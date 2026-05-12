Frontman známé kapely přišel o přídavky na děti. Juchelka mu poslal jasný vzkaz

Systém sociálních dávek v Česku prochází revolucí. Čtyři podpory se slučují do jedné a podle některých je systém stále nedotažený. Velmi ostře se teď pustil do nového způsobu výpočtu zpěvák kapely Cocotte Minute Martin Zeller. Šéf resortu práce Aleš Juchelka (ANO) poskytl deníku Aktuálně k jeho situaci vyjádření.
„Co si to dovolujete, šmejdi,“ napsal Zeller před několika dny ve velmi emotivním příspěvku na sociální síti Facebook. Důvodem jeho rozhořčení byl fakt, že přišel o přídavky na děti.
„Každý tři měsíce jsem se musel doprošovat, aby nám stát přiznal přídavky cca 4,5 tisíce korun. A teď mi je po letech rovnou zamítli?“ dodal.
Výše přídavku na děti spolu s dalšími třemi dávkami se nově stává součástí jedné takzvané superdávky, která byla spuštěna loni v říjnu. Lidé už o ni mohou žádat, vyplácena nicméně má být až od července. Do té doby lidé dostávají podporu podle starého systému.
Aby se v superdávce objevila i finanční částka určená právě na děti, má to několik podmínek. A právě jednu Zeller nesplnil. Žadatel totiž smí mít maximálně dvě auta v domácnosti. Zeller má tři.
„Máme tři starý auta v celkové hodnotě 200 tisíc korun, a to se nesmí. Můžeme mít jenom dvě, ale klidně můžou každý stát milion, takhle ne soudruzi,“ rýpnul si zpěvák. Podle něj jde o naprostou absurditu.
„Moje žena a já obětujeme celej svůj život a všechny zdroje, abychom vychovali budoucnost naší země,“ dodává Zeller, který se ženou vychovává tři děti. „Strčte si ty prachy do zadku. Já je nepotřebuju. Ale všichni, co dáváme týhle zemi budoucnost, si ku*va zasloužíme respekt a podporu. A takhle podpora nevypadá,“ uzavírá.
Superdávku odstartovala ještě minulá vláda Petra Fialy (ODS). Spadala pod ministerstvo práce pod vedením Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Ten přitom několikrát upozorňoval, že se celé nastavení může změnit podle toho, jaké těžkosti se po spuštění v systému objeví. Superdávku nicméně hájil a jako jeden z argumentů uváděl, že na podporu dosáhnou i rodiny s čistým příjmem padesát tisíc korun měsíčně, čemuž právě nový způsob výpočtu zamezí.
„V současném stavu, který připravila minulá vláda, se stanoví, že pokud je dávka státní sociální podpory zamítnuta z majetkových důvodů, tak zákon nestanoví žádnou dobu pro opakované podaní žádosti, tedy nové žádosti,“ vysvětluje Jurečkův nástupce Aleš Juchelka.
„Lze požádat, jakmile se změní majetkové poměry domácnosti, aby se splnily podmínky nároku. V tomto případě by šlo o prodej nebo odhlášení jednoho vozidla,“ doplňuje.
Jinými slovy se Zeller buď bude muset zbavit jednoho auta, anebo bude muset vydržet bez přípavků na děti.
Hodnotu a stáří vozidla podle Juchelky nelze zohledňovat. „Není v silách úřadu nechat oceňovat hodnotu automobilu,“ říká. Nevylučuje ale, že se to do budoucna nezmění.
„Pokud se tedy týká případných změn majetkových testů, vyhodnocení dopadu provede ministerstvo práce až po zpracovaní všech žádostí od původních žadatelů. Teprve poté můžeme přistoupit k případným změnám a první vlaštovka těchto změn bude už v nejbližších týdnech,“ tvrdí šéf resortu práce a připomíná, už dříve navrhoval, aby se přídavek na dítě do superdávky vůbec nepočítal.
„Přídavek na dítě jsem kritizoval od počátku, protože tato prorodinná dávka se dostala do superdávky mezi takzvané chudinské dávky,“ připomíná Juchelka s tím, že vláda chystá prorodinný balíček, kde by se víc zohlednily nízkopříjmové rodiny.
