"Ať si v tom udělají pořádek." Jurečkova superdávka nasvítila podvody s ojetými auty

"Chudí přicházejí o dávky, protože mají v registru (vozidel - pozn. red.) napsané vraky, které nikdy nevlastnili," napsal minulý týden na síť X Daniel Hůle z Člověka v tísni. Konkrétně má jít o lidi se závažným zdravotním handicapem vlastnící průkaz ZTP, kteří pobírají od státu podporu a nově musí přejít na takzvanou superdávku, která slučuje příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.
Součástí novinky je ovšem i majetkový test. A také podmínka, že žadatel smí vlastnit jen jedno osobní auto na každého dospělého člena domácnosti.
"Stačilo, že si někdo v rodině koupil ojetinu na ZTP kvůli úspoře na dani. Teď má na sebe napsaných pět aut, která nikdy neviděl. A kvůli tomu nedostane pomoc od státu," popisuje Hůle. Často se prý jedná o velmi staré ojetiny, které už ani nemusí existovat.
Nová superdávka tak nasvítila staré podvody s ojetými automobily. Na držitele průkazu ZTP širší rodina přepisovala své vozy, přičemž dotyčný o tom ani nemusel vědět, tvrdí Daniel Hůle. Důvodem, proč lidé využívali nákup auta na osobu s průkazem ZTP, byla přitom úspora. Držitelé průkazu ZTP jsou totiž v případě vlastnictví vozu zvýhodněni, neplatí ekologickou daň.
Stovky až tisíce případů
Podepsal sice plnou moc, ale často nevěděl, co podepisuje, líčí Hůle situaci, do níž se někteří invalidé dostali. Podle něj se to týká vyšších stovek až tisíců lidí, kteří teď mohou i přijít o sociální podporu.
"Ti lidé žádný podvod neudělali, prostě si na ně někdo koupil auto, aby nemusel platit ekologickou daň. Podvod udělal ten, co si to auto pořídil, ten ale v pohodě může čerpat dávky, protože formálně to auto nevlastní, zatímco ten, kdo byl podveden, o dávky teď přijde," vysvětluje Hůle.
"Takže za ty vraky platí zbytečně pojištění, nebo neplatí vůbec, nebo zbytečný depozit? Nemají být tyto věci v pořádku?" napsal ministr Marian Jurečka v reakci Hůleho příspěvek na síti X.
Jurečka připomíná, že majitelé vozu ze zákona musí platit povinné ručení anebo mít SPZ "odevzdanou" a auto odstavené s tím, že nejezdí, což je ten zmíněný "depozit". "Budete stále tyto věci zlehčovat nebo omlouvat? V zahraničí nebývá majetkový test ničím neobvyklým," připomněl končící ministr.
Co je ekologická daň
- Zákonem stanovený poplatek se vybírá od roku 2009
- Týká se starých aut, může koupi ojetiny podražit až o 10 tisíc korun.
- Platí se i za starší automobily dovezené ze zahraničí.
Ale Daniel Hůle namítá, že jde o stará auta, která půjde z registru vozů vymazat, nemusí už totiž vůbec existovat. Z evidence pod jménem dotyčného žadatele o superdávku lze vůz na jeho jméno vyškrtnout buď tím, že se ekologicky zlikviduje, anebo převodem na někoho jiného.
"Neseriózní fabulace"
"Není jedno jediné rozhodnutí o přiznání superdávky. Teď se ty žádosti teprve nabírají, teprve se rozjede administrace. Říct dneska, že někdo z toho vypadl, je čirá fabulace. A já to považuji od Dana Hůleho, kterého si jinak vážím, za velmi neseriózní," vysvětlil Jurečka pro deník Aktuálně.cz
Podle Jurečky není možné posílat sociální dávku někomu, kdo vlastní několik motorových vozidel. Bez ohledu na to, zda to auto už třeba vůbec neexistuje nebo je někde odstavené jako vrak.
"Ať si ti lidé v tom udělají pořádek. Buďto platí zbytečné pojistné, nebo ho neplatí, a tak zaplatí penále u pojišťoven, anebo to mají v depozitu. Ale všechny tři varianty podle mě nejsou v pořádku," soudí Jurečka.
Průkaz ZTP vlastní lidé se zvlášť závažným postižením a mnohdy potřebují výraznou pomoc anebo doprovod. Má několik stupňů. Jejich auto je kromě ekologického poplatku osvobozeno od dálniční známky, mají také parkovací výhody. Průkaz lze získat na základě stanoviska posudkového lékaře.
"Přece nemůžu říkat, že v sociálních dávkách neudělám nějaký rozumný a férový krok jenom proto, že v nějaké části systému je chaos a lidi nemají dořešené věci z minula," zlobí se Jurečka.
"A navíc, takovou věc vyřešíte hned. Něco jiného je prodej domu. Proto jsme tam dali tu přechodnou dobu tří let. Ale auto si vyřešíte v řádů dnů," dodal.