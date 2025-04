"Nejsou zváni." Jak budou česká města slavit osvobození Sověty? Obejdou se bez Rusů

Letos v květnu uplyne 80 let od konce druhé světové války. Na osvobozování tehdejšího Československa se významně podílela Rudá armáda a přes sto tisíc ruských vojáků při něm zemřelo. Rusko se však po napadaní Ukrajiny, kde vede již třetím rokem útočnou válku, ocitlo v mezinárodní izolaci. Deník Aktuálně.cz zjišťoval, zda města osvobozená Sověty plánují pozvat na oslavy výročí i ruskou delegaci.

"Město plánuje tradiční připomenutí osvobození. Neplánuje prezentovat zásluhy, ani nejsou zváni zástupci Ruské federace," říká například tisková mluvčí Ústí nad Labem Romana Macová. Rudá armáda se podle historiků ve městě objevila 8. května. O den později jej obsadila.

Následovaly však problémy se zásobováním a v Ústí začal panovat neklid i zhoršující se násilí. "Nečinní ruští vojáci se navíc bohužel značně podíleli na krádežích, násilí na občanech, znásilňování, rabování a na kšeftech s nelegálním vývozem zboží z republiky. Obyvatele neměl kdo chránit, orgán nově vznikající místní policie byl zatím nedostatečný," popisují události z konce války odborníci z ústeckého muzea.

Bez ruské delegace se obejdou i v Brně. "Na akce jsou zváni zástupci státních orgánů, institucí a dalších organizací a také zástupci konzulátů, které mají sídlo v Brně. Ruská federace mezi nimi není," říká mluvčí města Filip Poňuchálek.

Pardubice nebyly podle historiků přímo osvobozeny Rudou armádou. Němci zmizeli z města ještě před příchodem Rudé armády. "Osvobození tehdy domluvili odvážní občané," popisuje pardubická mluvčí Alexandra Tušlová. Němci město opustili 9. května. Sovětské jednotky do města přijely o den později. "Tolik asi k zásluhám," dodává mluvčí.

Zástupce Ruské federace nepozvaly ani Karlovy Vary, město s dříve početnou ruskou komunitou. "Zástupce Ruské federace nezveme, neplánujeme prezentovat žádnou konkrétní armádu, ačkoliv pietního aktu se obvykle účastní představitelé současné Armády ČR," říká mluvčí Varů Jan Kopál. Karlovy Vary sice spadaly podle původní dohody do sovětské zóny, jako první však do nich přesto 8. května zavítali Američané, kteří po osvobození svěřili správu tehdy převážně německojazyčného města do rukou hrstky karlovarských Čechů. Když do něj tři dny po konci války přijela sovětská vojska, město už bylo pod jejich kontrolou.

Zvát ruské zástupce nechtějí ani České Budějovice. "Nic takového město v plánu nemá," říká budějovická mluvčí Jitka Brůha Welzlová. Město je zajímavé tím, že jej po odjezdu německých sil navštívila americká i sovětská vojska.

"Dne 10. května 1945 byla sovětská a americká armáda slavnostně uvítána na náměstí a z oken radnice pronesli k občanům projevy generálmajor V. P. Sokolovskij a brigádní generál Morrill Ross," uvedlo přitom město před třemi roky k výročí konce války. České Budějovice totiž leží poblíž demarkační linie. Původně tam plánovala vstoupit americká vojska, ale město nakonec spadlo pod sovětskou zónu vlivu.

Bez Rusů plánuje oslavy i Praha. Metropole ke dni osvobození pořádá výstavu. "Připravuje ji hlavní město ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha. Na akci tedy budou zejména zástupci těchto institucí, což považujeme za dostatečné," uvádí k účasti Rusů mluvčí hlavního města Vít Hofman.

Rusové se neobjeví ani v Liberci. "Vedle představitelů a zástupců města jsou každoročně na toto vzpomínkové shromáždění zváni zástupci a hosté Armády ČR, církve a také poslanci a senátoři za Liberecký kraj. A to bez ohledu na to, kolikáté výročí od konce druhé světové války se připomíná. Změnu tohoto scénáře letos nechystáme," uvádí ke složení pozvaných liberecký mluvčí Tomáš Tesař.

Sovětské vojáky si připomenou například v Ostravě. "Samozřejmě nelze opomenout historická fakta a skutečnost, že město bylo osvobozeno sovětskými a československými vojáky," říká mluvčí města Petr Havránek. Součástí oslav tak bude i připomínka vojáků, kteří bojovali i na západní frontě nebo se zapojili do druhého odboje.

Pietu za padlé sovětské vojáky bude držet například také Slavkov u Brna. "Adresně jsou na ně pozváni zástupci města, spolků, jako je Junák, a Armády ČR, dodává mluvčí města Veronika Slámová na adresu pozvaných. Pieta pak proběhne například i v Kolíně, a to u pomníku obětem druhé světové války.

Ve Znojmě si konec války připomenou mimo jiné přednáškou. "Zaměří se na první neúspěšný průnik sovětských jednotek na Znojemsko, dislokaci domovských německých jednotek, plánovanou německou obranu a bombardování nádraží a města, příjezd prvních sovětských jednotek i následné počátky obnovy válkou zdevastovaného okresu," popisuje tisková mluvčí Petra Šuláková.

