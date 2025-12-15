Firma dostala za otravu Bečvy několikamilionový trest. Proti rozhodnutí se odvolala

Česká inspekce životního prostředí uložila rožnovské společnosti Energoaqua v přestupkovém řízení v kauze otravy řeky Bečvy pokutu pět milionů korun kvůli vypouštění odpadních vod. Podle inspektorů spáchala firma přestupek proti vodnímu zákonu. Firma nesouhlasí a podala odvolání k ministerstvu životního prostředí. Rozhodnutí zatím není pravomocné, řekla v pondělí mluvčí inspekce Miriam Loužecká.
Odpadní vody vypouštěla firma v rozporu s povolením, uvedla inspekce. Případ jí byl postoupen jako možný přestupek poté, co firmu ve svém pravomocném rozhodnutí označily soudy za viníka ekologické havárie ze září 2020. Samotná společnost ale potrestána nebyla, neboť se podle soudu nepodařilo zjistit konkrétního pachatele; právnická osoba tak nemůže nést trestně právní odpovědnost. Ředitele podniku Energoaqua Oldřicha Havelku soud obžaloby zprostil.
Ekologická katastrofa postihla Bečvu na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje. Podle odborníků řeku otrávil kyanid, který zasáhl zhruba 40 kilometrů toku a otrávil víc než 40 tun ryb.
Spis inspekce obdržela od Okresního soudu ve Vsetíně a po jeho prostudování a po shromáždění podkladů zahájila v polovině května s firmou správní řízení. Pokutu ve výši pět milionů korun udělili firmě inspektoři za spáchání přestupku podle vodního zákona, a to vypouštění odpadních vod v rozporu s povolením k nakládání s vodami v období od ledna 2018 až září 2020, řekla Loužecká. Řeka Bečva byla otrávena 20. září 2020.
S rozhodnutím inspekce firma nesouhlasí. "Nesouhlasíme s tím, v pondělí to bylo řádně a včas rozporováno. Ty nedostatky byly z hlediska České inspekce životního prostředí významné. Více k tomu nemohu říci, četl jsem to před hodinou, dělal to právník. Podali jsme to jako odvolání na ministerstvo," vysvětlil ředitel podniku Oldřich Havelka.
Společnost spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm, kde zajišťuje i čištění odpadních vod. Z areálu vytékají přes 13 kilometrů dlouhým kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy.
Podle obžaloby se znečištění do řeky v září 2020 dostalo právě tímto kanálem. Společnost Energoaqua svůj podíl na otravě řeky po celou dobu procesu odmítala. Podle jejích zástupců neexistuje žádný důkaz, který by svědčil o vině společnosti a jejího ředitele. Také rybáři považovali za nemožné, aby ryby začaly hynout až 3,5 kilometru od této výusti.
V případu byl nakonec letos na začátku listopadu pravomocně odsouzen pouze hasič Jiří Pochyla, který v osudný den velel zásahu, a úřednice Věra Šulová z radnice v Rožnově pod Radhoštěm, která podle soudu nese odpovědnost za nezákonné správní rozhodnutí týkající se lagun firmy Energoaqua. Soud jim za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti uložil peněžité tresty.
Prostitutky jako družstevnice. Francie zvažuje nevěstince, které by si řídily samy ženy
Nedávno v Česku vyměřil finanční úřad jedné sexuální pracovnici daň z příjmů ve výši téměř dva miliony korun. Odvolala se a případ skončil u soudu. Že sexuální práce není jen otázkou morálky, ale i zákona, řeší teď i ve Francii, kde probíhají bouřlivé diskuze o regulaci prostituce. Do hry se – po víc než osmdesáti letech – znovu vrací téma otevření nevěstinců.
ŽIVĚBabišův kabinet poprvé zasedl. Noví ministři představují své plány
Česká republika má novou vládu. Prezident Petr Pavel dnes ráno jmenoval členy kabinetu Andreje Babiše (ANO), který sestavilo po volbách vítězné hnutí ANO s SPD a Motoristy. Bezprostředně po ceremoniálu se ministři autobusem přesunuli z Pražského hradu na první zasedání na úřadu vlády, poté je premiér Babiš postupně všechny uváděl do úřadů.
ŽIVĚPevnost Berlín: Na 3600 policistů střežilo klíčové jednání o míru na Ukrajině
Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.
Bičík: Sparta? Hrůzné zjištění. A gól jde jasně za Vindahlem, i když ho Priske hájí
„Spartu především doma ženou fanoušci, chce soupeře co nejrychleji pokořit, buší do něj. Ale nevychází to, poslední dobou teda vůbec. V obraně pak vznikají mezery. Stačí připomenout, že jedenáctkrát inkasovala jako první. Hrůzné zjištění,“ říká bývalý brankář David Bičík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.