Lidé se nám smáli. Beze mě bychom asi tolik neuspěli, připouští Havlíček

Hnutí ANO ve Středočeském kraji nasadilo jako kandidáta na hejtmana méně známého poslance Tomáše Helebranta. V kampani mu z posledního místa kandidátky pomáhal místopředseda strany Karel Havlíček. O něm šéf ANO Andrej Babiš poté, co zde hnutí skončilo první s 33 procenty hlasů, prohlásil, že je bůh.

Dříve jste o jedničce kandidátky ANO a poslanci Tomáši Helebrantovi uvedl, že není tolik PR zručný. Měl by na post hejtmana?

Neříkal jsem, že není PR zručný.

Přesněji "zkušený".

Přece jenom není tak ostříleným politikem z celostátní úrovně, ale je to politik z lokální úrovně. Je to člověk, který řídí středně velkou firmu. A velmi úspěšně. Je poctivý, není protnut aférami a intrikami. Z mého pohledu by do kraje vnesl trochu jiný pohled s větším ráciem. Samozřejmě za ním stojím a maximálně jsem se mu snažil pomoct.

Umíte si ho tedy představit jako hejtmana.

Samozřejmě.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz jste dříve ukazoval, že si vedete tabulky se jmény svých stínových ministrů. U každého následuje výpis, jak je aktivní na sociálních sítích, v médiích a jaký dosah mají na sítích jeho příspěvky. Měl jste něco podobného u Tomáše Helebranta?

Stínová vláda je řízená jiným způsobem. Sledujeme výkonnost a nejde jen o sociální sítě. Hlavně sledujeme, jak jsou aktivní ve smyslu článků, konferencí a workshopů. Pak samozřejmě sociální sítě. Lidé si to vzájemně hlídají a trochu mezi sebou soutěží, což je jedině dobře. Potřebujeme ukázat, že jsme aktivní a máme odborné zázemí. Máme okolo dvou milionů lidí, které můžeme oslovit během několika minut, což je důležité.

Fungovalo tedy něco takového i v krajských volbách?

Měli jsme to trochu jinak postavené. Měl jsem tým, se kterým jsem se pravidelně potkával a dávali jsme si přímé úkoly. Samozřejmě jsem chápal, že ti lidé - tím spíš, když nebyli tak známí - nemohou mít tak velké dosahy na sítích a odborných akcích. Taky proto jsem toho s nimi hodně objel já, abych je podpořil.

Jsem ale přesvědčený, že taktika, kdy jsme na kandidátku dali o něco méně známé, ale slušné a poctivé lidi, slavila úspěch. Je to pro mě obrovské zadostiučinění. Spousta lidí se nám smála a říkala, že tam máme neznámé tváře. Všem jsem říkal, že jsou neznámí pro ně, ale ne pro lidi, kteří je budou volit.

A nemáte pocit, že si ve Středočeském kraji lidé spíše všimli vás?

To je docela možné, ale to je přece moje práce. Aby známější lidé uváděli méně známé. O panu Helebrantovi se možná před půl rokem tolik nevědělo, ale dnes se ví. Minimálně proto, že jsem ho i já zvýraznil.

A uspěl by i bez vás?

Samozřejmě asi tolik ne. U méně známých tváří musí být někdo, kdo ho podpoří. Ale kdybychom sázeli jen na celostátně známé tváře, tak všichni zas budou říkat, že nedáváme šanci méně známým. Neříkám, že je to můj úspěch nebo jeho. Pro mě je důležitý výsledek, který je ve středních Čechách famózní.

Ve volebním programu jste psali, že je nepřijatelné mít ve Středočeském kraji zóny, kam se lidé bojí chodit. Kde tyto oblasti jsou?

Byly v některých městech jako třeba v Mladé Boleslavi. Teď vám přesně neřeknu, jak se ta čtvrť jmenuje. To se zeptejte pana primátora Jiřího Boušky. Je to tam sociálně složitější. A pak jsou skutečně zóny, kam mají lidé strach jít. A to je věc, která by se měla změnit.

Myslíte, že to vyřeší osvětlení a kamery, o kterých na stejném místě píšete, nebo spíš sociální program?

Všechno. Je to mix. Musí tam být prvky přímé ochrany, stejně tak sociální programy.

V programu jsem u tohoto bodu ale sociální programy neviděl.

Ve Středočeském kraji máme skvělého starostu Příbrami Jana Konvalinku. Myslím, že je v kraji jeden z nejschopnějších lidí pro sociální oblast.

Hnutí ANO v souvislosti se současnou středočeskou primátorkou Petrou Peckovou poukazuje na její údajné spojení s kauzou Dozimetr, které se ale nikdy nedokázalo. Když ve Středočeském kraji předtím vládlo hnutí ANO, objevily se kauzy okolo tehdejší primátorky ANO Jaroslavy Pokorné Jermanové. Jak se díváte na ně?

To přece soudný člověk nemůže vůbec porovnávat. Prosím vás, jestli ona někdy půjčila auto svému manželovi, což určitě nebylo dobře, tak při vším respektu je to banální záležitost. Přece nemůžete srovnávat Dozimetr a půjčení auta.

Šlo tam například i o odměny externích spolupracovníků.

Kauza Dozimetr je jeden z největších průšvihů v České republice za posledních třicet let.

Zároveň se nikdy nedokázalo, že by v ní hejtmanka Pecková figurovala.

Já neříkám, že v tom figuruje konkrétně paní hejtmanka. Jen říkám, že kauza Dozimetr začala ve středních Čechách. A za tím si stojím.

