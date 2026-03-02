Babiš se poučil. A je ještě nebezpečnější, míní expremiér Fiala. Řekl, co mu vadí nejvíc

Bývalý předseda vlády a ODS Petr Fiala se v rozhovoru pro Aktuálně.cz vrací ke svému vládnutí a reaguje na otázky, zda se na svou prohru s Andrejem Babišem (ANO) nedívá růžovými brýlemi. Fiala totiž tvrdí, že jím vedená koalice neprohrála až tak moc. Zároveň popisuje, jak vidí vládnutí Babiše v prvních týdnech roku 2026, a vysvětluje, jak se podle něj Babiš poučil i v čem je teď nebezpečnější.
Potřebuji určitý odstup, abych se ohlédl za prohrou v parlamentních volbách, říkal v prvních týdnech po loňských říjnových volbách končící premiér Petr Fiala. Po prosincovém konci v čele vlády odešel na lednovém kongresu občanských demokratů i z čela této strany, následně si zajel odpočinout s manželkou na dovolenou a teď se naplno věnuje politice jako jeden z 27 poslanců ODS.
Rozhovor proběhl v nejvyšším patře jednoho z malostranských paláců, kde má zázemí poslanecký klub ODS. Je to zvláštní místo, kde člověk cítí dlouhou historii těchto paláců a zároveň také historii ODS, protože v menší knihovně je možné najít například knihy Václava Klause – zakladatele této strany, který se s ní však nakonec zcela rozešel.
Role Petra Fialy v ODS se mění a on působí více uvolněněji než dříve. Na rozhovor přišel ve velmi dobré náladě, několik minut ochotně pózoval fotografovi a na otázku Aktuálně.cz, jestli se teď cítí šťastnější, když už nenese břímě vedení vlády a ODS, se nesouhlasně pousmál.
„Šťastnější ne. Ale svobodnější,“ odpověděl. Při rozhovoru se žádné otázce nevyhnul a měl chuť si povídat ještě i po vypnutí nahrávání. Bylo znát, že rozhodně hodlá dál působit v politice. Ale pokud jde o ODS, nechce být navenek příliš kritický, byť mu leccos vadí.
Potkávám celou řadu lidí, mezi kterými jsou i vaši příznivci, kteří si pokládají otázku, jestli si uvědomujete, jak moc jste prohrál parlamentní volby a jak špatná je situace ODS. Nedíváte se na tuto prohru poněkud růžovými brýlemi?
Kdybych si různé věci neuvědomoval, tak jsem kandidoval na předsedu ODS a pokračoval bych ve své práci. Ale já jsem vyvodil z celkové situace to, že jsem se o vedení neucházel.
Porážku v parlamentních volbách bych ale nepřeceňoval, protože pak bychom ztráceli naději. Ona to zase taková katastrofa nebyla. Kdyby se nedostali do sněmovny Motoristé sobě, tak jsem pravděpodobně sestavoval vládu já, a ne Andrej Babiš.
Vy máte rád fotbal, takže víte, že prohra je prostě prohra bez ohledu na předvedenou hru. Jestliže jste prohrál pět voleb po sobě, není to důvod vidět situaci více kriticky?
Důležité není, jestli vidíte situaci víc kritiky, nebo optimisticky – důležité je, abyste viděl situaci správně. Pokud ji tak vidíte, můžete dělat do budoucna správná rozhodnutí.
A když už jsme u toho fotbalového příměru, tak pokud skončíte v lize druhý a uteče vám titul a soutěže v Evropě, tak musíte mužstvo vylepšit a hrát lepší fotbal. Ale nesmíte se chovat, jako byste sestoupili z ligy.
Ale Andrej Babiš se vrátil k moci, se svým ANO obsazuje další a další pozice po celé zemi. A vy jste mimo jiné ztratili řadu měst a fakticky nemáte ani jeden kraj…
To myslím, že není úplně přesná interpretace. Není pravda, že nemáme hejtmana.
Tak jeden kraj vede Jan Grolich, který kandidoval za vaši koalici Spolu, ale to je lidovec.
Já nezpochybňuji, že nejsme dost úspěšní. Ale musíme si uvědomit, že levicoví voliči dostali nabídku silného subjektu v podobě hnutí ANO, které sjednotilo levicovou politickou scénu a dokázalo integrovat i některé radikální politické pozice.
Proti tomu stojí demokratický tábor, který je rozdělený do spousty politických stran, což se odráželo i ve výsledcích voleb. A já jsem přesvědčený, že voliči očekávali před volbami větší dynamiku a spolupráci středopravicového tábora.
Náš soupeř neustále lhal a podváděl
Mně přijde, že trošku utíkáte od sebereflexe zmiňované porážky, a tedy i od toho, jestli správně vidíte to, co se děje. Připomenu místopředsedu ODS Karla Haase, který na kongresu ODS vedle pochvaly za řadu věcí mluvil o tom, jak vaše strana ztratila spoustu podnikatelů nebo jak vám ubyly dvě třetiny členů. A bylo toho víc, co kritizoval…
ODS neztratila podnikatele, taková data nemáme. Naopak jsme strana, kterou podnikatelé volí. Ale nezužoval bych to jen na podnikatele, ODS volí celkově aktivní lidé.
Ano, určitě máme být lepší, já si neustále kladu otázku, co jsme mohli udělat jinak. Je třeba si ale také uvědomit, čemu jsme čelili.
A co to bylo?
Náš soupeř neustále lhal. Volby vyhrál podvodem. To je potřeba říkat. To není žádná zhrzenost, to je chladná analýza. Volby vyhrálo hnutí ANO podvodem. Úspěšným. Vylíčilo lidem, že jsme spálená země, že se mají špatně, že ve srovnání s jinými zeměmi je to úplná katastrofa.
Všechno to byla lež. Teď už říkají, že nejsme zadlužená země, že prosperujeme. Lhali. Ale my v lhaní dobří nejsme. A já ani v lhaní dobrý být nechci.
Sám víte, že politici se navzájem obviňují ze lhaní a podvodů. Někteří by namítli, jestli jste se něčeho takového nedopouštěli i vy z tehdy vládních stran. Nemalovali jste v předvolební kampani tak trochu „čerta na zeď“, co by se stalo, kdyby Babiš vyhrál?
Já vím, že vy chcete vždycky měřit všem stejně, ale to je chyba. Protože není stejné, když jeden dělá slušnou politiku a třeba nedodrží nějaký slib, protože se změnily okolnosti, a ten druhý prostě lže. Zcela evidentně lže, žádné sliby nechce dodržet a ani se tím netají.
Nelze tyto dva postupy srovnávat. Já jsem se žádného podvodu na voličích nedopustil a líčit Babiše jako nebezpečí je správné. Protože on nebezpečí je, to vidíme.
Jasně, je umírněnější, protože ho k tomu do jisté míry tlačí i naši spojenci v Evropě. Ale při první klíčové věci, půjčce 90 miliard eur pro Ukrajinu, se postavil vedle Fica a Orbána. Je to nebezpečné a ostudné. Evropské země, které půjčku podpořily, nám náš postoj oplatí, až my budeme něco potřebovat. Tak se nedá dělat dobrá politika.
Mimochodem, řekněte mně jednu věc, před kterou jsem varoval a není to pravda.
No, například když jste zrovna u nás na Aktuálně.cz říkal, že v naší zemi budou zase ruské tanky, když se nebudeme bránit. Jistě, není to vyloučeno, ale na mnoho voličů to působilo jako předvolební strašení.
Jestli někdo říká lidem, že když nezastavíme Rusy na Ukrajině, že nepůjdou až do Prahy, tak jim lže. Jasně, že tady asi nebudou tanky jako v roce 1968, ale touhou Ruska je ovládat Českou republiku. Stačí je poslouchat, oni se tím nijak netají. Ruští představitelé to říkají.
Tak proč bych lidem neříkal o tomto nebezpečí? Navíc, můj hlas není nějakým osamělým hlasem v Evropě, dnes takový názor v Evropě převládá. Lídři Evropy vidí nebezpečí ruského útoku na Evropu zcela reálně. Neříkat to lidem by bylo absurdní.
Řada lidí mi říkala, že z vaší politiky měli pocit, že až příliš moc mluvíte o Rusku a Ukrajině na úkor domácích témat. Nevzalo vám i toto nějaké voliče?
Představa, že my jsme ztratili voliče, protože jsme upozorňovali na ruské nebezpečí, neodpovídá realitě. Spíš bychom mohli přemýšlet nad tím, jestli jsme nemohli získat více některé nevoliče nebo zda jsme nemohli přetáhnout k nám některé Babišovy voliče. I když to se nám ani Babišovi nepodařilo, přetáhnout si voliče…
Kroky naší vlády zcela jasně ukazují, že naší hlavní starostí byla starost o Česko a českého občana. I proto nás hodně na popularitě nestála podpora Ukrajiny, ale to, že jsme dali do pořádku veřejné finance, schválili jsme konsolidační balíček, dělali jsme důchodovou reformu. Díky tomu teď výborně funguje ekonomika, protože jsme dělali bolestné úspory.
Body jsme určitě ztratili i tím, že jsme dávali peníze na infrastrukturu a říkali jsme, že nebudeme peníze tolik rozdávat. Proto se také začalo pořádně stavět.
Ale ano, tuto výtku beru
Nepodařilo se vám ale o tom přesvědčit tolik lidí, abyste teď vedl vládu vy.
Ještě k pomoci Ukrajině: ta byla a je i v nejvyšším českém zájmu. Nejenže Ukrajincům pomáháme z toho důvodu, že mnozí hrozně trpí, ale i proto, že oni zastavují Rusy mimo jiné pro nás a naši bezpečnost.
A našemu Česku a našim občanům jsme pomohli i tím, že jsme zvládli největší uprchlickou vlnu v Evropě a dostali jsme spoustu uprchlíků na pracovní trh. Takže to, co jsme dělali, bylo ve prospěch lidí v naší zemi.
Přesto ale spousta lidí žila například v přesvědčení, že na ně nemyslíte dostatečně. Že například nevnímáte, jak se pro ně zdražil život, když vyskočila vysoko inflace…
Já jsem vnímal, jak se lidem zhoršovala životní úroveň, opravdu ano. Ale beru výtku, že jsem možná nebyl schopný dát dostatečně najevo, že to vnímám. To beru.
Vy často nálepkujete své politické soupeře označeními jako extremisté, populisté nebo třeba, že jsou proruští. Ale nebyl to jeden z dalších důvodů toho, že více voličů dalo hlas Babišovi?
Když jsem mluvil před volbami s mnoha a mnoha lidmi, tak oni věděli lépe a správněji než mnozí komentátoři, že to zlo a nebezpečí je ten Babiš a hnutí ANO. A že skutečně hrozí, že se posuneme někam k Východu, ke Slovensku a Maďarsku. Z toho měli strach.
A politická realita ukazuje, že to byla pravda. Že se obávali oprávněně. A že řeči různých komentátorů, že to s Babišem tak hrozné nebude, se ukazují jako nepravdivé.
Proč si to myslíte? Nemálo komentátorů naopak píše, že to s tím posunem na Východ není pod Babišem tak horké.
Samozřejmě, že se Babiš a ANO poučili z minulého vládnutí, jejich velký vzor Viktor Orbán jim ukázal, jak to dělat. Proto se snaží od první chvíle ovládnout stát mocensky. A zároveň se snaží nabídnout veřejnosti i médiím jiné terče kolem sebe, aby oni měli „klid na práci“.
Takže my řešíme nějakou SMS zprávu Macinky, odporná slova Okamury nebo nekonečné reality show s Turkem a okrajově ještě střet zájmů Babiše. A mezitím se dějí mnohem závažnější věci…
Například?
Například propouštění celé řady odborníků, kteří byli nějakým způsobem propojeni s politikou mé vlády. Konec nejvyššího státního úředníka, konec šéfa Národní sportovní agentury, zastavení jmenování celé řady velvyslanců.
Babiš se snaží mocensky ovládnout stát, zastrašováním, přesvědčováním, razantní politikou, útoky na média. A vy novináři to už berete jako samozřejmost. Já nazývám věci pravými jmény a popisuji, co se dnes reálně děje a co nám hrozí.
Dnes už se zápas nevede mezi pravicí a levicí, ale je to existenciální zápas o to, jestli budeme mít kvalitní demokracii a budeme žít ve svobodě. Je to zápas mezi demokratickými stranami a stranami, které jsou radikální a populistické. Tak to prostě je a není důvod to zakrývat. A to se týká nejen naší země, ale i celé řady dalších zemí.
Je to možné, ale řada lidí vám bude oponovat, jestli situaci nevidíte až příliš černě. Jestli třeba Česko skutečně směřuje na Východ, když například ministr zahraničí Petr Macinka v tomto týdnu vystoupil v OSN s projevem, který byl jasně na podporu Ukrajiny. A tvrdě kritizoval Rusko.
Ale Macinka to řekl za situace, kdy ministr obrany nemůže veřejně mluvit. O Babišovi nevíme, co řekne večer a co ráno, někteří další členové vlády k Ukrajině mlčí úplně.
Slova Macinky by se měla projevit v činech vlády. Znamená to, že vláda, ve které je místopředsedou, podpoří finančně českou muniční iniciativu? Přehodnotí vláda postoj k půjčce EU Ukrajině? Zváží prodej L-159 Ukrajině, o který nás prosí? Přijdou tyto kroky, nebo to byly od Macinky, s prominutím, jen „žvásty“, aby napravil chyby, které udělal?
Můj úkol je zastavit Babiše
Rád bych se ještě vrátil k začátku našeho rozhovoru a k tomu, zda dostatečně reflektujete hloubku vaší volební prohry. Čekal jsem, jestli řeknete: Ano, udělal jsem tyto a tyto chyby. Toto se mi nepodařilo, toto jsem podcenil či špatně vyhodnotil, na toto jsem prostě neměl čas, protože jsem musel dělat mnoho jiné práce…
Toto všechno různě říkám, ale to není přece to nejpodstatnější. České politice nepomůže, když já teď budu vykládat o tom, jak jsem se poslední roky věnoval intenzivně vládě a přesvědčování voličů a neměl jsem čas přesvědčovat každou oblastní organizaci ODS, že děláme správné kroky.
To je jistě pravda, ale to není zajímavé sdělení. To teď není mým úkolem.
A co tedy považujete za svůj úkol?
Zastavit rostoucí sílu populistů a extremistů. A jak se poučit z toho, že jsme nedokázali voliče přesvědčit ve volbách, že jsme vládli opravdu výborně, což ukazují objektivní výsledky. Toto mi leží na srdci.
Jak chcete zastavit z vašeho pohledu sílu populistů a extremistů, když už nevedete vládu ani ODS a v ODS zastáváte menšinový názor? Pokud jsem vás na kongresu ODS dobře pochopil, vy byste spolupracoval s TOP 09 a KDU-ČSL mnohem víc než dosud. Je to tak?
Já jsem si dal teď za úkol, že budu loajálním poslancem ODS a současně budu přesvědčovat mladé lidi, že se mají zajímat o politiku. Mým úkolem nyní není dávat vedení ODS „knížecí rady“, považuji za správné dát mu šanci, aby ukázalo cestu, po jaké má ODS jít.
Já fakt nechci být tím, kdo bude říkat, jak by se to mělo dělat. Fandím novému vedení, jsem rád, že je v čele Martin Kupka, což je záruka jisté kontinuity. Opravdu ale nemám potřebu říkat, co a jak by mělo vedení dělat jinak.
Vy ale přece dáváte od kongresu najevo, že máte jiný pohled než řada členů vaší strany. Oni nejsou pro tak úzkou spolupráci s dalšími stranami. V ODS zvítězil názor, že je třeba co nejvíce profilovat stranu, aby měla podstatně vyšší podporu. Ale vy říkáte: Ne, to není cesta k porážce Babiše a vítězství nad ním.
To neříkám.
Neříkáte to takto doslova a nahlas, ale jste prostě přesvědčený, že by ODS a další opoziční strany měly spolupracovat mnohem více.
Já jen říkám, co si myslím, že by bylo potřeba.
Neříkáte to ale málo konkrétně?
To si nemyslím, Upozorňuji na to, že se politika a její vnímání zásadně proměnilo. Kdo nevidí, že dochází k doslova revoluční změně, tak nemůže v budoucnosti uspět.
Proto kladu takový důraz na spolupráci a popřípadě i nějakou formu integrace ve středopravicovém spektru. Abychom lidem nabídli silný politický subjekt, který osloví lidi způsobem, který odpovídá tomu, jak lidé dnes vnímají politiku. I lidé ve stranách si musí uvědomit, že se to musí dělat jinak, že musíme přejít k něčemu jinému, protože se prostě mění svět kolem nás.
Ale víte, tušíte, jaká cesta vede k vítězství, jestliže jste několikrát prohrál? Bylo správné, aby ODS po boku dalších opozičních stran stála na některých tiskových konferencích proti Andreji Babišovi a Petru Macinkovi? Ano? Ne? Měla se podílet na vyvolání hlasování o nedůvěře vládě?
Myslím, že ta míra konkrétnosti, jak se to má dělat, je ode mně dostatečná.
Jak má tedy vypadat ona užší spolupráce?
Já jsem to ukázal v praxi. Dokázali jsme vytvořit koalici Spolu a dokázali jsme vydržet dvoje volby. Volby v roce 2021 jsme vyhráli a úspěšně v naší zemi čtyři roky vládli.
Všechno má v životě i politice svou dynamiku. Opravdu se omlouvám, ale není na mně, abych rýsoval konkrétní kroky. A bylo by to ode mě i neseriózní, protože máme nové vedení a je na něm, aby ukázalo cestu. Třeba ta cesta bude správnější.
Uvolnil jsem svou pozici mimo jiné proto, aby se mohli projevit ambiciózní lidé v ODS a ukázali své řešení. A vůbec nevylučuji, že může být správné.
Má například dojít k propojení ODS a TOP 09? Případně ještě těsnější spolupráci s KDU-ČSL? Nebo dokonce se STAN?
Musí být větší spolupráce, než je nyní. Pak se musíme dívat na to, jak sami sebe identifikují voliči, a tomu přizpůsobovat spolupráci. Když se podíváte na voliče ODS a Topky, tak tito voliči jsou téměř identičtí, jsou velmi blízko sebe. Voliči KDU-ČSL jsou už trošku jiní.
Tomu musí odpovídat forma spolupráce. Přesto se ukázalo, že toto spojení může fungovat, ale musíte dělat správná rozhodnutí. Podívejte se do Senátu, kde máme s TOP 09 společný klub a funguje to.
Ještě jednou vzpomenu fotbal. Obrazně řečeno, jste teď na hřišti a jste součástí týmu, jehož trenér Martin Kupka stanovil nějakou taktiku, nebo jste spíš na střídačce a čekáte, až zase naběhnete na hřiště?
To se teprve uvidí. Proč bych to měl teď definovat?
Rád bych ještě více pochopil vaše současné postavení v ODS a vaše ambice ovlivňovat její směřování. Mluvíte s Martinem Kupkou? Říkáte mu své představy o užší spolupráci stran?
Ano, mluvím s ním. Říkám mu své názory – když se mě on zeptá. To zdůrazňuji, protože takto to považuji za správné.
Poslední dotaz. Tady v knihovně klubu ODS jsem viděl mimo jiné knihy Václava Klause, který se s ODS rozešel. Stejně jako do určité míry i další předseda Mirek Topolánek. Přemýšlím, jestli nakonec také ODS časem neopustíte. Co myslíte?
Nemám to v úmyslu.
