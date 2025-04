Každému vojákovi poslala Černochová dopis. Náborový milion není reálný, přiznala

Minulá středa 9. dubna byla pro Janu Černochovou dost divokým dnem. Hned ráno společná tiskovka s generálem Karlem Řehkou, na níž uklidňovali vojsko, že na lepší peníze si nepřijdou jen nováčci. Vojákům slíbili minimálně o 8 tisíc korun vyšší mzdy. Pak vyhrocená schůze vlády. A nakonec sepsání třístránkového dopisu, který se dostal ke každému příslušníkovi armády. Aktuálně.cz jej má k dispozici.

Nikdo z vedení ministerstva obrany zřejmě nečekal, co všechno vyvolá rychlé a jinak bezproblémové schvalování nové verze zákona o vojácích z povolání. Jejím hlavním smyslem je podpořit skomírající nábor a do ozbrojených sil díky vylepšeným benefitům přilákat mladé posily.

Jenže úředníci nedomysleli to, že zlepšení podmínek pro rekruty může vyvolat zlou krev mezi stávajícími vojáky a vojákyněmi. Především tedy kvůli tomu, že nová legislativa zvyšuje náborový příspěvek pro nováčky ze současných 250 tisíc až na jeden milion korun.

"Zatímco noví rekruti budou lákáni na statisícové částky, zkušení vojáci, kteří armádě zasvětili roky služby, zůstanou v roli přehlížených a nedoceněných 'hlupáků'. Takové rozhodnutí ukazuje na alarmující nepochopení základních principů motivace a dlouhodobého udržení vojenského personálu," obula se třeba do obrany Helena Sováková, bývalá dlouholetá hlavní psycholožka české armády.

"Zavádějící debata"

I tohle pnutí uvnitř vojska bylo zřejmě hlavním důvodem, proč Jana Černochová (ODS) s Karlem Řehkou začali v minulých týdnech urychleně řešit, jak 24tisícovou českou armádu uklidnit. Výsledek společně zveřejnili ve středu 9. dubna. Slíbili, že měsíční plat každého vojáka by měl výhledově, pravděpodobně už letos v létě, povyskočit prý minimálně o 8300 korun hrubého.

Rozjitřenou atmosféru mezi příslušníky armády chce teď ministryně uklidnit i dopisem, který měli v uplynulých dnech velitelé podle zjištění deníku Aktuálně.cz předat každé vojákyni a vojákovi.

"(…) zmíněná novela zákona (…) se ve veřejném prostoru často smrskla jen na velmi zavádějící debatu o náborovém příspěvku, jehož horní hranice může být až jeden milion korun, což rozhodně není pro nejbližších několik let reálné. Ne, opravdu není cílem uplácet nové rekruty na úkor Vás, kteří věrně sloužíte v armádě řadu let," píše Černochová.

U stávajících vojáků si to ministryně žehlí i slovy o tom, že právě bez nich si nedokáže představit českou obranu. "Dobře vím, že svou službu naší zemi vykonáváte srdcem a že jste pro ni mnohé obětovali. Stejně tak velmi silně vnímám, že celá řada z Vás pochybuje, ztrácí vůli a motivaci nosit dál uniformu," promlouvá ministryně skrz dopis.

Vojáci prý nemají dostatečné informace

Kromě několikatisícového zvýšení mzdy Černochová v psaní připomíná i růst benefitů, který přináší nedávno schválená legislativa. "Vojákyně a vojáci, nemám ve zvyku slibovat nemožné. Mám velkou víru v to, že vše, co Vám slibuji, se naplní. Udělám pro to maximum," zavázala se na poslední stránce.

Mluvčí resortu obrany Karel Čapek tvrdí, že k sepsání dopisu ministryni přimělo prý i nedávné setkání s vojáky ve Strakonicích a českým kontingentem ve slovenské Lešti, kde zjistila, že prý ke změně zákona nemají dostatečné informace.

"Protože jednání na vládě bude předcházet standardní meziresortní připomínkové řízení, které zabere určitý čas, bylo potřebné vojákům sdělit informace neprodleně a zabránit tak šíření spekulací," upřesňuje Čapek.

Letos dvě miliardy korun navíc

Hned ve středu 9. dubna se ale ukázalo, že splnit slova z dopisu nebude jednoduché. Jak popsal web Novinky.cz, návrh Jany Černochové na rapidní růst mezd vojáků rychle narazil ve vládě.

Některé ministry mělo popudit i to, že s nimi svůj plán nepředjednala a rovnou jej oznámila veřejně. Naštvaný Vlastimil Válek (TOP 09) měl prý jednání rovnou opustit.

"Vládní i opoziční strany opakovaně zmiňovaly potřebu odpovídajícího odměňování vojáků, paní ministryně proto věří, že návrhy vláda v kontextu současné bezpečnostní situace schválí," dodává mluvčí Čapek.

Pokud plán na razantní zvýšení mezd vojáků projde, už letos by měl spolknout celkově zhruba dvě miliardy korun.

Ministryně obrany Jana Černochová se neshodla s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou (19. 6. 2024)