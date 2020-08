Aktuálně.cz vloni upozornilo, že Miloš Balabán pod hlavičkou Karlovy univerzity pořádá konference, které tajně platí čínská ambasáda. Vedlo to ke zrušení Česko-čínského centra a věc prověřuje policie. Přesto jeho nové soukromé bezpečnostní konferenci dal záštitu ministr kultury Lubomír Zaorálek. Akce se má konat při příležitosti německého předsednictví EU. Velvyslanec se od ní distancoval.

Konference, které na Karlově univerzitě pořádal šéf Česko-čínského centra Miloš Balabán, vloni na podzim vyústily v mezinárodní skandál. Aktuálně.cz totiž odhalilo, že nezávisle se tvářící akci ve skutečnosti tajně financovala ambasáda komunistického státu. Před podobnými špionážními operacemi Číny opakovaně varují západní tajné služby včetně české kontrarozvědky BIS. Rektor Tomáš Zima pak Česko-čínské centrum, které sám předtím založil a jmenoval do jeho čela Balabána, zase zrušil. Balabána a jeho dvou kolegů se následně vloni v listopadu škola zbavila.

Nyní se ale ukazuje, že trojice organizátorů, jejíž hospodaření s veřejnými penězi vyšetřuje policie doteď, s konferencemi neskončila. Už v únoru Balabán založil soukromý spolek. Spoluzakladateli jsou dle obchodního rejstříku někdejší účetní Česko-čínského centra Mirka Kortusová a akademik Libor Stejskal. Tedy Balabánovi nejbližší spolupracovníci, kteří z Karlovy univerzity museli odejít po skandálu s tajným financováním nepřátelskou mocností s ním.

A dle zjištění redakce už připravují další ročník svého druhého počinu - Pražské bezpečnostní konference. Balabán, který zůstává šéfem stranické komise ČSSD pro obranu, navíc získal záštitu od někdejšího ministra zahraničí a nynějšího šéfa kultury Lubomíra Zaorálka. Ten to zdůvodňuje tím, že prý konference s kulturou souvisí.

"Témata, která by se měla na konferenci řešit, se v širším smyslu týkají i kultury, protože se snažíme budovat odolnost naší společnosti, což je významně kulturní a politický úkol. Jak je důležitá odolnost, vidíme i v současné době, kdy svět čelí koronavirové krizi - i v té kulturní rovině, kdy se snažíme vyrovnat útoku na vůbec základní podobu našeho kulturního života," tlumočila postoj Zaorálka mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová.

Dle ní ministr záštitu akci udělil, protože konference navazuje na předcházející úspěšné ročníky, kterých se účastnil. Jinak to viděla kontrarozvědka BIS, která už v roce 2014 Balabánovu bezpečnostní konferenci ve veřejné části své výroční zprávy za rok 2013 citovala jako příklad, jak mohou cizí mocnosti ovlivňovat veřejné mínění v Česku.

Až do loňska se konference konaly ještě pod hlavičkou Karlovy univerzity. A i těchto akcí se skandál s financováním týká. Její sponzoři totiž peníze neposílali transparentně univerzitě, ale do soukromé firmy Balabána a jeho spolupracovníků. Co s penězi akademici udělali, dodnes vyšetřují detektivové.

Konference v budově ministerstva

Ona firma - dnes přejmenovaná na Multilateral Consulting & Analysis - si přitom dle pátrání redakce letos zaregistrovala internetovou doménu prazskabezpecnostnikonference.cz i její anglickou podobu. Že by i tentokrát financování probíhalo přes soukromou firmu - která dodnes tají své účetnictví -, podobně, jako tomu bylo na univerzitě, pořadatelé konference a spolumajitelé firmy v jedné osobě odmítají. "Peníze půjdou spolku," slibuje Kortusová.

Zaorálek navíc Balabánovi pro akci pronajal i část výstavní budovy svého ministerstva - Nostického paláce. Dle Lagronové jde o běžnou transakci. "Za standardních smluvních podmínek, kdy ministerstvo pronajímá prostory různým subjektům za úplatu," dodala Lagronová.

Nynější ministr kultury má k Balabánovi dlouhodobě velmi blízko. "Známe se léta," komentoval to Balabán. V minulosti byl hostem konferencí Česko-čínského centra UK, které Balabán organizoval. A za něž platila čínská ambasáda. Balabán také do roku 2013 pomáhal se zahraničním programem ČSSD.

Zaorálek byl ministr zahraničí, kterého vláda Bohuslava Sobotky v roce 2014 vyslala do Číny po 15 letech a vyhlásila obrat vztahů s komunistickým režimem. Předloni byl jako šéf zahraničního výboru sněmovny u toho, když Balabán přivezl čínské studenty na letní školu a prováděl je po sněmovně. Jejich školné bylo takřka jediným zdrojem příjmů Česko-čínského centra UK.

Akce se měla konat ve spolupráci s Němci. Ti se od Balabána distancují

Zaorálek záštitu akci poskytl i na základě podkladů, které mu pořadatelé dodali. Dle zjištění Aktuálně.cz se sice chlubí významnými pozvanými, mnozí z nich pozvánku ale vůbec nedostali a redakci řekli, že i kdyby se tak stalo, účast odmítnou. A jsou zde i další nesrovnalosti.

V materiálech o konferenci, které Balabán ministerstvu kultury poskytl, stojí, že akce pracovně nazvaná Svět, Evropa a Česko 2030 by se měla odehrát při předsednictví Německa v Radě EU letos 11. listopadu. A že krom Zaorálka požádal mimo jiné Balabánův spolek i o záštitu německého velvyslance Christopha Isranga.

Plnit se to Balabánovi ale bude těžko. Po dotazu redakce se Israng od akce distancoval. "Tato konference není součástí programu německého předsednictví Radě EU ani pro Velvyslanectví SRN v Praze ani pro spolkovou vládu. Záštitu jsme nepřevzali," řekl Aktuálně.cz německý velvyslanec.

Když s tím redakce konfrontovala Balabána, oznámil, že to pro něj není problém. "Pan velvyslanec byl osloven, odkázal na svého zástupce. Dopis od něj nemám. Víte více než já. Komplikace to nebude. Nemůžeme nikoho nutit, aby přebíral záštity," uvedl Balabán.

Účast ale odmítl i další německý partner, kterého v podkladech pro záštitu Balabán zmiňoval - Tobias Bunde, který pořádá Mnichovskou bezpečnostní konferenci a o kterém pořadatelé té české tvrdili, že ho také pozvali. "Ne, nebyl jsem ani osloven v souvislosti s touto akcí, ani jsem nezamýšlel se jí zúčastnit," konstatoval v pondělí Bunde. O ničem netuší ani člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory Bernard Bauer. Další jméno, které ministrům Balabán avizoval.

Podle Lagronové organizátoři chystají tři bloky a zvou i další význačné osobnosti a experty. Mezi nimi například českého vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla. Klíčového muže připravujícího stamiliardovou dostavbu Dukovan, která je pod drobnohledem bezpečnostních složek, protože se tendru plánuje účastnit i Čína. Tu tajné služby považují za bezpečnostní hrozbu.

Balabán: Zveme osobnosti. Osobnosti: O pozvání nevíme

Ani Míl, který měl rozebírat, jak evropská a česká ekonomika obstojí v geopolitických a geoekonomických změnách do roku 2030, ovšem o žádném pozvání ještě v pondělí nevěděl. "Pozván jsem nebyl. A určitě se účastnit neplánuji. Pozvánek na podobné konference jsou desítky. Buď můžete pracovat, nebo tam chodit," řekl Aktuálně.cz Míl.

A podobně překvapen byl po dotazech sociolog Daniel Prokop, který dle představy Balabána měl hovořit o tom, zda bude Evropa soudržnou, nebo rozdělenou společností. "Já o té pozvánce nevím," uvedl Prokop s tím, že by ji s ohledem na svou vytíženost stejně odmítl. Zároveň dodal, že považuje za nekorektní, když se organizátoři v pracovních podkladech zaštiťují jeho jménem, aniž by účast přislíbil.

Balabán v materiálech lákal i na pozvání bývalého velvyslance při NATO a exministra obrany Jiřího Šedivého, nynějšího šéfa Evropské obranné agentury. "Nic o tom nevím," napsal i on Aktuálně.cz.

Redakce oslovila i Balabána, jak je možné, že v podkladech poskytnutých ministerstvu kultury avizuje, že pozval lidi, kteří to odmítají. Ten požádal o osobní schůzku. Krátce před ní pak náhle některým osobnostem pozvánka dorazila.

"Ty dokumenty jsou pracovní verze. Vždycky to bylo tak, že když je někdo někam zván, tak musí vědět kontext - kdo tam potenciálně bude s ním. Neznamená to, že ti potenciální řečníci byli osloveni. Na základě toho, zda mu to přijde dobré nebo špatné, řekne ano nebo ne," řekl Balabán. "S některými jsem už mluvil osobně, další budou ještě oslovováni," doplnil.

Že by bylo nekorektní "pracovní verzi" programu se jmény lidí, kteří o ničem nevědí, zaslat třem ministrům, aby se na základě nich rozhodli, zda udělí jejich projektu záštitu, trojice důrazně odmítá.

Balabán chce i záštitu ministra zahraničí Petříčka, podřízení ho odrazují

Nicméně o záštitu na základě velmi nejistých tvrzení Balabánův spolek požádal také ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Dle několika zdrojů redakce ho však jeho podřízení kvůli bezpečnostním rizikům spjatým s Balabánem od záštity odrazují.

"Záštitu jsem dosud neudělil, budu se tímto tématem zabývat po dovolené. Nicméně tento formát odborné debaty o bezpečnosti v Česku a v Evropě je již tradiční, v minulosti jsem se jí účastnil, proto uvažuji o tom, že jako již tradičně záštitu této akci udělím. A to přesto, že dosud nevím, zda se budu moci letos osobně zúčastnit," uvedl pro redakci Petříček.

Zda koronavirová pandemie - kterou se Čína dle analýzy Petříčkova ministerstva zahraničí snažila využít k posílení svého globálního vlivu - skutečně přispěje k urychlení změn v globálním uspořádání, Balabán pozval debatovat třeba i akademika Wang I-weje z Pekingské univerzity.

"Západ vytvořil soustavu ekonomických a politických konceptů, jako je volný trh a demokracie, které jsou nahlíženy jako nejvyšší forma vývoje lidské společnosti, stejně jako 'teorie demokracie a míru'. Tyto myšlenky jsou nyní mezinárodní komunitou běžně přijímány, ale přitom se jedná o pouhé mýty, které jsou navíc silně zavádějící," vyjadřoval se v minulosti vlivný představitel čínského komunistického režimu Wang I-wej.

"Jde o vlivného režimního politologa, bývalého diplomata a propagátora iniciativy 17 plus 1," uvedl Martin Hála, šéf organizace Sinopsis, která se na dění v Číně specializuje. 17 plus 1 je erbovní snahou čínského generálního tajemníka Si Ťin-pchinga, jak ke spolupráci s komunistickou zemí přimět 17 zemí Evropy. A dle kritiků rovněž pokus o rozklížení EU.

Pořadatelé ovšem odmítají, že by tentokrát na pořádání konference přispěla i čínská ambasáda. "Čína ne," řekl Balabán. "Konference bude financovaná úplně stejným způsobem jako většina konferencí tohoto typu. Bude to nějaká sestava sponzorů a partnerů, která je teprve v procesu jednání. Můžeme oslovit jakoukoliv firmu, která legálně působí," doplnil Balabánův spolupracovník zmiňovaný v úvodu textu, Libor Stejskal.

Balabán ale touží také po záštitě vicepremiéra a ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka, jak uvedl v pokladech pro ministerstvo kultury. "Žádost o záštitu nad takovou konferencí odbor komunikace MPO v současné době neeviduje," reagovala ovšem mluvčí Havlíčka Štěpánka Filipová.

Dle plánu trojice vyhozených akademiků by se jejich akce měli zúčastnit všichni tři členové vlády.

Kam se ztratily peníze za předchozí ročníky konference, doteď prověřuje policie

Zatímco Balabán finalizuje přípravy dotčené konference, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy pořád neskončilo policejní vyšetřování. Škola i policisté se pokoušejí přijít na to, kde skončily peníze, které sponzoři poslali soukromé firmě Balabána a spol. na předchozí ročníky Pražské bezpečnostní konference.

"Až do skončení policejního vyšetřování nebudeme poskytovat jakékoliv informace," uvedl mluvčí FSV Jakub Říman.

Balabán přitom pod hlavičkou univerzitního Střediska bezpečnostní politiky zároveň pravidelně pořádal bezpečnostní konference. A zval na ně ty nejvlivnější postavy české bezpečnostní komunity, zákonodárce i ministry.

Vyšetřování vedení fakulty nyní ale ukazuje, že peníze partneři akcí neposílali univerzitě, kde by se transparentně objevily v účetnictví i registru smluv, ale Balabánově firmě Středisko bezpečnostní politiky, s. r. o.

Aktuálně.cz má k dispozici seznam partnerů konferencí za jednotlivé roky. A je tak jasné, že kromě peněz čínské ambasády do firmy muže, kterého si stát platí jako nezávislého bezpečnostního experta, posílali stovky tisíc i zbrojaři. Celkem Balabán vedení fakulty přiznal, že na konference konané na FSV vybral přes svou firmu v letech 2015 až 2019 na 3,3 milionu korun.

Peníze mu převedl zbrojařský kolos miliardáře Jaroslava Strnada Czechoslovak Group, zbrojařská společnost Omnipol, Česká zbrojovka, polostátní energetická firma ČEZ nebo komunikační firma Huawei, kterou dnes západní tajné služby podezřívají ze špionáže pro čínskou vládu. Server Seznam Zprávy přitom už upozornil na to, že do soukromé firmy místo univerzitě peníze posílaly i státní firmy - Lesy ČR, Vojenské lesy či Národní institut pro další vzdělávání.

Dary jdou na náklady akcí, říkali pořadatelé. Vypláceli si z nich odměny

Balabán původně tvrdil, že příspěvky všech firem pak vynaložil na náklady konference - letenky, tlumočení či občerstvení. Dnes už ale připouští, že z toho jemu i ostatním pořadatelům šla i odměna. Ověřit, jak to přesně bylo, ale nelze. Do účetnictví své soukromé firmy totiž přístup Karlově univerzitě dát odmítl. Spolumajitelé sice nechali vypracovat audit, ten ale odmítají dát akademickému senátu k dispozici.

Loňskou Pražskou bezpečnostní konferenci po textech Aktuálně.cz univerzita těsně před začátkem zrušila. Pořadatelé jsou však odhodlaní letošní ročník uspořádat. "Představte si, že to má nějakou tradici, nějaký smysl," uvedl k tomu Balabán. "Zabýváme se věcmi, které se týkají budoucnosti této země a dalších vývojových trendů. To je docela legitimní," dodal Stejskal. Předchozí události označují za "mediální hysterii".

Zároveň připouštějí, že z minulých ročníků i toho současného mají peníze. Ač u konferencí pořádaných pod hlavičkou FSV o tom, že si její zaměstnanci vyplácejí ze sponzorských darů odměnu, neměla dle vyjádření vedení fakulty ponětí. "Bylo s tím dost práce. To byly dvanáctihodinové směny," uvedl Balabán. Kolik to bylo peněz, upřesňovat nechtějí s tím, že byly naprosto přiměřené.

Dále funguje i jejich firma Multilateral Consulting & Analysis, do které peníze za akce na Karlově univerzitě putovaly. O tom, co společnost dělá, ale někdejší akademici mluvit nechtějí. "Proč vás to tak zajímá?" zjišťoval Balabán. Po upozornění, že ve společnosti končily veřejné peníze a oni doteď odmítají zveřejnit, co s nimi přesně dělali, odpovědělo vedení firmy jen obecně. "Jsou to podnikatelské záměry, které jsou v začátcích," konstatovala Kortusová.

Kdo je Miloš Balabán? Až do loňska šéf Česko-čínského centra Karlovy univerzity. To založil přímo rektor největší a nejstarší české vysoké školy Tomáš Zima. Když ale Aktuálně.cz upozornilo, že nezávisle se tvářící konference o Číně tajně platí komunistický stát, Zima centrum zrušil. Balabán a dva jeho spolupracovníci následně ze školy museli odejít.

Peníze z čínské ambasády ovšem netekly přímo do univerzitního rozpočtu, což by podléhalo například kontrole akademického senátu. Akademici k tomu používali soukromou firmu Středisko bezpečnostní politiky s.r.o., která komunistické ambasádě vystavovala faktury.

Balabán zároveň šéfoval stejnojmennému výzkumnému Středisku bezpečnostní politiky, které spadalo pod Fakultu sociální věd UK. Středisko pořádalo další bezpečnostní konference. I ty sponzoři netransparentně financovali prostřednictvím stejně pojmenovaného soukromého dvojčete.

Balabán také na Univerzitě Karlově vyučoval kurz o projektu čínské vlády Nová hedvábná stezka. I za ten jeho soukromá firma naúčtovala desítky tisíc korun čínské ambasádě. Dle zjištění Aktuálně.cz a Respektu nejlepší studenti, kteří se kurzu účastnili a Balabán je vybral, navíc dostali osmidenní zájezd do Číny kompletně placený čínskou ambasádou. Šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka přitom paradoxně varoval před tím, že Čína vytipovává vědce a další důležité osoby v Česku, zve je do Číny a snaží se je dostat na svou stranu a získat od nich informace.

Balabán má zároveň přetrvávající vliv v ČSSD. Ani potom, co se ukázalo, že ho platí čínská ambasáda a BIS to považuj za hrozbu, jako šéf stranické komise pro obranu neskončil. "Nikdo z ČSSD se se mnou o tom doteď nebavil," uvedl Balabán s tím, že když je třeba, vypracovává sociálním demokratům odborné podklady. Předseda strany Jan Hamáček se dotazům na to, jak s Balabánem naloží, opakovaně vyhýbá.

Od ministerstva vnitra dlouhodobě řízeného ČSSD navíc až do vypuknutí skandálu Balabán a jeho spolupracovníci získával miliony korun na bezpečnostní výzkum. Například jeden čtyřmilionový grant dostali paradoxně na to, aby vymysleli, jak české výzkumné instituce ochránit před pronikáním zahraničních mocností.