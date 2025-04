"Omlouvám se." Jakub Štáfek o "napálení" za totalitu, Vyšehradu i nemocné dceři

V rozhovoru s Čestmírem Strakatým nedávno herec Jakub Štáfek prozradil, že se jeho druhá dcera narodila se spinální svalovou atrofií (SMA) a prošla genovou terapií. "Co mě trápilo do té doby, už mě teď vůbec netrápí," přiznává host Zuzany Tvarůžkové.

Že se o svůj příběh podělí s veřejností, se prý s manželkou rozhodli i potom, co je lékaři v pražském Motole poprosili, aby se o problematice SMA víc zmiňovali. "Bereme to tak, jak to je, a myslím si, že je zapotřebí se o tu problematiku podělit. Spousta lidí o tom vlastně vůbec neví. A můžou tomu přitom banálně předejít, protože dneska už existuje screening z krve. Je ale dobrovolný a relativně velké procento matek si ho nenechá udělat," říká Štáfek, který si cení toho, že získal informaci o onemocnění dcery rychle po jejím narození.

Minulý týden se ve veřejném prostoru řešil také jeho výrok o 'nové totalitě', kdy v rozhovoru prohlásil, že toho, kdo o ní mluví, by 'napálil'.

"Tam to bylo trochu nešťastné. Jsem člověk, který má sebereflexi a možná někdy jednám víc impulzivně," uznává a za zmíněný výrok se omlouvá. "Bylo to nešťastné v tom, že jsem použil to slovo 'napálit'. Někdo to mohl vzít tak, že nabádám k násilí, což tak vůbec není."

Za tím, že tady nemáme totalitu, si ale stojí: "Kdybychom měli totalitu, nenatočíme tenhleten film, který jsme natočili, nečteme věci, které můžeme číst, nemůžeme chodit do divadla a spoustu jiných věcí, které k totalitě patří."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-02:35 Stěžoval si někdo, že je Vyšehrad Dvje už za hranou? Je to film pro všechny? Jaká čísla přinesl premiérový víkend?

02:35-06:00 Čím se dnes měří úspěch filmu? Jak dílo jako Vyšehrad vzniká? Stává se, že nějaký nápad neprojde?

06:00-08:24 Je Vyšehrad drahý film? Kolik stál peněz? Proč Štáfek a jeho tým s filmem objíždějí jednosálová kina v regionech?

08:24-11:30 Mluví rád se svými fanoušky? Kam až tvůrci filmu při natáčení cestovali? Jak autentická je scéna z fotbalového zápasu.

11:30-14:38 Panují v zákulisí českého fotbalu pořád tak hrozné poměry? Jaký nápor musely zvládnout rodiny tvůrců?

14:38-16:22 Jak ho zasáhla návštěva v Ústeckém kraji? Jak dobíjí energii?

16:22-19:40 Jak ho změnilo, když se stal otcem? Obává se opakování chyb svých rodičů? Co mu děti zrcadlí?

19:40-21:39 V čem ho změnila nemoc jeho druhé dcery? Jak k tomuto tématu přistupuje jako známá osobnost?

21:39-23:32 Chce dělat osvětu a rozšiřovat o nemoci širší povědomí? V čem může pomoct screening?

23:32-25:07 Přistupuje teď jinak k ochraně svého soukromí? Přemýšlí víc o tom, co veřejně sdílet?

25:07-28:36 Stojí si za svým výrokem o "nové totalitě"? Co ho na současné politice nejvíc štve?

28:36-31:07 Zažívá rozdělení společnosti na vlastní kůži? Je Vyšehrad apolitický? Těší se na volby?

31:07-33:51 Kam by se podle něj měla Česká republika posouvat? Potřebujeme generační obměnu? Musel se k zálibě v adrenalinu dopracovat?

33:51-36:10 V čem ho lákala Afrika a jak vzpomíná na návštěvu Konga?