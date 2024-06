Expert: Vláda mobilizovala své odpůrce, je to varování. Turek zaujal tím, že je jiný

Výsledek vládních stran ve volbách do Evropského parlamentu je velmi špatný, hodnotí sociolog Jan Herzmann v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Podle něj hnutí ANO Andreje Babiše může ze svého vítězství těžit v podzimních krajských volbách. Zjevením je pro Herzmanna výkon Filipa Turka, hlavně jeho zásluhou dosáhla koalice Přísaha a Motoristé překvapivého výsledku přesahujícího deset procent hlasů.

Když se podíváte na výsledky voleb, co prvního vás napadne?

Vůbec nejdůležitější první dojem je pro mě výsledek vládní koalice, 37 procent je opravdu velmi špatný výsledek. Dobrý by byl kolem 45 procent. Ale 57 procent dostala opozice. Tím míním všechny, kdo nejsou ve vládě. Pokud to bude chtít Andrej Babiš nebo kdokoliv jiný vykládat jako referendum o vládě, tak to referendum mimo Prahu dopadlo pro vládu špatně.

Koalice Spolu ale měla přes 22 procent hlasů a získala šest mandátů. Není to spíše solidní výsledek vzhledem k tomu, jak nepopulární vláda je?

Je to výsledek, který byl očekávaný. Volební modely směřovaly do těchto oblastí. Není to propadák, rozhodně to není takový propadák jako u Pirátů. Ale velká sláva to není. A já si myslím, že největší imageový problém je v tom, že už Spolu nebude moct říkat, že Andrej Babiš všechny dosavadní volby prohrál.

Jak jste zmínil, Piráti propadli. Ze tří europoslanců jim zbyl jediný. Kde zůstali jejich voliči?

Nevím. Ale je to rozhodně jedno z velkých překvapení, všechny předvolební modely signalizovaly vyšší výsledky. Mám proti tomu jeden poznatek, který jsem ale nevyhodnotil správně. U Pirátů se strašně málo komunikovalo na sociálních sítích. A to jsme asi měli vnímat jako signál, ale já jsem to jako signál nevyhodnotil. Neúspěch je to také u STAN, které mělo ambici na dvojciferný výsledek.

ANO může jasně vyhrát krajské volby

Co může vítězné hnutí ANO z těchto voleb vytěžit do budoucna?

Vzhledem k parlamentním volbám to neznamená zase tak mnoho. Ale možná to něco znamená ve vztahu ke krajským volbám, které nás čekají letos na podzim. Zejména to, jak vypadá volební mapa. V Praze sice vyhrálo Spolu, ale v krajských volbách se v Praze volit nebude. A všude jinde vyhrálo evropské volby ANO. Takže je to signál, že by ANO mohlo na podzim opanovat všechny kraje.

Primární vliv bude v tom, že se jim bude snáze sestavovat všech třináct kandidátek pro krajské volby. Ti lidé to nebudou považovat za ztracenou záležitost, uvidí šanci skutečně se dostat do zastupitelstev a třeba i do čela krajů. Druhým faktorem je, že pro ANO bude snazší mobilizace voličů. Zjednodušeně řečeno mohou říkat, že zase vyhrají. Ať se lidé podívají, jak je republika barevná a že zase bude naše. Myslím, že to bude fungovat a že to bude mít zejména skupina vládních stran velice těžké.

Na druhou stranu hnutí ANO oproti minulým evropským volbám, kdy bylo ve vládě, získalo jen jednoho europoslance navíc. Neměli v těchto volbách zabodovat ještě výrazněji?

Asi mohli, ale na druhé straně mobilizovat jejich voliče k účasti byl hrozně těžký úkol. Spousta jejich příznivců nepovažuje Evropský parlament za důležitý orgán, soustřeďují se na volby prvního řádu, tedy na prezidentské a do Poslanecké sněmovny. Pro ANO je skutečně velký úspěch absolutní počet voličů, které se jim podařilo přivést k volbám.

Letošní evropské volby provázela v Česku rekordní účast. Přišlo přes 36 procent voličů, což je o více než deset procentních bodů více než v roce 2019. Čtu to správně, že voliče přitáhly k urnám hlavně opoziční a antisystémové strany?

Ano, myslím si, že přesně takhle to je. I v tomto smyslu to bylo malé referendum o vládě, protože mobilizace se podařila především těm, kteří jsou k vládě nejkritičtější. Naznačuje to, že Přísaha s Motoristy a Stačilo! by mohly mít větší roli i ve vnitrostátní politice.

A kdo voliče opozice mobilizoval více? Byly to svou kampaní opoziční strany, nebo to byla vláda tím, jak řídí zemi a vystupuje?

Dovolil bych si být nezdvořilý a říct, že je mobilizovala vláda. Zejména komunikačním výkonem v průběhu téměř celého volebního období, snad s výjimkou krátkého času po volbách, tak i způsobem vedení volební kampaně. Myslím, že třeba to, jak předseda vlády a ODS Petr Fiala v televizních debatách zvolil podobnou dikci jako jeho oponenti, zejména jako pan Babiš, probudilo příznivce ANO.

Ale v případě Přísahy a Motoristů bych řekl, že mobilizace proběhla prostřednictvím způsobu, jak vystupoval pan Turek. Je to do značné míry jeho osobní zásluha. A v případě Stačilo! je to zase zásluha výkonu paní Konečné, která vedla kampaň na můj vkus až příliš osobně, ale jak se ukázalo, účinně.

Může to být bizarní, ale Turek zafungoval

Předpokládal jste, že Přísaha a Motoristé překročí deset procent?

Ne.

Už jste říkal, že jde hlavně o osobní úspěch Filipa Turka. Proč přitáhl tolik voličů?

Je to jiný styl, než v politice známe. Vystupuje klidným, ale důrazným způsobem. Druhá stránka věci je, že oslovil opravdu mnoho mužů, kteří mají vztah k autům. Možná to může někomu připadat bizarní. Ale vzhledem k tomu, že politika směřuje k unifikovaným politickým figurám, tak když mezi ně vstoupí někdo, kdo je úplně jiný, chová se jinak a má i jiný životopis, může to na lidi působit jako podnět k tomu, aby se na něj soustředili a případně ho podpořili. Pan Turek má 152 tisíc preferenčních hlasů, je na druhém místě za paní Dostálovou (ANO). Její strana má ale dvaapůlkrát tolik hlasů, takže v jeho případě to je fantastický osobní výsledek.

Média v posledních dnech a týdnech poukázala na to, že Turek minimálně rozporuplně nakládá s nacistickými symboly. Na jedné ze starších fotografií hajluje, jinde zase odkazuje na Adolfa Hitlera. Jak si vysvětlujete, že mu to neuškodilo?

To je dobrá otázka a já na ni v tuto chvíli nemám odpověď. Možná je to spíš otázka na sociální psychology než na sociology. Skutečně to může mít psychologické pozadí. Mohlo zapůsobit to, že se na něj útočí - a teď nechci posuzovat, jestli oprávněně, nebo neoprávněně - za něco, co je minulostí, nebo za něco, co je marginální. Ale na přesnější odpověď nemám nyní dost dat.

Ačkoliv opoziční strany uspěly, hnutí SPD Tomia Okamury získalo jen něco málo přes pět procent. Jak to, že z odporu vůči vládě nevytěžilo víc hlasů?

Myslím si, že jejich voliči jsou tak strašně mentálně vzdálení od evropských záležitostí, že k těmto volbám nechodí. A není to první případ, v posledních volbách v roce 2019 pan Okamura také nedokázal mobilizovat své příznivce k tomu, aby přišli, takže tohle pro něj není zásadní neúspěch. Mají svého, byť jenom jednoho europoslance. A zajímavé je, že je to pan Ivan David.

Kandidátku vedl Petr Mach.

Ano, překvapuje mě, že byli aktivní v kroužkování, to jsem od nich nečekal.