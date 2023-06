Kdo nemaká, bude vyměněn. Havlíček cepuje své "ministry", má na ně tabulky i záznamy

Přestože se parlamentní volby mají konat až v roce 2025, stínový premiér Karel Havlíček z ANO podřizuje všechno tomu, aby šli lidé k urnám dříve. A aby předčasné volby hnutí vyhrálo. Bývalý dvojnásobný ministr ve své kanceláři předvádí, jak přísně kontroluje stínové ministry a připravuje se na převzetí moci. "Podívejte, tady je tabulka s jejich aktivitami. Kdyby nepracovali, končí," prohlašuje.

Ještě donedávna sloužily dvě kanceláře vedle jednací síně Poslanecké sněmovny jako zázemí novinářů. Dnes tu zasedá její místopředseda Karel Havlíček, který v nich vytvořil svůj opoziční štáb. Řídí odsud stínovou vládu hnutí ANO a říká, že je připraven kdykoli vystřídat kabinet Petra Fialy z ODS. Parlamentní volby jsou plánované na rok 2025 a Havlíček je přesvědčený, že je ANO vyhraje.

"Nepochybuji o tom ani minutu," prohlašuje. "Musíme být připraveni, ne jako tato vláda, která přišla a rok se rozcvičovala. Žádné oťukávání, žádné doby hájení a takové blbosti. V prvním roce musíme udělat klíčové věci," hlásí zpoza stolu pokrytého mnoha složkami. Při volbách v říjnu 2021 právě on vysvětloval ve štábu hnutí ANO důvody porážky, teď mluví o tom, že má za úkol příští volby vyhrát.

S omluvou zaloví mezi papíry a hledá tabulku, kterou chce dokumentovat aktivity stínových ministrů. "Určitě to tady někde je. Mám tam všechny členy své vlády, kteří musí denně odvádět maximální výkon. Je to pro ně full time job," říká a vytahuje správný list. Jména spolupracovníků má seřazená pod sebe, u každého následuje výpis, jak je aktivní na sociálních sítích, v médiích a jaký dosah mají na sítích jeho příspěvky.

"Tady mám aktivitu na Twitteru, na Facebooku, Instagramu, YouTube. Tady sleduji, jak dávají interpelace, tady počet komentářů v novinách," vysvětluje položky v tabulce. "Tady mám počet konferencí, které udělali za posledního čtvrt roku," popisuje svým typickým rychlým a důrazným hlasem a prstem přejíždí od jednoho řádku k druhému.

Mimochodem, pokud jde o dosah příspěvků, on a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová jsou daleko před ostatními členy stínové vlády.

Pokud někdo zaostává, na vyhození z týmu to není. Musí ale přidat. Například exministryně spravedlnosti Helena Válková i někteří další nemají Instagram. "Jasně, já chci, aby ho měli všichni," odpovídá Havlíček. "Buď tam musí být, nebo jim říkám: 'Fajn, nebudeš na Instagramu, ale pak od tebe chci, abys psala komentáře do novin.' Kdo to nezvládá, bude vyměněný," prohlašuje zpříma.

S velkým zaujetím mluví také o tom, jak chce, aby na sobě jeho tým pracoval. "Já jejich aktivity sleduji hlavně trendově, to mě zajímá především. Říkám jim: 'Ty jsi na sítích relativně začátečník, ale jde ti to nahoru.' Sleduji je velmi pozorně. A to v každém detailu," ujišťuje Havlíček. Na své lidi naléhá, aby byli co nejvíce v médiích. Odmítnout pozvání nesmí. "Jasně že ne. Dokonce to mají befelem. To prostě není možné," reaguje na dotaz.

Sám o sobě říká, že chodí jen do nejdůležitějších debat. "Chci, aby do nich chodili i ti, co nejsou tolik vytrkaní," vysvětluje Havlíček, který v médiích vystupuje několikrát týdně.

Na sociálních sítích volí členové stínové vlády často ostrý slovník. Od ostatních uživatelů tak získávají hodně pochvalných lajků, ale také množství kritických komentářů. Kolem příspěvků je živo, což zvyšuje jejich dosah.

"Jak víme z minulosti, hnutí ANO si může dovolit používat mnohem ostřejší slova už proto, že část jejich voličů má blíž k SPD nebo ČSSD," říká Karel Komínek z Institutu politického marketingu. Průzkumy také ukazují, že mezi voliči hnutí je více lidí se základním či středním vzděláním a méně vysokoškoláků. "Opozice navíc musí vytvářet dojem, že je ochotna se za lidi postavit a jejich rozhořčení komunikovat. ANO proto nemůže používat nějaký formální styl, musí dávat najevo zlost," vysvětluje expert.

Kam chodil Zeman kouřit a Babiš povídat Se svou stínovou vládou je exministr Karel Havlíček v Poslanecké sněmovně přímo ve středu dění. Za kancelář si místopředseda hnutí ANO vybral jednu ze dvou místností jen pár kroků vzdálených od jednacího sálu. Když chce, může být během několika vteřin živě na jednání poslanců.

Místnost, ve které sedí, sloužila dříve jako zázemí pro média. Seděly v ní novinářky jednoho z hlavních deníků, které zachycovaly parlamentní dění a díky stálému pobytu ve sněmovně udržovaly bližší vztahy s politiky. Do místnosti chodil například Miloš Zeman v době, kdy byl poslancem a premiérem. Právě tady si mohl v klidu zakouřit. "Když jsem přišel, musel jsem tři měsíce větrat," přiznal Havlíček při návštěvě Aktuálně.cz.

Za novinářkami chodil na kus řeči také Havlíčkův stranický šéf Andrej Babiš. To je už ale minulost. Zmiňované novinářky odešly do důchodu, Babiš chodí do sněmovny jen občas. Prostor tak naplno využívá jeho nejbližší spolupracovník Karel Havlíček.

Havlíčka povzbuzují i průzkumy veřejného mínění a silná kritika Fialovy vlády. Té lidé vyčítají, že nezvládá boj s drahotou a příliš se orientuje na podporu Ukrajiny v obraně proti ruské agresi. Podle nejnovějšího průzkumu společnosti Kantar CZ pro Českou televizi by v květnu volby vyhrálo ANO s 33,5 procenta hlasů, což je oproti předešlému měsíci o 2,5 procenta více. Část nových sympatizantů získává na úkor vládní ODS a opoziční SPD.

"Vláda pětikoalice nasázela v poslední době dost chyb," ukazuje Komínek na kabinet tvořený ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Starosty a Piráty. "Lidé si nejsou jistí, jestli má situaci pod kontrolou, zejména ohledně rozpočtu. Toho ANO využívá, díky stínové vládě vytváří tlak na skutečné ministry a získává pozornost," hodnotí postup Havlíčkova týmu.

Kritičtější je ke stínové vládě další odborník na politický marketing - Karel Křivan z agentury Mousehouse. "Považuji za chybu, že v ní nejsou nové tváře," upozorňuje na to, že složení týmu kopíruje někdejší vládu Andreje Babiše. "Nevidím ani žádná nová témata. Podobné je to i se sloganem Lepší vláda. To není velká změna oproti dřívějším sloganům," uvádí.

Stínový kabinet tak zůstává u tradičních voličů, především seniorů a lidí nespokojených s vládou. "Nevidím snahu obracet se na aktivní voliče, na střední vrstvu, která chce znát řešení pro budoucnost. Tato vrstva většinově v minulých sněmovních i prezidentských volbách politiku ANO odmítla," popisuje Křivan.

Podobná slova volí i při hodnocení Havlíčka. "Nepůsobí na mě jako člověk 21. století, který by řešil problémy spojené s klimatickou změnou a další věci. Hraje kartu strachu z migrace, a přitom jako bývalý ministr průmyslu a obchodu musí vědět, že české podniky volají po tom, aby tady pracovalo mnohem více cizinců," ukazuje Křivan na rétoriku stínového premiéra.

Přestože se Havlíček každý den připravuje na převzetí moci, nemá jistotu, že by skutečný kabinet opravdu vedl. Je možné, že by v jeho čele stanul opět stranický předseda Andrej Babiš. "Mám úkol dovést vládu do vítězných voleb. Potom se rozhodne, kdo ji povede," prohlašuje Havlíček.