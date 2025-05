Jurečkův paradox. Superdávka nažene lidi k práci načerno, namítají kritici

Petra Jaroměřská

Spor o to, zda takzvaná superdávka - kterou ve středu schválil Senát - podpoří šedou ekonomiku, vedli během schvalování zákona o dávce státní sociální pomoci nejprve poslanci a následně i senátoři. Ani v horní komoře se opozičním zákonodorádcům nepodařilo vládní koalici přesvědčit, že lidé v insolvenci, kteří pobírají dávky, přijdou kvůli superdávce o peníze, pokud si budou chtít vydělat víc.

Radim K. podniká na Vysočině v zemědělství a daří se mu. Má pole, lesy i pastviny, malou pilu a na dvě stovky kusů masného skotu. Brzdí ho jedna věc - nemá dost lidí. Málokomu se chce v téhle branži pracovat.

Z devíti pracovníků, které zaměstnává, jich pět má exekuce. "Většina z těch, co mají exekuce, chce peníze na ruku. Kdybych jim nevyhověl a neplatil je načerno, odejdou. A já sem prostě nikoho jiného neseženu. Takže mi nezbývá než souhlasit," vysvětluje. Důvod je jednoduchý, pokud by vydělávali legálně, budou muset splácet exekuce. Takhle oficiálně nevydělávají nic a exekucím se vyhýbají.

Teď to vypadá, že stát může k práci na černo motivovat i další. Důvodem je nový systém výpočtu sociálních dávek, který má začít platit letos na podzim.

Poměrně složitý systém výpočtu superdávky, pro který je nezbytná informace o výši žadatelova příjmu, totiž zohledňuje u lidí v insolvenci příjem před odečtem splátek, které dlužník posílá v rámci svého oddlužení věřitelům a insolvenčnímu správci.

Z výpočtu společnosti PAQ Research vyplývá, že například zvýšení čisté mzdy o 10 tisíc korun na 26,5 tisíce korun měsíčně znamená pro lidi v insolvenci pobírající dávky, že se jejich čistý příjem ve finále propadne o 1160 korun. Vyšší mzda jim totiž zvedne insolvenční srážky.

"Osoby v insolvenci reforma dávek demotivuje a vytlačuje do šedé ekonomiky," tvrdí šéf společnost PAQ Research Daniel Prokop.

"Novela nezohledňuje situaci lidí v oddlužení"

Schválení novely zákona kritizuje i Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství Člověk v tísni. A to nejen kvůli tomu, že penalizuje lidi v oddlužení. To by podle něj stačilo vyřešit tím, aby se pro výpočet superdávky používal jako rozhodný příjem až ten po odečtu insolvenční srážky.

Zatímco ve sněmovně na popsaný negativní dopad superdávky asi nejhlasitěji upozorňoval Patrik Nacher z hnutí ANO a chtěl ho pozměňovacím návrhem změnit, v Senátu "štafetu" převzala pirátská senátorka Adéla Šípová.

"Tento nový zákon naprosto nezohledňuje situaci lidí v oddlužení," tvrdí Šípová. Podle ní superdávka odradí lidi, aby vstupovali do oddlužení, a když už v něm budou, aby si zvyšovali příjem. "Pokud si legálně budou chtít vydělat víc, tak je systém potrestá," upozorňuje Šípová.

Jurečka kritiku odmítá

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) tvrzení opozice odmítá. "Musím na to reagovat. Oproti současnému systému sociálních dávek v České republice pro lidi kteří mají exekuční a insolvenční srážky, neměníme vůbec nic," prohlásil Jurečka, když na konci dubna obhajoval novelu v Senátu. "Nemůžeme říkat, že dochází ke zhoršení, nedochází," dodal.

Jurečka označuje takzvanou superdávku za klíčovou změnu, která pomůže systém zefektivnit a posvítí na černé pasažéry. Zároveň však naznačuje, že reálný dopad na to, kolik stát na sociálních dávkách vyplatí, bude jasný až po spuštění nového systému. "Přiznáváme férově, že nám ty výdaje mohou poklesnout, ale také že nám mohou narůst," prohlásil Jurečka.

Co je vlastně nová superdávka? Schválená novela počítá s tím, že příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky nahradí od října nová dávka státní sociální pomoci. Lidé budou podávat jednu žádost, víc se bude zohledňovat jejich majetek. Předlohu, která by měla podle vlády více motivovat k práci, teď dostane k podpisu prezident.