Kupujete to? nabídl Kupka své vize Kongresu ODS. A po otázkách na tělo dostal důvěru

Sjezd politické strany může být jen nudným setkáním skupinky lidí se stejnými názory, nebo také zajímavou přehlídkou osob, kteří mají různorodé názory na to, jak Česko udělat lepší. Kongres ODS, který probíhá v Praze, nabízí právě druhou variantu. To se ukázalo i při volbě předsedy, během které delegáti pořádně "grilovali" jak vítěze Martina Kupku, tak i jeho protikandidáta Radima Ivana.
Když delegáti kongresu ODS přicházeli v sobotu ráno na své dvoudenní jednání, velmi dobře věděli, že to tentokrát bude oproti jiným ročníkům jiné. A to nejen proto, že si po řadě let volili nového předsedu - ten dosavadní Petr Fiala totiž po říjnových prohraných sněmovních volbách oznámil, že už nechce svůj post obhajovat.
Špičky ODS se navíc rozhodly, že uspořádají takovou debatu kandidátů na různé funkce, jakou nikdo z nich za uplynulých 31 ročníků nezažil. Rozhodli se totiž pro takzvané grilování. To znamená, že měli možnost se kandidátů do funkcí ptát - a to na cokoliv, co je zajímalo.
Zatím to mají za sebou dva kandidáti na předsedu, které delegáti zahrnuli celou řadou otázek. A některé z nich byly pořádně na tělo. „Proč jste ve vládě zvyšovali daně?“ Proč za naší vlády vzrostl ještě více státní dluh?“ slyšel na svou adresu Martin Kupka, který byl ve vládě ministrem dopravy.
Na jeho protikandidáta Radima Ivana pro změnu směřovaly dotazy, jestli svými kritickými názory na dění v ODS nepral na veřejnosti zbytečně špinavé prádlo. Spolustraníci mu také vyčítali kritiku, že si musí delegáti na kongresu platit pobyt a občerstvení.
Nakonec si ale oba kandidáti podali ruce. A pak už jen nervózně čekali, kdo z nich se stane vítězem. Favoritem byl sice Kupka, ale v kuloárech bylo zřejmé, že někteří příznivci Ivana doufají spíš v jeho vítězství. Při vyhlašování výsledků je ale čekalo zklamání - Ivan získal jen 138 hlasů delegátů, Kupka jich posbíral 327.
Než ale tyto výsledky zazněly, nastal moment, který takřka všechny přítomné rozesmál. Včetně expředsedy Petra Fialy. Při vyhlašování se totiž ukázalo, že 20 delegátů patrně špatně vyplnilo hlasovací list. „My je to nikdy nenaučíme,“ povzdechl si Fiala a mávnul bezmocně rukama. „Nenaučíme, nenaučíme,“ zopakoval ještě jednou. Vzápětí už Kupkovi děkoval.
Ten se bude muset v dobrém i zlém s dědictvím Fialy vyrovnat. Mnoho delegátů má blízko k politice dua Fiala - Kupka, existuje ale také určitá část delegátů a členů, kteří by rádi, aby politika ODS vypadala výrazně jinak než za Fialy. Mimochodem, když se Fiala na kongresu loučil, jasně naznačil, že jeho kandidátem na předsedu je právě Kupka.
Rozdíl mezi Kupkou a Ivanem možná symbolicky „odhalilo“ už to, v čem na kongres přišli. Ivan měl na sobě bílé tenisky, rifle a bílé tričko, na kterém měl sako. Kupka naopak zůstal věrný svému „ministerskému“ oblečení z posledních čtyř let, kdy byl k vidění téměř vždy v přesně padnoucím saku.
„Chtěl jsem tímto oblečením ukázat novou ODS, abychom byli více občanští, více s lidmi a více na pohodu,“ vysvětloval Aktuálně.cz své neformální oblečení. Ve svém kandidátském projevu zároveň před Kupkou ostře varoval - tvrdil, že pod ním ODS čeká pomalé umírání.
Kupka s něčím takovým nesouhlasil, slova Ivana považoval spíše za součást jeho předvolebního boje. Sliboval, že pod ním půjde ODS naopak nahoru. „Když vyhraji, čeká ODS kapitalismus, kompetence, konkurence, kreativita a komunikace. Kupka. Kupujete to?” sdělil na úplný konec svého kandidátského projevu. Pokud jde o rozdíl v jejich oblečení, Kupka reagoval tak, že člověk by měl mít kreativitu a nápady hlavně v hlavě. „A ukazovat lidem, co země opravdu potřebuje,“ dodal.
Kongres dál pokračuje, během odpoledne by si delegáti měli zvolit 1. místopředsedu a také řadové místopředsedy. Kandidátů je hned několik, ale není mezi nimi žádná žena. Druhým mužem ODS chce být starosta Prahy 9 Tomáš Portlík a senátor Martin Červíček. Dosavadní 1. místopředseda Zbyněk Stajnura už nekandiduje.
