České zbrojení: takovou zakázku ve VOP ještě neměli. "Tím vozidlem žijeme všichni"

Ve státním opravárenském podniku VOP CZ se rozjíždí největší zakázka jeho moderní historie - montáž pásových obrněnců CV90. Těch má česká armáda za 60 miliard korun získat celkem 246. Ovšem vojenské opravny by si rády sáhly i na desítky miliard za servis nových bojových vozidel a tanků české armády, které by jim zajistily živobytí na několik budoucích dekád.

"A do toho pytlíku si schovejte telefon," dostává hned na recepci reportér deníku Aktuálně.cz neprůhlednou igelitovou pošetku na mobil. Vojenské opravny VOP CZ, strategický podnik ministerstva obrany, totiž přísně hlídají to, co se zpoza jejich výrobních hal dostane ven.

Nejde přitom jen o důsledek současné bezpečnostní situace, kdy tajné služby setrvale varují, že zbrojní průmysl je jedním z cílů ruských operací a útoků. Je to i kvůli tomu, že si globální zbrojovka BAE Systems Hägglunds vybrala podnik sídlící v Šenově u Nového Jičína jako svého důležitého partnera v projektu bojových vozidel CV90 pro českou armádu, a řada věcí se tu teď musí hlídat.

"Z těch 600 zaměstnanců, kteří u nás pracují, nyní na projektu CV90 přímo či nepřímo dělá sto lidí. Ale tím vozidlem žijeme všichni," usmívá se Vlastimil Navrátil ve své kanceláři plné modelů vojenské techniky, která se v Šenově vyráběla, modernizovala či opravovala během dlouhé historie vyráběla.

Právě miliardová zakázka, v rámci které už Navrátilův podnik začíná vyrábět korby bojových vozidel CV90 a pak je bude ještě pro českou armádu kompletovat, je pro VOP CZ hlavní náplní nejbližších let. První obrněnec sestavený v Šenově by měl nastartovat během třetího čtvrtletí roku 2026.

Zakázky bez soutěže? Prý za tři roky

V čele VOP CZ je Navrátil teprve od loňského září. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) jej jmenovala v divokém období, kdy podnik sčítal mnohaleté ztráty v hospodaření a neutěšená situace se stále víc propisovala i do atmosféry a personální situace uvnitř opraven.

Teď to vypadá, že realita se mění. Podle předběžných odhadů dosáhla společnost loni po dlouhé době konečně kladného výsledku: 30,5 milionu korun před zdaněním.

"Není to tím, že Navrátil je geniální ekonom nebo že by přišel s něčím převratným. Celou situaci bylo třeba trochu uklidnit. Zaměstnanci žili v nejistotě, kolovala tu spousta legend. Bylo to hlavně o té komunikaci - my víme, co máme dělat, ministerstvo obrany ví, co po nás chce, ví to i ostatní partneři. ´Vopka´ je zpátky ve hře a tím vznikl výsledek," myslí si Navrátil.

Opravny VOP CZ teď mají několik zásadních cílů. K tomu, aby mohly jako některé jiné státní podniky získávat zakázky české armády napřímo bez soutěže, musí objem jejich vojenské výroby činit minimálně 80 procent z celkové produkce. To se ale zatím nedaří.

"Pokud bychom brali ten stávající (legislativní) pohled, tak si myslím, že se blížíme k nějakým 70 či 80 procentům. Problém je, že to musíme držet tři roky po sobě. Pokud bychom se chovali dle stávajících výpočtů, tak už více než půlrok jedeme na to číslo, které chceme," počítá Navrátil. Takový vývoj by znamenal, že v roce 2028 by VOP CZ mohly dostat od obrany první zakázku napřímo.

Další zásadní moment ve strategii státního podniku je, aby se dostal k servisním smlouvám na opravy a údržbu nově nakupované těžké vojenské techniky. Vojáci tomu říkají "životní cyklus" a v řadě případů jde o mnohaleté kontrakty, jejichž celková cena se blíží ceně, již ministerstvo obrany platí za samotný nákup. Nyní jde především o smlouvy na zajištění provozuschopnosti obrněnců CV90 a tanků Leopard 2A8, které chce Praha nakoupit.

"Prostě nechci, aby se opakovala ´situace pandur´," připomíná Vlastimil Navrátil. Naráží tak na situaci, kdy se sice většina vozidel Pandur II pro českou armádu sestavovala v Šenově, ale protože obrana souběžně s nákupem neřešila i servisní smlouvu, tenhle lukrativní kontrakt nakonec získal soukromý byznys.

A pandury se ve VOP CZ neudržují dosud, byť už jsou dávno po záruce a podle řady odborných hlasů už není žádný důvod k tomu, aby miliardové servisní smlouvy získával výrobce kolových obrněnců, a nikoliv šenovské dílny.

"Minulý týden jsem poprosil kolegy pamětníky, aby mi to objasnili. Je otázka, jestli se soustředit na minulost, nebo udělat to tak, aby se situace neopakovala v případě CV90," zamýšlí se Vlastimil Navrátil ve své ředitelské kanceláři.

"Otázku, jestli má VOP CZ dělat servis, který je spojený se životním cyklem nové těžké techniky české armády, považuji za nejapnou," pokračuje ředitel. "Protože kdo jiný by to měl dělat než státní podnik, který je garantem toho, že za každé situace bude tu schopnost držet a bude v prvé řadě věrný České republice a její armádě?" pokládá Navrátil, jinak také příslušník aktivních branných záloh, řečnickou otázku.

Tanky z Ukrajiny? Nebudou

Za minulého vedení státní podnik hodně sázel na zisky z oprav ukrajinských tanků poškozených na bojišti. Ovšem jak nyní zjistil deník Aktuálně.cz, memorandum a dohoda podepsaná v únoru 2023 mezi VOP CZ a ukrajinským státním koncernem Ukroboronprom se nezhmotnily do konkrétních projektů a peněz.

"Směrem z Ukrajiny sem tanky nechodí," říká mnohoznačně Vlastimil Navrátil. "Tady je podepsaná platná smlouva na opravy a servis tanků T-64, nicméně ta nebyla naplněna," doplňuje.

I bez těchto zakázek se ovšem VOP CZ na trhu relativně - ve srovnání s minulostí - daří a spolupracuje jak se soukromými zbrojovkami, tak s firmami z civilního sektoru.

"Vopku za pět let si představuju tak, že všude budou inzeráty, že sháníme kvalifikované lidi. Protože práce bude tolik, že ji nebudeme zvládat, a bude nám s ní pomáhat privátní sektor. Posuneme se do firmy, která bude garantem pro stát a mentorem životního cyklu techniky české armády a zárukou, že kontrakty jsou v bezpečných rukou," dívá se Navrátil do budoucnosti.



A jedním dechem dodává, že i na konci 20. let bude VOP CZ stejně jako nyní patřit státu. Tedy že se nedostane do privatizace jako v minulosti většina vojenských opravárenských podniků v Česku.