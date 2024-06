Šéf Motoristů: Turek miluje nekorektní humor, ale nácek není. I v ČT je Hitler pořád

Jednička společné kandidátky Přísahy a Motoristů sobě do Evropských voleb Filip Turek před lety publikoval příspěvky, ve kterých psal o Adolfu Hitlerovi. Jedna fotografie ho zachycuje hajlujícího v jedoucím autě. Předseda Motoristů Petr Macinka v rozhovoru pro Aktuálně.cz Turka hájí. Podle něj jejich lídr evropské kandidátky není nacista, jen má rád nekorektní humor.

Petr Macinka (vlevo) a Filip Turek v průběhu kampaně do letošních voleb do Evropského parlamentu | Foto: Radek Bartoníček

Strana Zelených volá po tom, abyste Filipa Turka stáhli z kandidátky do Evropského parlamentu. Nezvažovali jste to alespoň?

Ne. To je vyloučeno.

Ale jak si vysvětlujete sérii fotek a příspěvků, ve kterých dává najevo obdiv k nacismu či Adolfu Hitlerovi?

Protože Filipa znám, tak vím, že miluje nekorektní humor. Záplavu jeho několik let starých příspěvků proto čtu z tohoto pohledu. Stále v tom tento jeho humor cítím. Filip Turek opravdu není nácek. A nikdy žádným náckem nebyl. A nikdy nic takového nepropagoval. To, že má někdo pitomý způsob humoru, je druhá věc.

Robert Šlachta přicházel do politiky s "časem na odvahu", ale ukázal se jako největší zbabělec. Po odhalení náklonnosti Filipa Turka k nacistické symbolice mlčí.



Podívejme se na přehled, jaké hromady hnědých výkalů na Turka aktuálně vyplavaly:🧵 pic.twitter.com/xbXTMNPvS3 — Michal Berg 💚 (@MichalBerg) June 5, 2024

Vám jako humor přijde hajlování v autě?

Vždyť se na tu fotografii podívejte.

Je na ní vidět hajlující Filip Turek.

Na fotce je vysmátý a focený za plného provozu. Evidentně přitom ví, že je fotografovaný někým, kdo jede před ním.

A vám to přijde jako humor?

Je to prostě jeho nekorektní humor. To není přece fotografie z nějakého utajeného neonacistického srazu. Tato fotografie se šíří s úmyslem ho poškodit.

Jak na něj budou reagovat evropští poslanci a veřejnost, pokud by se dostal do Evropského parlamentu? Budou to i oni vnímat jako humor? A nejen hajlování, ale například zmínku o Hitlerovi, Kellnerovi v plynu a podobně.

Tohle všechno kolem Filipa Turka skončí s koncem kampaně. Jde opravdu jen o kampaň Zelených, kteří cítí, že nemají téměř žádnou šanci ve volbách uspět. Nepřeceňoval bych to.

Ale řekněte, vás nezaráží, pokud někdo opakovaně píše zmínky o Hitlerovi?

Je to z doby, kdy neohrožený bouřlivák z Jižního Města s velmi nekorektním smyslem pro humor, ale pořád smyslem pro humor, dával takové věci. Filip Turek dávno tak nemluví, nepoužívá to. Je dnes úplně někde jinde. Progres, který v sobě udělal, je obdivuhodný. A důkazem toho je i to, že je dnes kandidátem, který má šanci se stát díky voličům poslancem Evropského parlamentu.

Necítíte, že by to mohlo poškodit i vás? Jak na to reaguje vaše okolí?

Nikdo z lidí kolem mě si opravdu nemůže myslet a nemyslí, že jsme podporovatelé nacismu. To je absurdní. To je zbožné přání těch, kteří by nás nikdy nevolili. Lidé, kteří Filipa znají, jasně říkají, že žádný nacista není. Například Aaron Günsberger z Židovské obce v Praze k tomu natočil i video, kde říká, že ho štve snaha udělat z Filipa neonacistu. Podle něj je tak maximálně s prominutím debil.

Takže vy jste přesvědčený, že Turek žádným způsobem "nepošilhává" po nacistickém režimu?

Určitě ne. Podívejte, Hitler je stokrát na ČT2. A řekl byste, že Česká televize podporuje nacismus? Nepodporuje. Zakážeme všechny filmy o Hitlerovi, zavřeme muzea, kde je o něm zmínka nebo kde jsou předměty z Německa z 30. let minulého století?

Ale není rozdíl v televizních dokumentech a v tom, že Filip Turek různým způsobem zobrazoval věci související s nacismem, a to ještě se známkami určitého obdivu? Necítíte z toho jeho tíhnutí k silnému vůdci či režimu?

Ne, to fakt ne. Opravdu to byl jen velmi nekorektní humor.