Když se spojují fašounci, tak proč ne my, říká Hřib k Zeleným. Koalici ale nechce

Když předseda Pirátů Zdeněk Hřib ve středu odpoledne zahajoval další část kampaně strany zaměřenou na podporu bydlení, nechtělo se mu příliš mluvit o jiných tématech. Aktuálně.cz však zajímalo, co říká spekulacím, že by mohli Piráti ve volbách spolupracovat se Stranou zelených. Z odpovědí je zřejmé, že Piráti by možná vzali na kandidátku některé Zelené, ale patrně nepůjde o zásadní spolupráci.

6:26 Aktuálně.cz mluvilo s předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem o tom, jak by měla vypadat volební spolupráce jeho strany se Stranou zelených. | Video: Radek Bartoníček