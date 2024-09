"Hluboko pod očekáváním." Piráti opět propadli, vedení nabídlo rezignaci

Piráti mají za sebou další volební debakl. V krajských volbách podle průběžných výsledků obhájí jen naprosté minimum z původních 99 mandátů, do druhého kola nepostoupil pirátský senátor Lukáš Wagenknecht. "Výsledek je hluboko pod očekáváním nás všech," řekl k výsledkům předseda strany Ivan Bartoš. Vedení strany svolává celostátní fórum, kde členové rozhodnou o tom, zda setrvá ve funkci.

Nejdřív přišel propad ve sněmovních volbách, kde Piráty "překroužkovali" koaliční partneři ze STAN a strana vedená Ivanem Bartošem získala jen čtyři poslance. Letos ztratili i dva ze tří europoslanců.

Nyní se musí Piráti smířit s dalším tristním výsledkem. Podle průběžných výsledků, kdy zbývá sečíst už jen pár posledních okrsků, získají Piráti v krajských zastupitelstvech jen tři mandáty. Dosud měli 99 křesel.

"Piráti a Pirátky, nemá cenu jakkoliv zastírat, že výsledek v krajských i senátních volbách je hluboko pod očekáváním nás všech," hodnotil volby Ivan Bartoš v pražském volebním štábu.

Do druhého kola neprošel současný pirátský senátor Lukáš Wagenknecht, který v Praze 8 o pár desítek hlasů nepostoupil, skončil na třetím místě za kandidáty ODS a ANO. Snad jediným úspěchem je podpora Marka Hilšera, který se ve druhém kole utká o křeslo v Senátu s egyptologem Miroslavem Bártou (za STAN).

Dorazil dlouho očekávaný předseda strany. Nálada je pochmurná. Když Bartoš vchází dovnitř, mezi Piráty ho přivítalo jen ticho. @Aktualnecz pic.twitter.com/ASsNcCmIgt — Barbora Doubravová (@BaraDoubravova) September 21, 2024

Jedním z hlavních témat v pirátské straně tak v příštích hodinách a dnech bude, zda by měl ve funkci předsedy pokračovat Ivan Bartoš. Když do štábu kolem sedmnácté hodiny dorazil, uvítalo ho jen ticho a ponurá atmosféra. Volební výsledek označil za selhání předsednictva. A oznámil, že o jeho budoucnosti nechá hlasovat celostátní fórum.

Chvíli nám trvá, než se shodneme na změnách, hájí předsednictvo Kocmanová

"V případě, že bychom vaši podporu nezískali, předsednictvo obratem kolektivně rezignuje a bude svoláno celostátní fórum pro volbu nového předsedy," uvedl. "Jsme strana demokratická, která se rozhoduje na základě diskuse," odpověděl na dotaz, proč předsednictvo zatím samo nerezignovalo.

Senátor Marek Hilšer, který obhajuje s podporou Pirátů bude patrně v těchto volbách patřit k jedním z mála pirátských úspěchů. Po sečtení 90 procent okrsků vede na Praze 2. “Neskrývám se za jedno slovo, mám srozumitelný program, přijďte i ke druhému kolu,” vyzývá. @Aktualnecz pic.twitter.com/BzE5yfkoui — Barbora Doubravová (@BaraDoubravova) September 21, 2024

K výměně předsednictva už vyzývají i někteří členové strany na internetovém fóru Pirátů. "Myslím, že ta rezignace by byla na místě. Už jen jako signál," napsala bývalá předsedkyně Mladého Pirátstva Georgia Hejduková. "Pardon, ale opět takhle polovičatý krok. Od republikového předsednictva a specificky Ivana to vidím jako nedostatek sebereflexe. Měli jste svolat sjezd a složit to rovnou," uvedl místopředseda Pirátů v Libereckém kraji Jan Tempel.

Bartoš má i nadále podporu první místopředsedkyně strany a poslankyně Kláry Kocmanové. "Jsem zklamaná. Změny, které jsme udělali u kampaní do voleb po evropských volbách, se ještě nestihly uvést do běhu v krajských volbách. Nám jako novému předsednictvu chvíli trvá, než se na změnách shodneme," dodala.

Obrovský propad zaznamenali Piráti například v Moravskoslezském kraji. Tam před čtyřmi lety dosáhli zisku skoro 12 procent. Letos to bylo o osm procentních bodů méně. "Je to v… doplňte si. Nic lepšího mě nenapadá a klišé nejsou můj styl," napsala k tomu na síť X lídryně strany v regionu Zuzana Klusová.

Video: Ivan Bartoš komentuje debakl Pirátů ve volbách