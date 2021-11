Kandidáta na ministra spravedlnosti Blažka policie podezřívá z manipulací

Vlivný člen ODS a šéf jihomoravské organizace Pavel Blažek je kandidátem na ministra spravedlnosti ve vládě Petra Fialy. Podle šesti na sobě nezávislých zdrojů Aktuálně.cz a HN ho však také stále prověřuje policie - podezírá ho z podílu na korupci a manipulacích s městskými byty a prostory v Brně. Kauzu odstartovala výpověď stíhaného přítele politiků ODS. Blažek vinu odmítá, strana za ním stojí.

Designovaný premiér Petr Fiala si jako budoucího ministra spravedlnosti vybral Pavla Blažka. "Pavla Blažka znám z akademického prostředí třicet let. Je jeden z nejvzdělanějších lidí v politice," řekl o víkendu Fiala v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.

Policisté pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci dle šesti zdrojů Aktuálně.cz a HN stále podezřívají šéfa jihomoravské ODS Blažka z podílu na korupci a manipulací s majetkem Brna. A také prověřují, zda činy nepáchal se sítí svých blízkých spolustraníků - například nynější primátorkou Brna Markétou Vaňkovou či jejím náměstkem Robertem Kerndlem. Všichni cokoliv nelegálního popírají.

Aktuálně.cz přináší odpovědi na hlavní otázky, které se kauzy týkají.

O co v kauze jde?

Policejní prověřování odstartovala výpověď bývalého politika Pavla Hubálka. Detektiv jej od poloviny roku 2018 stíhal za podvody s městskými byty. Podle původního obvinění Hubálek například za pomocí falešných razítek vzbudil dojem, že lidem zajistí nemovitosti vlastněné magistrátem a vybíral za to peníze. Vyšetřovatele případu Vladimíra Machalu však Generální inspekce bezpečnostních sborů letos na jaře obvinila z pokusu kauzu manipulovat. Nyní už je obžalovaný, před soudem stane v lednu.

Na přelomu let 2018 a 2019 začal Hubálek vypovídat už pro detektivy z Národní centrály proti organizovanému zločinu, kteří případ převzali. A ohradil se, že nebyl podvodníkem, ale lidem za úplatky skutečně nemovitosti zajišťoval, protože byl článkem v systému řízeném politiky ODS, kteří nakládání s nemovitostmi ovlivňovali. Jeho hlavou byl podle něj právě šéf jihomoravské ODS a nynější kandidát na ministra Pavel Blažek. Rozběhlo se tak prověřování, které Aktuálně.cz a HN detailně popsaly loni v dubnu.

Mezi podezřelými je nejen Blažek, ale i jeho dlouholetí blízcí spolupracovníci a členové ODS - nynější primátorka Brna Markéta Vaňková a její náměstek Robert Kerndl.

Hubálek ve své výpovědi, kterou Aktuálně.cz a HN získaly ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, detailně popsal systém zhruba čtyřiceti propojených firem a lidí - z velké části komunálních politiků ODS a jejich příbuzných, kteří podle něj mezi lety 2010 až 2014 obchodovali s městským majetkem a za statisícové až milionové provize jej přidělovali a účelově privatizovali. A rovněž podle výpovědi manipulovali s lukrativními pronájmy nebytových prostor v centru města.

V daném období totiž obyvatelé městských bytů mohli tyto nemovitosti získat za zlomek tržní ceny. Pro přidělení ale bylo nutné, aby zájemce vybrala příslušná bytová komise a privatizaci schválili politici. V letech 2010 až 2014 město řídila ODS společně s ČSSD.

"Hlavní skupinu tvoří Pavel Blažek, Robert Kerndl a Ota Bradáč, kdy se tito seznámili při studiích na vysoké škole. Kerndl a Bradáč si zde dodělávali doktorandské studium a Blažek zde učil," uvedl Hubálek. Bradáč je dnes za ODS předsedou komise v Brně-střed, která rozhoduje o pronájmech nebytových prostor.

Právě Blažek po komunálních volbách v roce 2010 stál za zvratem v ODS, po němž strana přenechala post primátora Romanu Onderkovi (ČSSD) a utvořila koalici se sociálními demokraty, místo už předjednané trojkoalice s TOP 09 a KDU-ČSL.

Brnu vládne ODS i nyní. Primátorkou je Blažkova někdejší advokátní koncipientka Vaňková, která mu zajišťovala některé právní služby. Seděla například v představenstvu firmy Breas, jejímž byl Blažek jediným akcionářem. Firma prováděla dražby majetku osob a firem v insolvenci. Nástupu Vaňkové do čela Brna opět předcházel zvrat, po němž v roce 2018 ODS změnila dohodu s ANO a jeho primátorem Petrem Vokřálem a uzavřela koalici s ČSSD, KDU-ČSL a Piráty.

Potvrdil někdo další Hubálkovu výpověď?

Jaké další důkazy policie má, není jasné. Prověřování je ze zákona neveřejné. Policisté až dosud Blažka ani nikoho jiného neobvinili. Podle informací Aktuálně.cz a HN od zdrojů se znalostí vyšetřování to však neznamená, že by kauzu odložili. Naopak v ní dále pokračují.

Redakce loni v létě získaly výpověď podnikatele Miroslava Wagnera, který tvrdí, že v Brně za statisícové úplatky s městskými byty kupčil také. A částečně potvrzuje Hubálkovy výpovědi. Ukazuje přitom i na politiky koaliční ČSSD, kteří se podle jeho tvrzení manipulací účastnili. I oni to odmítají.

Národní centrála proti organizovanému zločinu loni v létě a následně letos v březnu zasahovala na radnici Brno-střed. Loni si dokumenty odnesly z bytového odboru brněnského magistrátu. "Dokumenty jsme naposledy předávali v červnu, zatím jsou stále u policie," potvrdila mluvčí radnice Kateřina Dobešová.

Server Seznam Zprávy dříve přinesl prohlášení radního Brna-střed za ODS Jana Mandáta, který tvrdil, že razie souvisí s trestními oznámeními, která na Hubálka podal poté, co ho viděl na radnici a měl prý podezření, že tam podvodně obchoduje s městskými byty. Policisté se tedy podle něj na radnici vypravili prověřovat další možné Hubálkovy podvody.

Podle jednoho z protokolů o prohlídce, který redakce Aktuálně.cz a HN získaly, šli detektivové po dokumentech spojených s privatizacemi a pronájmy majetku vlivným politikům ODS a jejich blízkým. Odnesli si záznamy o privatizacích domů, které obývají politici brněnské ODS, a také obsah jejich e-mailové komunikace. To redakcím potvrdil například politik ODS a někdejší náměstek pro majetek Bradáč. Pozvání k podání vysvětlení dostala primátorka Vaňková i její náměstek Kerndl.

Souvisí vyšetřování s kauzou Stoka?

E-maily policisté při razii na radnici získali i ze schránek dvou úředníků - nyní již bývalého technika Správy nemovitostí Brno-střed Marka Slováka a jeho někdejšího šéfa Petra Kosmáka. Také je Hubálek označil jako spolupracovníky v případu privatizace bytů. Původní detektiv Hubálkovy kauzy Machala podle obvinění vynášel Kosmákovi informace z vyšetřování.

Oba muže detektivové už dříve obvinili z manipulace zakázek Brna-střed, jejíž ústřední postavou je podle vyšetřovatelů bývalý vlivný politik hnutí ANO Jiří Švachula. Ovlivňování zakázek se podle detektivů dopouštěli poté, co vládnoucí ODS vystřídalo na jedno volební období v roce 2014 na radnici ANO (vládlo mimo jiné v koalici s hnutím Žít Brno, jež mělo starostu). Tato větev vešla ve známost pod označením Stoka.

Kosmák se k manipulacím pod vedením Švachuly doznal. Dnes je v kauze Stoka spolupracujícím obviněným, což policistům může výrazně pomoci i při současném vyšetřování. Aby si status zachoval, musí totiž vypovídat o všem.

Existují veřejná podezření ohledně privatizací nemovitostí Brna?

V protokolu o provedení prohlídky radnice Brna-střed je seznam čtyř desítek adres, o které se policisté zajímají. Tři z nich zároveň zmiňují v usnesení o zahájení trestního stíhání Hubálka.

Detektivové zabavili například podklady k privatizacím cenného secesního domu Tivoli na Konečného náměstí. Původně si ho chtělo Brno nechat, protože jej v roce 1996 opravilo za více než čtyřicet milionů korun. Brněnští radní ale v roce 2014 na jedné z posledních schůzí před volbami schválili prodej. V domě má byt Blažek a jeho žena Alena Blažková 15 let exekutorskou kancelář. Ve vedlejším vchodě stejného domu zase bydlí Blažkův přítel Otakar Bradáč.

Po volbách však nové vedení města v čele s hnutím ANO privatizaci zastavilo. Když se ODS k moci v Brně-střed i celém městě po posledních volbách vrátila, začali nájemníci usilovat o koupi domu Tivoli znovu. ODS na jeho prodej tlačila, ale zastupitelstvo to loni po článcích Aktuálně.cz a HN neschválilo. Blažek redakcím řekl, že žádosti šly mimo něj. Policisté si je ale vyžádali.

Hubálek ve výpovědích zmiňuje i další domy. Z katastru nemovitostí vyplývá, že velký bytový dům v ulici Veveří dnes vlastní společnost Slide.

Blažek s Kerndlem přiznali, že tuto firmu vlastní. Ze zápisů valné hromady společnosti plyne, že jí předsedá nynější primátorka Vaňková. Podle Blažka však k žádným nelegálním machinacím nedocházelo. "Nikdy jsem nic nezprivatizoval a ani s městským majetkem neobchodoval," odpověděl v minulosti HN.

Materiály, které si vyšetřovatelé po zásahu odnesli, se týkají také domu v Solniční ulici. V něm získal byt někdejší tajemník radnice Stanislav Pšeja, zprivatizoval ho těsně po volbách v roce 2014. Kupní smlouvu podepsal ještě před nástupem nového vedení bývalý starosta Libor Šťástka z ODS. Pšeja pak na funkci tajemníka před svoláním nového zastupitelstva rezignoval, aniž by to někomu řekl. Upozornila na to v roce 2014 MF Dnes.

„V kontextu tohoto případu je neudržitelná i nominace Pavla Blažka (@ODScz) na pozici ministra spravedlnosti. Ten je v současnosti prošetřován policií. Riziko zneužití funkce pro jeho osobní potřebu tak dostává další a závažnější rozměr než v případě @VeslavM,“ apeluje @LeyerPetr — Transparency International 🇨🇿 (@Transparency_CZ) November 25, 2021

O Šťástkovi Hubálek před policisty rovněž promluvil. A to v souvislosti s původně městským bytem, který privatizoval Šťástkův švagr. Ale adresa domu na nynějším policejním seznamu chybí. Policisté už jeho případ prověřovali. Protikorupční sdružení Oživení na Šťástku v roce 2015 podalo trestní oznámení právě proto, že tři týdny před volbami jeho příbuzný zprivatizoval za 700 tisíc korun třípokojový byt v ulici Jana Uhra.

"Na bytovém odboru zpočátku dělala Alexandra Belušíková, která je příbuzná od Šťástky, a to přes Pavla Belušíka, kdy na Belušíka si pan Šťástka psal nějaký privatizovaný majetek. Konkrétně se jedná o část bytového domu na rohu ulice Jana Uhra, kdy v tomto bytovém domě je zřízena restaurace U Kroužku, která je formálně psaná na pana Belušíka, a ještě nějaký byt," popsal Hubálek.

Šťástka tvrzení o svém zapojení v prověřované privatizaci odmítá. "To je samozřejmě nesmysl. Byt Belušíkových byl v pořádku, šetřila to i policie," reagoval už dříve Šťástka. Na poznámku o tom, že v té době ještě policisté neměli Hubálkovu výpověď, odpověděl, že neví, co v ní je.

Policisté také zabavili dokumenty k privatizaci domu v Hrnčířské ulici, který dnes spoluvlastní bytové družstvo, jemuž předsedá již zmíněný někdejší místostarosta Brna-střed pro oblast majetku za ODS Otakar Bradáč, Blažkův dobrý známý. "Nikdy jsem nic neprivatizoval. V tomto domě se na mě převedl členský podíl. Vše zcela legálně," uvedl už dříve Bradáč. Podnikatele Hubálka označuje za člověka, který se pomátl. "A to není urážka," dodal.

Mohl by si Hubálek pomoci lhaním policii?

Občanští demokraté v čele s Blažkem tvrdí, že Hubálek lže. A že očernění vysoce postavených politiků mu má posloužit k získání statusu spolupracujícího obviněného a tím i k nižšímu trestu. Tento status ale v praxi není jednoduché získat.

Policie a státní zastupitelství musí naznat, že Hubálkova výpověď byla pravdivá a pomohla k usvědčení dalších pachatelů trestné činnosti. Hubálek navíc nesmí nic zatajit. A to ani ve vztahu k trestným činům, které páchal sám. Tím, že se přiznal k účasti v organizované skupině, mu naopak hrozí vyšší trest, pokud by status spolupracujícího obviněného nezískal.

Jak vztahy s Hubálkem popisuje Blažek a jeho spolupracovníci?

Vysoce postavení občanští demokraté už v předchozím písemném prohlášení v dubnu 2020 přiznali, že Hubálek je jejich někdejší známý. Označili ho ale za podvodníka a od jeho činnosti se distancovali.

"Potřeboval svým klientům uvádět konkrétní jména politiků, aby bylo snáze uvěřitelné, že dokáže v Brně to či ono za úplatu vyřídit, a proto se kdysi cíleně seznámil i s námi. Naše pochybení spočívá pouze v tom, že jsme si to uvědomili až po čase, a proto jsme s ním před mnoha lety ukončili veškeré styky," napsali vloni Blažek, Vaňková a Kerndl na dotazy Aktuálně.cz a HN.

Prověřování loni označili za komplot před krajskými volbami. "Průběh celé aféry až do dneška v nás zanechává pocit, že kauza má politický podtext. V současné době před krajskými volbami to poslouží politické konkurenci," uvedli primátorka Vaňková a její náměstek Kerndl.

Co má Hubálek společného s členy ODS?

Více než roční pátrání Aktuálně.cz a HN ukazuje, že Hubálek měl k prominentním členům ODS blíže, než dnes přiznávají. Nynější náměstek primátorky a Blažkův blízký spolustraník Kerndl potvrdil, že Hubálka zná a že je možné, že ho seznámil s Blažkem či Vaňkovou. Sám ho prý poznal před mnoha lety přes příbuzného.

"Tehdy jsme se vídali relativně často, důvod našich schůzek byl zejména společenský, jak to mezi sousedy obvykle bývá (pivo, slivovice atd.). Někdy se prostě seznámíte s někým, kdo se v budoucnu ukáže být úplně jiným člověkem, což je i případ pana Hubálka. Dodnes nemám radost z toho, že jsem se s ním v minulosti seznámil," napsal Kerndl.

Redakce mají k dispozici Hubálkův oddací list z července 2010. Je z něj patrné, že Kerndl mu byl na svatbě za svědka v době, kdy podle Hubálka společně manipulovali s městským majetkem.

Hubálek byl také do roku 2015 starostou Rojetína, obce zhruba hodinu cesty od Brna. A právě zde Blažek, Kerndl a Hubálek společně nakoupili pozemky. HN a Aktuálně.cz zjistily, že na smlouvě s původním vlastníkem z března 2008 jsou sice podpisy Blažka i Kerndla, ale reálně obchod dojednával a platil v hotovosti jen Hubálek.

Aktuálně.cz a HN mluvily s Rudolfem Šmerdou, od jeho ženy trojice pozemky kupovala. Šmerda uvedl, že s politiky ODS se nikdy neviděl. "Byl to kus lesa a pole, ale žijeme s manželkou v Brně. Pak najednou přišel Hubálek jako starosta, že má o ně zájem. Peníze jsem dostal v hotovosti od Hubálka, předával mi je na krajském úřadě, kde tehdy pracoval," řekl Šmerda. To potvrdila i jeho žena.

Čtyřicet tisíc čtverečních metrů půdy koupili Blažek, Kerndl a Hubálek celkem za 50 tisíc korun. Nakupovali totiž ornou půdu, na které podle územního plánu obce nebylo možné stavět. Podle smlouvy nakoupené parcely rozdělili na třetiny. Trojici při transakci právně zastupovala nynější primátorka Vaňková. Ta si před třemi lety část pozemků od Kerndla koupila, loni v únoru přikoupila další.

Co s pozemky měli v plánu, není jasné. Hubálek na dotazy nereagoval. "Za pozemky jsem zaplatil zhruba 25 tisíc korun a udělal jsem to bez nějakého konkrétního cíle. Jen malá investice, která se ve vzdálené budoucnosti možná vyplatí, možná ne," řekl Blažek. Už v předchozím prohlášení uvedl, že Hubálek pozemky nabídl Kerndlovi. "Souhlasil jsem s tím, že získám třetinu těchto pozemků. Kupní smlouvu jsem podepsal a s panem Hubálkem jsem o těchto pozemcích nikdy nemluvil," reagoval Blažek.

V obci později jiné pozemky nakoupila i Vaňková. "Pozemky jsem tam kupovala, protože je to ideální místo na chalupu. Pana Hubálka znám jako bývalého zaměstnance kraje, který v minulosti jednal s Brnem-střed kvůli bytům. Neviděla jsem ho nejmíň pět šest let," řekla v roce 2018 MF Dnes.

Aktuálně.cz a HN už popsaly, že Hubálek zajišťoval v Brně i opravy dvou městských bytů právě pro Vaňkovou. V domě v ulici Hlinky u výstaviště jeden půdní byt v roce 2012 za vlády ODS získal do pronájmu švagr Vaňkové, druhý pak jeho přítelkyně. I tentokrát platilo, že nájemníci měli v následné privatizaci přednostní právo byt koupit za zlomek tržní ceny. Také po dokladech k těmto domům policisté šli.

Hubálek v detailním popisu operací s jednotlivými nemovitostmi jmenoval právě i zajištění rekonstrukce a spojení dvou popisovaných bytů pro Vaňkovou. Primátorka odmítla, že byty připravoval pro ni. Aktuálně.cz a HN loni získaly nahrávku, na níž Hubálkovo tvrzení podporuje autor projektu oprav z roku 2013, architekt Robert Ševčík. Stejný muž od roku 2010 získával zakázky pro Brno-střed.

V dubnu 2014 se Ondřej Vaněk i jeho přítelkyně pronajatých bytů vzdali. "Robert Kerndl mi tenkrát sdělil, že Vaňková se dostala do finančních problémů a že by bylo dobré najít nového zájemce. Za půdy na Hlinkách jsem vyplatil paní Vaňkové 1,2 milionu korun," sdělil Hubálek policii.

Peníze podle jeho tvrzení Vaňková dostala za to, že od plánu ustoupila. "Hubálek mi nikdy žádné peníze nepředal," popřela to primátorka. To, že od plánu ustoupila, na nahrávce potvrzuje architekt Ševčík. Ondřej Vaněk a jeho přítelkyně požádali, aby radnice Brno-střed byty přepsala na Tomáše Janošku a jeho družku - jde o bratra Hubálkovy bývalé přítelkyně.

Podle Hubálkovy výpovědi jím popsaná organizovaná skupina často využívala takzvaných bílých koní k tomu, aby si nemovitosti v nájmu udržela - a následně zprivatizovala.

ODS v pondělí rozeslala tiskovou zprávu "ke lžím a mýtům o Pavlu Blažkovi". "Nejsem v radě Brno-střed od roku 2010 (jen rada rozhoduje o přidělování bytů). Nikdy jsem nebyl vyšetřován v souvislosti s jakýmikoliv byty v Brně… A žádný státní orgán to nikdy netvrdil ani nepotvrdil - to platí i o primátorce města Brna Markétě Vaňkové a jejím náměstkovi Robertu Kerndlovi," napsal Blažek.