoduje sám předseda Babiš bez konzultace s kýmkoliv, tedy i bez konzultace s místopředsedy ANO? Mimochodem, pan Macura i na toto v rozhovoru pro Reflex poukazuje, že má málo informací.

To je složité. Premiér je zodpovědný za sestavení vlády. Tuto kompetenci plně respektuji. Komunikace je v takových případech samozřejmě důležitá.

Jsem trpělivý pták, který čeká na svou příležitost

Pořád přemýšlím nad tím, co vás drží v hnutí ANO. Nehraje roli i to, že se vám těžko odchází z politiky jako poražený, protože jste loni přes vítězství ve volbách v Brně skončil jako pouhý opoziční zastupitel? A toužíte tedy po tom, abyste příští rok volby na jihu Moravy vyhrál a byl zase v roli vítěze?

Ne, ne, ne, určitě to není tak, že bych nedokázal být bez politiky, takto to nestojí. Jsem tady, byl jsem tady a budu tady v politice do té doby, dokud si budu myslet, že má smysl měnit různé věci k lepšímu. Rozhodl jsem se pro toto před pěti lety a chtěl bych svou politickou zkušenost, která je neopakovatelná, využít pro Brno a kraj, určitě ne pro osobní prospěch. Určitě bych chtěl ale přijmout výzvu v krajských volbách a chtěl bych se podílet, doufejme, na úspěchu hnutí ANO. Máme v plánu dotáhnout do konce a realizovat různé projekty.

Zatím jsem ale od vás o žádných konkrétních projektech neslyšel. Můžete říci, kvůli jakým konkrétním plánům, projektům či vizím zůstáváte v politice?

Jde například o dopravní infrastrukturu, bez které se může život tady v kraji výrazně komplikovat. Jde také o podporu sportu a kultury, kde si myslím, že by kraj mohl mít větší ambice a mohl by tyto oblasti podporovat více. Je toho ještě mnohem víc. Pořád je na čem pracovat. Navíc se obávám, aby se některé projekty v Brně nezastavily. To by mi bylo líto.

Jaké projekty?

Uvidíme, jestli chce vedení Brna skutečně realizovat například sportovní infrastrukturu. Obavu mám i o některé ikonické projekty, s kterými jsem přišel jako primátor. Ale například výstavbu koncertního sálu snad už zastavit nepůjde. Jsem rád, že se rozběhlo v Brně rezidentní parkování. Ti, co jsou teď na radnici, před volbami tvrdili, že to zastaví, ale jede to dál a bude se to ještě rozšiřovat. Je velká škoda, že povolební vyjednávání v Brně dopadla tak, jak dopadla, a ANO skončilo v opozici. Záleží mi také velmi na tom, aby se realizovaly ty projekty, které jsme v čele města Brna v posledních čtyřech letech buď připravili nebo rozjeli.

Jakým dalším projektům se věnujete?

Jihomoravský kraj chystá například strategický nákup podílu v Technologickém parku Brno. I to je jeden z projektů, kterému se nyní věnuji. Je to jedinečná příležitost získat majetkový podíl na vysoce ziskové společnosti v oblasti inovací, která souvisí s řadou špičkových pracovišť, která jsou v našem kraji usídlena. Tento strategický nákup bude do budoucna generovat nemalé finanční prostředky a z jižní Moravy se stane skutečné centrum vědy výzkumu a inovací. Jednou z mých současných aktivit je samozřejmě také práce na tom, aby se v Brně dál jela velká cena MOTO GP. Udělám vše pro to, aby letošní ročník závodu rychlých motocyklů, díky kterému je o Brně slyšet po celém světě a který je i ekonomickým bonusem pro Brno i celou Českou republiku, nebyl poslední.

Jste tedy stále přesvědčený, že jste udělal dobře, když jste spojil své jméno s hnutím ANO a Andrejem Babišem? Neobáváte se, že si to někdy budete vyčítat nebo vám to budou vyčítat jiní?

Řekl bych spíš to, že jsem spojil své jméno s hnutím ANO. U toho bych zůstal. Nepatřím k těm, kteří přeskakují každé dva roky za jinou kariérní příležitostí. Jsem trpělivý pták, který čeká na svou příležitost. To, že jsem své jméno spojil v minulosti s obchodní společností A.S.A. a v posledních letech s hnutím ANO, to už mi nikdo ze životopisu neodpáře. Pokud by se ale ukázalo, že už to v hnutí ANO z nějakých důvodů nejde, tak bych se rozhodoval, co dál.