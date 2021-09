Vláda vyloučila Rusy z tendru na jádro, Havlíček zaštítil akci podpořenou Rosatomem

Po odhalení, že muniční sklady ve Vrběticích vyhodili do vzduchu ruští agenti, vyloučila vláda z tendru na dostavbu Dukovan firmu Rosatom. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) teď ale zaštítil Jaderné dny plzeňské univerzity. Rosatom se na nich bude prezentovat, moderovat bude bývalý poradce vyhozený kvůli práci pro Rusy. Mediálním partnerem je server skrytě propojený s PR agenturou Rosatomu.

Dnes startující konference Jaderné dny na Západočeské univerzitě v Plzni se od předchozích ročníků liší. O budoucnosti české jaderné energetiky budou experti rokovat těsně předtím, než vláda vypíše tendr na dostavbu elektrárny v Dukovanech. O zakázku minimálně za 200 miliard korun mají stále výrazný zájem Rusové. Akce se navíc poprvé koná ve světle dubnového zjištění českých bezpečnostních složek, že agenti ruské vojenské rozvědky GRU vyhodili do vzduchu muniční sklady ve Vrběticích, zabili dva lidi a způsobili stamilionové škody.

Vláda Andreje Babiše (ANO) poté přestala váhat a oznámila, že ruskou státní firmu Rosatom do miliardové soutěže nepřizve. Šéf dozorčí rady této firmy Sergej Kirijenko je blízký ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a čelí západním sankcím za podíl na otravě opozičního politika Alexeje Navalného.

Babišovi ministři tím šli proti názoru prezidenta Miloše Zemana. Ten už dříve uvedl, že by ruské firmě zakázku zásadní pro energetickou budoucnost země svěřil bez soutěže. Moskva po českém vládním odmítnutí dokonce Česko označila za nepřátelský stát.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), zodpovědný za přípravu tendru, přesto nyní zaštítil právě akci plzeňské univerzity, výrazně podporovanou Rosatomem. Účastní se jí zaměstnanci této firmy, které české bezpečnostní složky podezřívají ze spolupráce s ruskými tajnými službami.

Tématem konference je příprava nového jaderného zdroje pro Česko. Ministerstvo vyslalo na akci své experty. Účinkovat budou i zástupci společnosti ČEZ, která má Dukovany dobudovat.

Havlíček se hájí, že záštitu poskytl ještě předtím, než bylo jasné, že Rusové zabíjeli ve Vrběticích. "Záštita byla udělena 19. února, to je před dubnovým rozhodnutím vlády o nepřizvání společnosti Rosatom do bezpečnostního posouzení," reagoval na dotazy Aktuálně.cz.

Argumentuje také tím, že akci zaštítil i rektor plzeňské univerzity Miroslav Holeček. "Konference cílí na odbornou i širokou veřejnost, a zejména studenty a potenciální studenty. Tedy na podporu technického vzdělávání i domácího průmyslu. Tyto aktivity ministerstvo podporuje dlouhodobě záštitou i účastí," dodal Havlíček s tím, že vzít záštitu zpět neplánuje.

BIS: cizí mocnosti cílí na akademické prostředí

Kontrarozvědka BIS ovšem opakovaně varuje, že zpravodajci nepřátelských mocností cílí i na českou akademickou půdu. Mohou se tak dostat k citlivým informacím, ovlivňovat veřejnou debatu nebo verbovat studenty, kteří později zaujmou funkce ve státní správě.

Příklad vlivových akcí Číny na Karlově univerzitě Aktuálně.cz už na konci roku 2019 například popsalo, jak čínská ambasáda utajeně platila konference o Číně zaštítěné také přímo rektorem Tomášem Zimou. Dle části expertů tyto akce byly ke komunistické velmoci příchylné. Čína tak mohla vylepšovat svůj obraz. O tom, zda je komunistická země hrozba, na konferencích debatovali čeští prominenti - politici, vědci i pracovníci bezpečnostních složek. Hlavní pořadatel a moderátor konferencí Miloš Balabán dodnes šéfuje komisi pro obranu ČSSD. A jeho nyní už soukromé konferenci dali loni záštitu straničtí kolegové - ministr zahraničí Tomáš Petříček i ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Zároveň se na akademické půdě Čína mohla dostat k řadě cenný informací. Aktuálně.cz napsalo, že stejní akademici, které platila čínská ambasáda, souběžně dostávali od ministerstva vnitra miliony na bezpečnostní výzkum Česka. Vymýšleli třeba i to, jak akademické instituce ochránit před cizími vlivy.

Čína si na akademické půdě také mohla vytipovávat možné spolupracovníky, kteří se později v kariéře dostanou na důležité pozice. Balabán, někdejší šéf Česko-čínského centra Karlovy univerzity, které konference pořádalo, zároveň učil na univerzitě předmět o Číně. Vybraným studentům komunistická vláda zaplatila výlet do Číny, jak odhalilo Aktuálně.cz a Respekt. Program sestavily vládní orgány tak, aby Čínu vykresloval co nejlépe. Jedna z absolventek například následně nastoupila na české ministerstvo vnitra.

Západočeská univerzita ale v případě Jaderných dnů uvádí, že pokud by z akce Rosatom vyloučila, studenty a akademiky by tím připravila o důležité informace.

"Rosatom byl vyloučen z tendru na výstavbu pátého bloku elektrárny Dukovany, zůstává však klíčovým hráčem v oblasti jaderné energetiky. Univerzita s ním dlouhodobě spolupracuje. Pro naše studenty tak získáváme mimo jiné aktuální materiály o vývoji a novinkách v oboru," hájí to mluvčí univerzity Šárka Stará.

Moderátor skončil na ministerstvu kvůli lobbování za Rosatom

Rosatom se na akci představí v debatním bloku uchazečů o stavbu reaktoru v Česku. Moderuje ho pedagog Západočeské univerzity František Hezoučký, bývalý ředitel jaderné elektrárny Temelín. Ten je jedním z klíčových řečníků konference - společně například s náměstkem sekce jaderné energetiky ministerstva průmyslu Tomášem Ehlerem nebo Petrem Závodským, generálním ředitelem dceřiné firmy ČEZ, která dostavbu Dukovan zastřeší.

Hezoučký při přípravě nynějšího tendru sehrál jinou roli - byl poradcem někdejší ministryně průmyslu Marty Novákové (za ANO). V roce 2018 musel skončit poté, co Radiožurnál upozornil, že rozeslal e-mail navrhující, že by stát mohl jít takzvanou českou cestou - místo tendru by zakázku dostal přímo Rosatom, jehož reaktor by vyrobily české firmy.

Učinil tak z e-mailové schránky poradenské firmy pracující pro Škodu JS, která dala v předchozím zrušeném tendru společnou nabídku na dodávku nových bloků právě s Rosatomem. Škoda JS je nyní generálním partnerem plzeňské konference. Technicky jde o českou akciovku, konečným vlastníkem je ale ruská banka Gazprombank.

"Hezoučký je řádným pedagogem fakulty strojní a mezinárodně uznávanou kapacitou v oboru jaderné energetiky. Má za sebou práci v Česku i v mezinárodních organizacích, mimo jiné pro americký Westinghouse. Pokud vznikne debata o některých jeho názorech, je na akademické půdě vítána," uvedla univerzita.

Letos v únoru rozeslal Hezoučký dopis, který brojil proti vyloučení Ruska a Číny z tendru, jak doporučují tajné služby. Od prezidenta Zemana dostal loni medaili Za zásluhy.

Jako mediální partner konference utajené zpravodajství Rosatomu

Příspěvky a výroky, které Hezoučký a další řečníci na konferenci pronesou, bude interpretovat web Atominfo.cz. Je mediálním partnerem konference a prezentuje se jako nezávislý zpravodajský server o jaderné energetice.

Údaje o vydavateli na webu nejsou žádné a není proto jasné, kdo přesně ho platí. Jeho doména je ale zaregistrovaná na Natalii Sudliankovou - ústřední postavu PR agentury Essential Communication, která v Česku dlouhodobě zastupuje zájmy Rosatomu.

Deník N loni v prosinci informoval, že stejný web zval poslance na jinou konferenci o jádru, která se měla v koronavirové pandemii konat on-line. A to před klíčovou schůzí výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů, který měl řešit tehdy ještě nejasné vyloučení zájemců z nedemokratických zemí z připravovaného tendru.

"Rosatom je jedním z řady partnerů Atominfo.cz, nikoliv však jediným," tvrdí manažerka Essential Communication Zuzana Sommerová.

Za vedoucího redaktora portálu se označuje Vladislav Větrovec. Na sociální síti Linkedin uvádí i další obživu - post projektového manažera Esential Communication, kde se zabývá tvorbou reklamních textů o jaderné energetice a překladem tiskových zpráv z ruštiny do češtiny.

Tiskové zprávy, které agentura rozesílá, server Atominfo.cz uveřejňuje. Jeho čtenáři se tak například v posledních měsících dozvěděli, že nadaní studenti vyrazili s Rosatomem na severní pól, Rosatom začal stavět výzkumný reaktor v Bolívii nebo že mezinárodní fórum pořádané v ruském Vladivostoku přineslo několik dohod o rozvoji projektů Rosatomu.

"Atominfo.cz je dlouhodobým mediálním partnerem Jaderných dnů, přispívá k šíření informace o nich zejména v řadách české odborné veřejnosti," stojí za partnerstvím mluvčí Západočeské univerzity v Plzni Stará.

Havlíček: Tendr chceme vypsat do konce roku

Jaderný tendr za minimálně 200 miliard korun, o kterém se bude na univerzitě debatovat za účasti Rosatomu, chce Havlíček i přes kritiku části odborníků vypsat do konce roku. Na přímý dotaz, zda je ruský státní kolos definitivně z tendru venku, ministr odvětil, že "za tuto vládu ano".

Babišova vláda původně s vyloučením Ruska přes doporučení tajných služeb otálela. Havlíček k překvapení tehdejšího vládního zmocněnce Jaroslava Míla dokonce na poslední chvíli a bez jeho vědomí rozhodl o tom, že Rosatom, stejně jako zástupce USA či Francie, vyzve před zahájením tendru k vyplnění jakéhosi bezpečnostního dotazníku.

Míl ale protestoval, že to lze interpretovat jako faktické přizvání do tendru a následné vyloučení firmy to zkomplikuje, protože by se mohla soudit. Havlíček vzápětí Míla odvolal. Od oslovení Rosatomu vládu odradilo až vrbětické odhalení.

Odpovědi pro Aktuálně.cz na to, zda by tendr měla vypsat ještě současná vláda, nebo až kabinet vzešlý z říjnových voleb, se Havlíček vyhnul. Kdy vznikne další vláda a kdy případně získá důvěru sněmovny, je nejasné. Jmenovat ji bude zastánce Rosatomu, prezident Miloš Zeman.