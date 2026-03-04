Fialova tichá „rebelie“ v ODS. Politolog naznačil, co by zklamaný expremiér mohl udělat

Rozhovor expremiéra a expředsedy ODS Petra Fialy pro Aktuálně.cz z tohoto týdne potvrdil, že má některé výhrady k nynější politice ODS, což naznačil už na lednovém kongresu strany. Je proto logické ptát se, jak moc je reálné, že by ODS případně opustil. On sám tvrdí, že to nemá v úmyslu. Politolog Lukáš Jelínek jeho odchod nevylučuje, Aktuálně.cz řekl, co by muselo nastat, aby toto řešení zvolil.
„Opravdu nemám potřebu říkat, co a jak by mělo vedení ODS dělat jinak,“ opakoval několikrát v pondělním rozhovoru pro Aktuálně.cz bývalý předseda ODS a expremiér Petr Fiala, když reagoval na otázky, co a jak by dělal jinak než nové vedení s Martinem Kupkou v čele.
Bylo zřejmé, že Fiala chce zůstat loajálním členem ODS, byť ve zmiňovaném rozhovoru například tvrdí, že by ODS a další strany měly voličům nabídnout silný, společný politický subjekt.
„I lidé ve stranách si musí uvědomit, že se to musí dělat jinak, že musíme přejít k něčemu jinému, protože se prostě mění svět kolem nás. Musí být větší spolupráce, než je nyní,“ uvedl s tím, že řada voličů středopravicových stran má k sobě blízko. „Když se podíváte na voliče ODS a Topky, tak tito voliči jsou téměř identičtí, jsou velmi blízko sebe. Voliči KDU-ČSL jsou už trošku jiní,“ popisoval situaci.
Víc říci nechtěl s odkazem na to, že za mnohem důležitější než „pitvání ODS“ považuje v příštích volbách porazit Andreje Babiše s hnutím ANO. V čem ale ODS chybovala, a co by měla dělat lépe, ale nepochybně ví. Jen to nechce nahlas sdělit. „Ze zmiňovaného rozhovoru jsem cítil, že Petr Fiala toho ještě v sobě hodně skrývá nebo dusí. Ať už proto, že nechce vrhnout stín na svou vládu, nebo nechce vrhnout stín na ODS,“ všiml si politolog Lukáš Jelínek.
Že má expremiér Fiala na některé budoucí kroky ODS jiný názor než mnozí členové, se poprvé ukázalo na lednovém kongresu ODS, kde mluvil o tom, že on by místo „leštění“ značky ODS pokračoval ve spolupráci s TOP 09 a KDU-ČSL. Tedy v rámci značky Spolu.
„Vím, co si část z vás myslí: ,Fialo, dobrý, uspěl jsi se Spolu, ale teď už to tak nejde, přišel čas to dělat jen se samostatnou ODS.‘ Já to respektuji, ale úplně s tím nesouhlasím,“ sdělil delegátům kongresu s tím, že takový plán není realistický.
„Základní podmínkou úspěchu není dezintegrace demokratické politické scény, ale naopak její úzká spolupráce. Zvlášť poté, kdy hnutí ANO, a to musíme taky vidět, dokázalo vloni koncentrovat i hlasy, které v předcházejících volbách propadly,“ pokračoval tehdy končící předseda ODS a nabádal spolustraníky, aby neřešili, jak přebrat voliče TOP 09, vyšachovat STAN a dostat lidovce na dvě procenta.
„Na rovinu říkám, že jsem i nadále přesvědčen, že budoucnost demokratické politiky není v rozdělování, v hledání toho, co nás odlišuje. Ale v propojování, ve vytváření aliancí a ve spojování všech těch, kteří mají stejné cíle. A hodlám to říkat a prosazovat i nadále, i když to třeba chvíli nebude v ODS populární,“ tvrdil Fiala a zdůrazňoval, že jen toto je cesta k úspěšné ODS už letos v komunálních a senátních volbách.
Delegáti kongresu ho vyprovodili dlouhým a silným potleskem, tleskali tak moc, že když už si sedl, ještě se zvedl, ukláněl se a s rukama nad hlavou dával najevo, že je za potlesk a uznání vděčný. Jenže...
… už z dění před kongresem věděl, že je v ODS se svými názory v menšině. A samotný průběh kongresu to jen potvrdil. Naprostá většina účastníků mluvila o tom, jak je třeba posilnit samotnou stranickou značku. Aniž by se ale opírali do Fialy, aniž by někdo z nich prohlásil, že z jeho pohledu nemá už bývalý předseda Fiala pravdu. Nikdo s ním nechtěl jít do konfrontace. A on také ne.
Proti Petru Fialovi nakonec vystoupil nyní bývalý předseda ODS a stejně tak bývalý premiér Mirek Topolánek. V čerstvém podcastu INFO CZ s novinářkou Lenkou Zlámalovou Fialu tvrdě kritizovali. Zlámalová tvrdila, že prý mluvila s několika lidmi v ODS a ti mají být „úplně frustrovaní z toho, co Fiala předvádí“.
„Rozhodl se, že neodejde a bude jakoby škodit. Tím pádem bere kyslík a bere prostor tomu novému náčelníkovi, který má mít prostor pro to, aby to vedl svým směrem,“ navázal na ni Topolánek, podle kterého se měl vzdát Fiala poslaneckého mandátu.
Fiala to má nejvíce promyšlené
Když se Aktuálně.cz bavilo v tomto týdnu v kuloárech sněmovny s několika poslanci ODS, všichni popírali, že by oni nebo někdo z jejich okolí byli Fialovým vystupováním frustrovaní. Například předseda poslaneckého klubu Marek Benda či poslanec Petr Sokol naopak mluvili o tom, že jsou za Fialu rádi a jeho názory na budoucí směřování ODS neberou jako něco „nepřátelského“.
„On říká, že nebude možné, abychom poráželi populistické síly jako je hnutí ANO bez toho, aniž bychom s někým spolupracovali. To se ale vůbec nevylučuje s tím, že teď se soustředíme na vypracování vlastní identity ODS, což potvrdil kongresu ODS. Ale nepochybně budeme hledat spolupráci už v letošních podzimních volbách. A důležité také bude, jak se domluvíme kolem voleb v Praze,“ sdělil Benda, který si pochvaloval, jak Fiala v roli řadového poslance vystupuje.
Podobně mluvil poslanec Petr Sokol, který je zároveň politolog jako Fiala. „Nemyslím, že by byl Petr kritický k současnému směřování ODS. Je logické, že mluví hlavně o spolupráci, protože vládl v koalici. Než budeme ale opět přemýšlet o spolupráci s jinými, musíme nejdříve vyleštit značku ODS, jak říkal Alexandr Vondra,“ připomněl Sokol slova europoslance ODS.
Další přední člen ODS, který si nepřál být jmenovaný, Aktuálně.cz sdělil, že se mezi spolustraníky ve svém regionu setkává s tím, že teď mluví o Fialovi dokonce lépe než před několika málo měsíci.
„Dokonce bych řekl, že nálada vůči našemu bývalému předsedovi je lepší, než byla hned po volbách. Tehdy měla řada spolustraníků pocit, že řadu věcí měl dělat lépe, ale teď vidí všechno to, co se ODS dařilo, když byla ve vládě. Takže frustraci opravdu nevidím,“ sdělil jeden z členů ODS, který ještě dodal, že naopak řada lidí v ODS oceňuje i to, jak Fiala vystupuje aktivně v médiích. „Při nedělní debatě s místopředsedou vlády za ANO Karla Havlíčkem byl výborný. Ukazuje se, že když Petr Fiala nemusí řešit spoustu vládních problémů, tak je daleko uvolněnější,“ dodal.
Politolog Lukáš Jelínek je přesvědčený, že Fiala se rozhodně nechystá z politiky odejít. „Jeho ta politika skutečně baví. A když už přestoupil z akademické roviny do praktické politiky, tak v ní bude chtít ještě nějakou dobu vydržet. Asi chce také ukázat, že ne všichni bývalí předsedové třískají dveřmi, opouští své strany a kritizují je zvenčí,“ uvedl Jelínek ve zjevné narážce třeba na bývalého předsedu ODS a premiéra Václava Klause, stejně jako Miloše Zemana, který se ve zlém rozešel se svou sociální demokracií. A konec konců ani Topolánek už není členem ODS.
Jelínek si myslí, že Fiala vyčkává, jak se situace v ODS bude dál vyvíjet. Teď ji popisuje tak, že mají navrch lidé, kteří jsou přesvědčeni, že by ODS měla budovat především svou značku a koalici Spolu by měla nechat přinejmenším „spát“. Jsou tam ale podle Jelínka i jedinci, kteří by si dokázali představit alespoň nějakou spolupráci s hnutím ANO, což by neznamenalo, že by ODS vládu Babiše podporovala.
„A určitě tam jsou i lidé, kteří říkají to, co Petr Fiala. Tedy, že není možné zhatit spolupráci středopravicových stran, protože to je jediná možnost, jak porazit Andreje Babiše a jeho koalici. Osobně si myslím, že tento názorový proud to má nejvíce promyšlené, analýza Petra Fialy na kongresu ohledně spolupráce stran byla velmi přesná,“ soudí politolog Jelínek, který je ale zároveň přesvědčený, že Fiala nechce veřejně na nynější vedení ODS útočit.
„On prostě nechce špičkám ODS teď přerůstat přes hlavu, nechce ani zastiňovat Martina Kupku a nechce ani vypadat, že za sebou třískl dveřmi a sedí v koutě. Chce být součástí vnitrostranické diskuse. Podle mě se rozhodne o své budoucnosti až podle toho, jaké atmosféra v ODS převládne. Jestli to bude atmosféra spolupráce bez ohledu na to, jaké kdo zastává názory, nebo jestli se mu bude ODS vzdalovat. Potom by v ní asi neměl potřebu zůstávat, nebo by v ní byl jen řadovým členem,“ říká Jelínek.
Samotný Petr Fiala se označuje za loajálního člena ODS a podporovatele předsedy Kupky. „Mým úkolem nyní není dávat vedení ODS „knížecí rady“, považuji za správné dát mu šanci, aby ukázalo cestu, po jaké má ODS jít. Já fakt nechci být tím, kdo bude říkat, jak by se to mělo dělat. Fandím novému vedení, jsem rád, že je v čele Martin Kupka, což je záruka jisté kontinuity,“ odmítá roli „buřiče“.
Je zřejmé, že si chce nejdříve počkat, s čím nové vedení přijde a zda to přinese voliče. Což naznačí už letošní komunální a senátní volby. Patrně po nich bude i zodpovězena otázka, jaké budou další Fialovy kroky. „Nemám to v úmyslu,“ odpověděl na dotaz Aktuálně.cz, jestli časem ODS neopustí.
