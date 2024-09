Asi jsem špatný politik, nedělám, co se nám vyplatí. Bartoš zmiňuje možné nástupce

Ivan Bartoš zažívá těžké chvíle. Piráti pod jeho vedením utrpěli druhý volební debakl za tři roky, co jsou součástí vlády. "Asi jsem špatný politik," připouští v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz. Zdůrazňuje ale, že "to zatím nebalí", i když vedení strany svolává celostátní fórum, kde členové rozhodnou o tom, zda setrvá ve funkci.

Po tiskové konferenci jste se tady ve štábu zavřel do jedné z místností s poslancem Jakubem Michálkem. O čem jste se radili?

Řešili jsme třeba věci týkající se klubu. Hlavně, jak je třeba dál postupovat. Nebude to jednoduché období, ale jsme aktivní a bojujeme dál.

Ve volbách jste ztratili zastupitele ve všech krajích kromě Plzeňského. Proč jste na pozici předsedy Pirátů nerezignoval rovnou? Někteří členové vám už na fóru vyčítají nedostatek sebereflexe.

Svolat celostátní fórum Pirátské strany není úplně jednoduché. Navíc předsednictvo se volí na fyzickém celostátním fóru a republikové předsednictvo bylo zvoleno na začátku tohoto roku. Myslím, že správnější postup je uskutečnit novou volbu předsednictva až v momentě, kdy se ukáže, že už dále nemá důvěru členů. To není tak, že jeden den lusknete prstem a odcházíte od práce, kterou předsednictvo na svých bedrech nese.

Před krajskými volbami jste říkal, že jako předseda za výsledek krajských voleb nenesete odpovědnost. Teď jste ale dali své funkce k dispozici…

Věděli jsme, že "malý zázrak" z roku 2020 při volbách do krajů, kde jsme velmi uspěli a pak jsme se podíleli na vedení devíti krajů, se nebude opakovat. Nicméně letošní výsledky jsou i pro mě osobně fakt hluboko pod tím, co jsme předpokládali. Situace je zkrátka jiná.

Šéf ANO Andrej Babiš se snažil tyto volby rámovat jako referendum o vládě. Je váš výsledek důkazem, že se mu to povedlo a voliči vás jako ministra potrestali i za chyby při digitalizaci?

Naši členové, kteří byli ve vedení krajů nebo i v opozici, odváděli čtyři roky dobrou práci. Od doby, co jsem hrábl do problému digitalizace stavebního řízení, jsem se v některých kruzích možná stal persona non grata. Ukázal jsem, že lze jít cestou rychlejší a možná i levnější. Proto mě také firmy zasekly poměrně dlouho na antimonopolním úřadu a i celá digitalizace stavebního řízení byla velmi intenzivní. Mohlo to mít proto vliv na vnímání Pirátů, ale vždy to je kombinace faktorů. Dominantní pozice hnutí ANO vypovídá o tom, jak je teď společnost naladěna a jak vnímá kroky vlády jako celku.

Ale ostatní koaliční strany tak hluboce jako vy nepropadly.

Nejsem to schopen v tuto chvíli analyzovat, protože když se dívám na celostátní průzkumy, Piráti mají devět až deset procent. A to přesto, že přes léto rezonovala digitalizace stavebního řízení a Piráti byli téměř výhradně spojováni s tímto projektem. Těžko říct, proč se celostátní výsledky nedají přetavit do krajských či evropských voleb.

Nepřičítáte to i tomu, že na vás padala v poslední době kritika i od koaličních partnerů?

Není to komfortní. Když máme společné cíle, tak bychom za ně měli společně bojovat. Ale my jsme zvyklí říct, co chceme, a pak to udělat a jít za tím. A jestli je ta kritika oprávněná, nebo je předmětem politické strategie jiných stran? Mně je prakticky jedno, co za ní je. Je pro mě důležité dodávat to, co jsem lidem slíbil, a to je zákon o podpoře bydlení, investice do bydlení, kam jsme nakonec peníze vyjednali a vláda to odhlasovala. Asi těžko nyní hodnotit, co kdo má v hlavě, proč některé kroky dělá. My se zkrátka rveme dál.

Za dobu, co jste ve vládě, jste zažili druhý velký volební neúspěch. Neříkáte si někdy, že se vám vstupovat do kabinetu nakonec opravdu nevyplatilo?

Asi jsem špatný politik, protože my nehrajeme na "vyplatilo, nebo nevyplatilo". My jsme něco lidem slíbili. Výsledky naší práce ve vládním angažmá jsou, přestože máme jen čtyři poslance. Ať už jde o dětské skupiny, rodičovskou či programy na dostupné bydlení.

Jestli je politika je postavená na tom, co je v danou chvíli pro někoho výhodné, tak ať. Ale já jsem zvyklý dělat věci, které jsem slíbil. Máte odpovědnost k celé společnosti, lidem, kteří vám dali důvěru. A to by mělo být pro politika rozhodující. Ostatně i proto jsme se teď obrátili jako předsednictvo na Pirátskou stranu v otázce, zda ještě máme její důvěru. Ukáže se to velmi rychle, neboť jednání trvá včetně hlasování asi 14 dnů.

Budete se ještě během té doby snažit přesvědčit členy, že byste měl dál stranu vést?

Já jsem takto postupoval i po volbách v roce 2021. Výsledky mé práce jsou známé dovnitř strany a fakt bych chtěl, aby se členové rozhodovali co nejvíc podle své vůle. Speciální angažmá či proslovy nemám v plánu, vizitkou je moje práce. Jako lídr a jako předsednictvo cítíme zodpovědnost za volební výsledek.

Vidíte už uvnitř Pirátů někoho, kdo by mohl být vaším nástupcem?

Já to nebalím, jestli je takto mířená otázka. Ale máme spoustu schopných lidí. Dříve jsem měl v předsednictvu například Hanu Hajnovou. Mrzí mě, že práci, kterou odváděla s kolegy na Vysočině, nakonec nezúročili v lepší výsledek ve volbách. Pak je u nás Jan Lipavský, který je podle mého nejlepší ministr zahraničí, jakého jsme měli. Máme spoustu dalších kvalitních lidí. Třeba našeho hlavního ekonoma Jiřího Valentu.

Po neúspěšných eurovolbách jste zavedli změny, které se týkaly i kampaní. Proč se nepromítly do lepšího výsledku v krajských volbách?

Mezi evropskými a krajskými volbami byl velmi krátký čas. Kampaň fakticky plynule navazovala. Změny ještě nestačily naběhnout do efektu, ať už jde o konstrukci kampaňového týmu nebo způsob řízení a fungování vnitřních odborů. Na krajskou kampaň to ještě nemělo vliv.

