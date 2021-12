Petr Fiala se po osmi letech vrací do Strakovy akademie. Kdo přichází s ním?

Je to více než osm let od chvíle, kdy se Petr Fiala poprvé stal předsedou ODS a sliboval, že stranu opět přivede k moci. Nyní se jeho sen o návratu do Strakovy akademie splnil. Kolem poledne přijede do sídla vlády a oficiálně se ujme řízení kabinetu i Česka. S ním na Úřad vlády zamíří i několik jeho blízkých spolupracovníků.

Až bude nový premiér a předseda ODS Petr Fiala vstupovat v pátek po poledni hlavním vchodem do Strakovy akademie, možná si vzpomene na chvíle, kdy tuto budovu opouštěl. Byl třetí červencový den roku 2013 a vláda tehdejšího předsedy ODS a premiéra Petra Nečase, ve které byl Fiala jeden rok ministrem školství, po zásahu na Úřadu vlády skončila.

Nyní se po více než osmi letech Petr Fiala vrací a plní tak slib, který občanským demokratům několikrát dal. Naposledy loni, kdy ho na kongresu strany opětovně zvolili předsedou. "Slibuji vám, že příští kongres budeme pořádat jako silná vládní strana," prohlásil v lednu 2020. Přestože preference ODS za jeho vedení nikdy výrazněji nevzrostly, spojenectvím s lidovci a TOP 09 vytvořil tým, který nakonec volby vyhrál, když porazil v průzkumech favorizované hnutí ANO.

O týmu Fiala často mluví a na tým bude sázet také v nadcházející době. "Vždycky jsem politiku a všechno, co jsem řídil, chápal tak, že musím kolem sebe vytvořit tým osobností, které táhnou věci dopředu, a já jsem hlava takového týmu. Ale je to tým. Když chtějí lidé někomu svěřit správu státu, měli by vědět, že ji nesvěřují jednomu člověku, který se může zítra zbláznit, ale týmu," vysvětloval Fiala letos v březnu v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Velmi dobře ví, že není typem charismatického vůdce, který by dokázal strhávat davy. Vždycky sázel na uhlazené chování a rezervovaný způsob vyjadřování, při kterém nezvyšoval hlas. Když na toto téma mluvil ve zmíněném rozhovoru, použil jeden příměr. Vzpomněl svou dceru a to, že záleží jen na ní, koho si vybere za partnera.

"Ale já bych asi nechtěl, aby si vybrala člověka, který každý večer dokáže pobavit celou hospodu, všichni mu tleskají, je hrozně zábavný, ale nic za ním není. Já bych raději, aby si vybrala lékaře nebo právníka, který pomáhá lidem. Není tak zábavný, večer mu nikdo netleská, ale odvádí dobrou práci a lidé mu můžou věřit. A já bych mu jako otec také věřil," řekl Fiala.

Úřad vlády má vést bývalá mluvčí ODS

Koho si Petr Fiala vezme do svého týmu na Úřad vlády, není zatím zcela jasné, první jména se už ale objevují. Podle informací Aktuálně.cz se bude v jeho blízkosti nadále pohybovat například František Cerha, který v minulosti vedl analytickou sekci ODS.

Cerha vystupuje aktivně na sociálních sítích, kde stranu a její představitele hájí. V minulých dnech například obhajoval Fialu před kritikou za to, že nechal dva týdny chodit své kandidáty na ministry k Miloši Zemanovi do Lán. Podle některých byly tyto "výslechy" ponižující a zbytečně oddalovaly jmenování nové vlády.

"Nelze naříkat nad rozdělenou zemí a zároveň hecovat premiéra a prezidenta do vzájemný války. Nechápu ani ten hejt, že nominanti jezdí do Lán. Mimo jiné Miloš Zeman v klidu mohl říct, že má covid, jít do izolace a 14 dní by se nedělo nic," napsal mimo jiné.

Na Úřad vlády přechází také další blízká Fialova spolupracovnice Jana Kotalíková, která je některým známější pod svým příjmením za svobodna - Havelková. Před mateřskou dovolenou byla mimo jiné mluvčí ODS. Informaci Hospodářských novin potvrdil Aktuálně.cz zdroj blízký straně.

Kotalíková byla po vítězných sněmovních volbách ve štábu strany stále v blízkosti předsedy. A když na sociálních sítích popisovala radost z volebního úspěchu, zmínila právě Cerhu. "Úspěch má hodně tatínků, nejvíc těch nevlastních, a pár těch, co sice rozhovory nedávají, ale ten úspěch je hodně jejich. Takže milion palců nahoru pro Františka Cerhu za to, že byl osm let prakticky nonstop vedle Petra Fialy," napsala.

Dalším blízkým spolupracovníkem Petra Fialy je nynější mluvčí ODS Václav Smolka, který bude podle neoficiálních zdrojů mluvčím vlády. "K této věci se vyjádřím až po jmenování vlády," odmítl dotazy Smolka, který zároveň sdělil, že se postupně veřejnost dozví další jména Fialových spolupracovníků.

Dvě jména v minulosti zveřejnil sám Fiala. Prvním je Tomáš Pojar, který bude jeho poradcem pro zahraniční a bezpečnostní otázky. Pojar nejdříve pracoval v neziskové společnosti Člověk v tísni, následně byl náměstkem ministra zahraničí a v letech 2010 až 2014 velvyslancem v Izraeli. Pojar býval členem ODS, nyní je prorektorem soukromé vysoké školy Cevro Institut, která má k ODS blízko.

Tomas Pojar se mnou bude spolupracovat jako poradce na zahraniční a bezpečnostní otázky. Těším se na spolupráci. pic.twitter.com/6TKrM5xFGd — Petr Fiala (@P_Fiala) December 9, 2021

Blízkou spolupracovnicí Fialy je nově také Jolana Mungengová. Jak už Aktuálně.cz informovalo, Mungengová, která naposledy působila v Evropské komisi, napsala Fialovi před pár týdny e-mail. Svěřila se, že by pro něj ráda pracovala kvůli blížícímu se českému předsednictví EU, a připojila svůj životopis. V minulosti pracovala například jako tajemnice europoslance a bývalého ředitele televize Nova Vladimíra Železného nebo jako poradkyně eurokomisařky pro obchod Cecilie Malströmové. Nastupujícího premiéra přesvědčila, bude poradkyní pro evropské záležitosti.

Předsedou dva měsíce po vstupu do strany

Premiér Fiala se ale bude opírat hlavně o své politické spojence, ať už ve vládě, v Poslanecké sněmovně či v Senátu. Ve vládě to bude především nový ministr financí Zbyněk Stanjura, který v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz mluvil o dlouholeté spolupráci s Fialou. "Sjednotil ODS, přivedl ji z nejnižšího volebního výsledku k vítězství, postavil a vymyslel riskantní a odvážný projekt Spolu a uspěl s ním. A je čerstvě premiérem. Jsem si jistý, že bude skvělým premiérem," prohlásil Stanjura, který mimo jiné ujišťoval, že se ODS poučila z dřívějších chyb.

Výhodou Petra Fialy bylo od první chvíle to, že nebyl nijak přímo spojený s různými kauzami občanských demokratů. Členem se stal teprve v listopadu 2013 a hned několik týdnů poté byl přesto, nebo právě proto, zvolen předsedou strany vysokým počtem hlasů, volilo ho 437 z 546 delegátů.

Dlouho se však spekulovalo o tom, že za jeho vzestupem ve straně stál vlivný člen Pavel Blažek. "Nebyl jeden člověk či jedna skupina lidí, kteří by zařídili, aby byl předsedou zvolen Petr Fiala," odmítl to v rozhovoru pro Aktuálně.cz Stanjura, blízký člověk Petra Fialy. Vylučuje také to, že post ministra spravedlnosti právě pro Blažka může být "odměnou" za tehdejší zvolení. "Je skutečně nesmysl, že by byl Petr Fiala takovým způsobem někomu za zvolení vděčný," tvrdí.

Petr Fiala rychlým vstupem do politiky navázal na úspěšnou akademickou kariéru, kterou udělal během několika let. Stal se prvním profesorem politologie v Česku, v letech 2004 až 2011 byl rektorem Masarykovy univerzity v Brně a v letech 2009 až 2011 i předsedou České konference rektorů.

Když při jednom z rozhovorů pro Aktuálně.cz dostal otázku, jaké zažil v životě neúspěchy, přiznal, že se mu napoprvé ani napodruhé nepodařilo boj o vedení konference rektorů vyhrát. "Nevzdal jsem se, nabízel jsem vytrvale svoje síly a kompetenci a nakonec se mi podařilo uspět," popisoval svou vytrvalost. Ta se ukázala také při první volbě rektora Masarykovy univerzity. Fiala tehdy sváděl velmi těsný souboj se svým protikandidátem, nakonec vyhrál. Bylo to přesně v den jeho 40. narozenin.

V knize Rozum proti populismu Fiala přiznává, že zvolení předsedou České konference rektorů mělo patrně vliv na jeho následnou politickou kariéru. "Musel jsem se víc pohybovat v reálné politice, vyjednávat s ministry a poslanci. Nedostal jsem se do politiky jako politolog, ale jako manažer veřejných institucí," popisuje.

Petr Fiala Narodil se 1. září 1964 v Brně. Vystudoval obor český jazyk a literatura a dějepis na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita), v roce 1996 se stal docentem, v roce 2002 profesorem politologie

Po studiích pracoval jako historik v Muzeu Kroměřížska, redaktor Lidové demokracie nebo nakladatelství Atlantis. Spoluzakládal katedru politologie na Masarykově univerzitě, byl ředitelem Mezinárodního politologického ústavu, krátce vedl Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity a v letech 2004 až 2011 působil jako rektor této vysoké školy, dva roky vedl Českou konferenci rektorů.

Působil jako hlavní vědecký poradce premiéra Petra Nečase (2011-2012), od května 2012 do července 2013 byl jako nestraník ministrem školství v Nečasově vládě. V roce 2013 vedl jako nestraník kandidátku ODS v Jihomoravském kraji a stal se poslancem. V listopadu téhož roku vstoupil do ODS a v lednu 2014 byl zvolen jejím předsedou, funkci v následujících letech třikrát obhájil. Od roku 2013 je poslancem, mandát obhájil i v následujících dvou volbách.

Petr Fiala je ženatý, má tři děti