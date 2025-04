Tlak na Součka sílí. Jeho odvolání z čela ČT požadují Pithart, Denemarková nebo Topol

Ke kritikům generálního ředitele České televize Jana Součka se přidávají také signatáři petiční výzvy, která vyzývá Radu ČT, aby ho odvolala. Dokument, který má redakce Aktuálně.cz k dispozici, podepsaly více než dvě desítky veřejně známých osobností. Například expremiér Petr Pithart, spisovatelé Jáchym Topol a Radka Denemarková nebo písničkář Jaroslav Hutka.

Petiční výzvu iniciovaly spolky Vraťte nám stát a Milion chvilek pro demokracii. "Generální ředitel ČT Jan Souček dlouhodobě poškozuje důvěryhodnost, nezávislost a kvalitu České televize. Mimo jiné ruší pořady, které vzorově plní úlohu média veřejné služby a v této rozkolísané době jsou tolik potřebné," uvedl pro Aktuálně.cz jeden z iniciátorů výzvy, filozof a vysokoškolský pedagog Václav Němec.

Souček podle něj za své krátké působení ve funkci generálního ředitele dostatečně prokázal, že v čele veřejnoprávního média nemá co dělat. Přitom scénář, podle kterého by mohl být ještě do letních prázdnin Souček z čela ČT odvolán, může podle dostupných informací nastat na květnovém, případně na červnovém jednání kontrolního orgánu veřejnoprávní televize.

"Situace v České televizi je velmi vážná. Generální ředitel ČT Jan Souček svým jednáním destabilizoval tuto instituci, dramaticky snížil důvěru ve vedení ČT a vyvolal protesty zaměstnanců ČT i běžných občanů." Tak zní úvod petice, pod kterou jsou podepsaní například Petr Pithart, Radka Denemarková, Jaroslav Hutka nebo Jáchym Topol.

Signatáři dokumentu tvrdí, že Souček vyvíjí nepřípustný nátlak na respektované redaktory, ruší úspěšné a kvalitní pořady a vyhrožuje ukončením celých programových okruhů, a to bez souhlasu Rady ČT. Což je věc, kterou radní Součkovi vyčetli v jedné ze tří výtek, které mu na jaře schválili.

Generální ředitel ČT si navíc část radních popudil tím, že ještě předtím, než zákonodárným procesem prošla "velká mediální novela", pozastavil výrobu několika pořadů na kanálu ČT24. Autoři petiční výzvy v této souvislosti upozorňují, že poslanci a senátoři podpořili Jana Součka navzdory jeho vážným a destabilizujícím krokům.

Součástí novely zákona o ČT a ČRo je navyšování koncesionářských poplatků a nová definice poplatníka. "Aby však veřejnost byla ochotna nést vyšší náklady na financování své televize, musí mít důvěru v profesionální a nezávislé vedení této instituce. Jan Souček tuto důvěru zcela pošlapal," píše se v dokumentu.

To vše jsou podle signatářů petice dostatečné důvody k tomu, aby Součka Rada ČT odvolala. Což je scénář, který před časem v rozhovoru pro Aktuálně.cz zmínil radní Vlastimil Ježek. Podle něj je Součkova pozice natolik slabá, že být na jeho místě, nečekal by, až ho Rada ČT odvolá, a na funkci by rezignoval.

Výzva pak uvádí několik konkrétních kroků, kterými měl Souček poškodit nezávislost, důvěryhodnost a kvalitu investigativní žurnalistiky v České televizi. Jako první zmiňuje zrušení pořadu 168 hodin. "Vedení ČT ani divize Zpravodajství a publicistiky," píše se dále v dokumentu, "se rovněž nepostavily za svého investigativního redaktora Ondřeje Stratilíka a znemožnily mu dokončit reportáž o závažné kauze týkající se kontroverzního miliardáře."

Stratilík se stal v mezičase součástí redakce Aktuálně.cz. Petiční výzva nicméně zmiňuje i několik dalších novinářů, kteří z ČT odešli. A Součkovi vyčítá, že tomuto personálnímu rozkladu pouze nečinně přihlíží.

Autorům dokumentu také vadí, že Souček začal vést spory s etickým panelem ČT, který zamítl stížnost Institutu Václava Klause na Václava Moravce. "Členové tohoto panelu nakonec rezignovali a Jan Souček do něho dosadil sobě loajální osoby, které již u další stížnosti Václava Moravce za jeho práci kritizovaly."

V neposlední řadě dokument zmiňuje, že vedení ČT toleruje rozsáhlý švarcsystém, kdy mnoho stálých pracovníků včetně novinářů nemá potřebné jistoty, podporu, benefity, odstupné, dovolenou a další zákonné náležitosti zaměstnaneckého poměru.

Již citovaný radní Vlastimil Ježek v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl, že pokud nastane hlasování o odvolání Jana Součka z pozice generálního ředitele ČT, musí se tak stát na květnovém, nejpozději červnovém jednání Rady ČT. Ježek to odůvodňuje blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny. Ty se uskuteční nejspíš první říjnový víkend. A podle Ježka musí mít případně tou dobou Česká televize už nově zvoleného ředitele.