Nejsem diktátor. Sázím na tým, reaguje šéf ODS na pochybnosti, zda vyhraje volby

Předseda ODS Petr Fiala stojí před dosud největší výzvou. Jako společný kandidát ODS, KDU-ČSL a TOP 09 chce letos na podzim vyhrát volby a usednout do křesla premiéra. A to za situace, kdy podle průzkumů několika agentur jeho uskupení ztrácí na vládní hnutí ANO i koalici Pirátů a STAN. "Hrozně se bavím tím, jak už někdo sestavuje vládu na základě průzkumů. Já ne," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Zažil jste už v životě nějaký výrazný neúspěch?

Nemůže být asi na světě člověk, který by zažíval jenom úspěchy. Zažil jsem i neúspěchy, překážky, klopýtání. Důležité je, jak k neúspěchu přistoupíte, co si z něho vezmete a kam vás to posune. Dílčí neúspěchy, které jsem zažil, mě vždycky motivovaly k tomu, abych byl ještě silnější a přesvědčivější a abych se nevzdal.

Máte za sebou úspěšnou akademickou a zatím i politickou kariéru. ODS se pod vaším vedením zvedla ze dna a naposledy loni na podzim jste po volbách slavil zisk největšího počtu hejtmanů po dlouhých letech i nejsilnější senátní klub. Mohl byste říci konkrétně, v čem jste v životě neuspěl?

Když jsem jako rektor Masarykovy univerzity v Brně kandidoval na předsedu České konference rektorů, tak mě dvakrát kolegové nezvolili. Chtěl jsem, abychom byli akčnější, víc prosazovali zájmy vysokých škol. Nevzdal jsem se, nabízel jsem vytrvale svoje síly a kompetenci a nakonec se mi podařilo uspět.

Letos na podzim vás čeká možná největší neúspěch nebo naopak úspěch. Kdybyste prohrál podzimní volby do Poslanecké sněmovny, odešel byste z politiky?

Dám vám nejpoctivější odpověď, jakou můžu dát. Takto jsem v životě neuvažoval. A neumím tak uvažovat. Až by to případně nastalo, tak bych nad tím přemýšlel. Věřím ale, že to nenastane. Protože my v těchto volbách uspějeme. Udělám pro to všechno.

Průzkumy tomu zatím neodpovídají.

Ale jediným průzkumem jsou volby. A v těch jsme několikrát uspěli.

Ano, tento váš dlouhodobý názor znám. Ptal jsem se vás na neúspěch, protože jsem byl zvědavý, jestli nějaký přiznáte. Řada lidí má pocit, že jste až příliš velký introvert, který si udržuje přísnou kontrolu nad tím, co o sobě říká a co dělá.

Kdo chce politiky, kteří je baví nebo s kterými prožívají jejich osobní život, tak asi budou muset hledat někoho jiného. Jsem politik, který nabízí hodnoty, kompetenci, zkušenost a práci. Vím, že je spousta lidí, kteří toto na mě oceňují.

Je jich podle vás tolik, abyste vyhrál volby a stal se příštím předsedou vlády?

Jsem takový, jaký jsem. Nikdo se ode mě nedočká nějakých populistických tanečků. A nechci být ani bavič. Mám dceru a je samozřejmě na ní, koho si vybere za partnera. Ale já bych asi nechtěl, aby si vybrala člověka, který každý večer dokáže pobavit celou hospodu, všichni mu tleskají, je hrozně zábavný, ale nic za ním není. Já bych raději, aby si vybrala lékaře nebo právníka, který pomáhá lidem. Není tak zábavný, večer mu nikdo netleská, ale odvádí dobrou práci a lidé mu můžou věřit. A já bych mu jako otec také věřil.

Radí vám lidé z ODS nebo někdo další z vašeho okolí, abyste na svém vystupování něco změnil? A máte vy sám pocit, že byste měl něco změnit?

Já sám přemýšlím nejvíce nad tím, co mám dělat lépe. Nikdo se nemůže vyvarovat chyb. Nevyvaruju se jich ani já. Ale nějaký velký tlak okolí necítím. Opakovaně jsem předstoupil před členy ODS s nabídkou toho, kam je chci vést v příštích dvou letech, a opakovaně mě zvolili. A kroky, které jsem nastínil, realizuji. Co jsem slíbil, plním.

Jak by nemohly být v ODS různé názory? Jsme demokratická strana

Teď ale od vás členská základna ODS i její voliči nechtějí nic menšího než vítězství. A od řady z nich slyším: My se bojíme, že se vítězství od tohoto vedení s Petrem Fialou v čele nedočkáme.

Podívejte, nejsem diktátor ani autokrat. Můj úkol není být charismatický vůdce, vedle kterého už nic neexistuje. Vždycky jsem politiku a všechno, co jsem řídil, chápal tak, že musím kolem sebe vytvořit tým osobností, které táhnou věci dopředu, a já jsem hlava takového týmu. Ale je to tým. Když chtějí lidé někomu svěřit správu státu, měli by vědět, že ji nesvěřují jednomu člověku, který se může zítra zbláznit, ale týmu. Garantuji, že máme v ODS takový tým a ještě jsme ho rozšířili tím, že jsme vytvořili koalici Spolu.

Kteří lidé budou tvořit tento tým kromě vás a předsedů koaliční KDU-ČSL a TOP 09? Mnozí vaši voliči či příznivci volají po tom, že jste už dávno měl vytvořit stínovou vládu.

Chci udělat něco jiného. Chci, abychom pro každý resort měli malý tým třeba tří odborníků, kteří budou reprezentovat politiku koalice Spolu a každý z nich bude mít možnost tento resort převzít. Nebudeme potřebovat jenom ministry, budeme potřebovat spoustu dalších kompetentních lidí.

Kdy tyto odborníky ukážete? A program?

Přijdeme s tím v dohledné době.

To je?

My jsme chtěli 7. března slavnostně podepsal jako koalice smlouvu, ale dokud se nezlepší situace s covidem, tak my i z úcty k tomu, jak těžké období lidé prožívají, nebudeme slavnostně nic prezentovat. Hned potom ukážeme odborníky a podrobný program. Celou řadu programových věcí ale už dávno prezentujeme a prosazujeme, naše nabídka je velká.

Co podle vás bude rozhodovat podzimní volby?

Myslím, že tato země stojí před úkolem napravit dvě katastrofy, které postihly tuto zemi. To je covid a to je Andrej Babiš se svou vládou. To musíme napravit a musíme pro to získat podporu většiny lidí.

Jak to chcete udělat? Jestliže premiér Andrej Babiš neztrácí až tak moc voličů na to, že země byla v boji proti epidemii podle statistik v některých týdnech vůbec nejhorší?

Já i koalice Spolu nabízíme i v těchto těžkých časech odpovědnou politiku. Proto vyzýváme lidi, aby se chovali ohleduplně, což nesouvisí s tím, že kritizuji vládní opatření, která jsou chaotická, často nesmyslná a nerozumná.

Ale jak se vám daří přesvědčovat veřejnost, že byste zvládli epidemii lépe? Vzpomenu například dění kolem nouzového stavu, kdy jste ho jako poslanci ODS odmítli. A následně vaši hejtmani, stejně jako hejtmani z jiných stran, žádali premiéra Babiše, aby vláda nouzový stav vyhlásila s odkazem na mnoho nakažených a plné nemocnice.

Myslím, že to, co děláme, je správné, a já za tím stojím. Ano, občas se nám něco nepodaří sdělit veřejnosti, to já přiznávám.

Třeba postoj k nouzovému stavu?

Vypadalo to, že postup poslanců ODS a hejtmanů byl nekoordinovaný, ale nebylo to tak. Ovšem nepodařilo se nám v tu chvíli přesvědčit veřejnost, co přesně zamýšlíme. To byla chyba. My jsme si z ní vzali ponaučení a nebude se to opakovat.

Ale neztrácíte voliče mimo jiné proto, že jim není jasné, co od ODS mohou přesně čekat? Jako byste se nedokázali rozhodnout, jakou míru kritičnosti k vládě během epidemie zvolit. A do toho část pravicových voličů vyčítá ODS, že je podle nich málo radikální.

My hledáme odpovědná a dobrá řešení. Předložili jsme například odškodňovací zákon, zákony na odpuštění sociálního a zdravotního i další věci, přišli jsme se spoustou nápadů na kompenzace, z nichž některé vláda přijala. Zároveň ostře vládu kritizujeme, protože řada jejích opatření nedává smysl, podpora podnikatelů je nedostatečná, chybí scénáře dalšího vývoje, které by lidem daly naději. A opět jsme to byli my, kdo jsme jako koalice Spolu přišli s vlastními scénáři, naposledy s plánem návratu k normálnímu životu.

Jak moc zaznívají v ODS hlasy, abyste byli vůči vládě ostřejší? Nyní se objevila například petice za ukončení nouzového stavu, pod kterou je podepsaný váš senátor Roman Kraus a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jiří Nantl. Podepíšete ji?

V ODS na opravdu zásadní věci různorodé názory nemáme. To, že jsou různé názory na míru kritičnosti k opatřením, proboha, jak by mohly nebýt? Jsme velká demokratická strana, žijeme mezi lidmi ve společnosti, máme různé temperamenty. Vždyť to je obrovská výhoda proti stranám jednoho muže, které nejsou v krizi schopné nic vyřešit. Jestli mi chce někdo říci, že na covid existuje jedno správné řešení, a že ho zná, tak jediné, co můžu udělat, tak se mu budu smát. To je tak bezprecedentní situace, že řešení hledáme.

Podle reakcí se části veřejnosti líbí vyjadřování vaší senátorky Miroslavy Němcové například na adresu prezidenta Miloše Zemana, kterého označila za zrádce, a prohlašují, že takto ostře by měl mluvit i předseda ODS.

Paní Němcová je vyprofilovaná osobnost, která své postoje zastává dlouhodobě a já s ní souhlasím. Když se podíváte na mé výroky, tak já prezidenta kritizuji velmi silně a velmi jasně. Nejsem spokojený s jeho zpochybňováním západní orientace a zahraničněpolitickými výroky. Mnohokrát jsem kritizoval to, jakým způsobem rozděluje společnost a napíná ústavu a zákony.

Ale volíte mírnější slova.

Jsem předseda politické strany, který musí s prezidentem republiky jednat. A nikdy nenálepkuji lidi příliš silnými slovy. To je můj politický styl.

Nezaměřila se ODS i v době pandemie od loňského března mnohem více na problémy podnikatelů než jiných skupin občanů? Necítily se jiné skupiny voličů vaší stranou opuštěné?

Věřím, že mluvím za všechny lidi střední třídy, ať už podnikají, nebo vykonávají veřejnou službu. A kolem mě je hodně učitelů, lékařů, zdravotníků, lidí, kteří v těchto dnech prožívají docela těžké časy. Věřím, že mluvím i za ně. Ale mluvím samozřejmě i za podnikatele. Včetně živnostníků třeba na vesnicích, kteří horko těžko přežívají a snaží se tam udržet hospodu nebo třeba obchod. Na tyto lidi vláda úplně zapomněla. Nechala bez pomoci mnoho lidí, na kterých tato země stojí. Ovšem nezapomněla například na velké podniky.

Volby ukážou, jak moc či málo vám různé skupiny voličů uvěří.

Omlouvám se, to není úplně přesné, co jste teď řekl. Nejsem a nebudu politik, který sedí nad počítačem a zkoumá například průzkumy veřejného mínění či počty lajků. Nabízím lidem to, čemu věřím, čeho chci dosáhnout, svou vizi změny společnosti. A lidé se za mnou přidají, nebo nepřidají. Ale lidem naslouchám, reaguji na jejich podněty, ale to, co dělám, musí vycházet z vlastního přesvědčení.

Nemluví ODS až příliš hlasy, není až příliš rozkročená? Nejsou vaši potenciální voliči zmateni z toho, jestli volí ODS Petra Fialy, Miroslavy Němcové, Martina Kupky, Jana Zahradila, Jana Skopečka, Martina Kuby, Alexandra Vondry? A mohl bych přidat další jména.

ODS zaznívá silným, jasným a jednotným hlasem ve všech klíčových věcech.

Opravdu? K tomu ještě přibyla koalice s KDU-ČSL a TOP 09. Neodradí spíše řadu voličů ODS i dalších stran této koalice, aby volili celou koalici?

Když jsme se rozhodovali o podpoře této koalice, kolik jsem četl zpochybňujících komentářů? Přitom jsme tuto koalici v ODS podpořili téměř jednomyslně. Potom se podívám na Piráty, jejichž koalici se STAN podpořilo kolem 60 procent členů.

Za normálních okolností by byli Piráti protivníci

Podle průzkumů na koalici Pirátů a STAN ztrácíte, možná docela výrazně. Jak je chcete porazit?

Lidé si na začátku října musí položit otázku: Jak se dostaneme z tohoto průšvihu? Jak se dostaneme z vlády Andreje Babiše a její šílené neschopnosti, kterou předvádí? Jak se dostaneme z těchto katastrof? A budou mít tři nabídky.

Jaké?

Populismus Andreje Babiše s pokračováním dosavadního marasmu. Nebo nabídku nějakých experimentů v podobě nové levice. A do třetice naši středopravou koalici. Podobné je to s kandidáty na premiéra. Máme tady populistu Babiše, reprezentanta nějakých nových experimentů Ivana Bartoše a mě. Lidé si budou muset vybrat.

Jak by ODS reagovala na to, kdyby se měl stát po volbách Ivan Bartoš premiérem? Dokázala by se s tím smířit?

Ta nejupřímnější odpověď zní: Já chci vyhrát volby. A chci, aby koalice Spolu byla nejsilnější. Na tom budu pracovat a budu lidi přesvědčovat, že to je správné řešení pro Českou republiku. Kdybyste se zeptal Ivana Bartoše, tak vám také pravděpodobně řekne, že chce vyhrát volby. Jak rozdají voliči karty, co bude po nich, o tom se budeme bavit po volbách.

Ano, je mi jasné, že kdo s kým bude vládnout, se rozhodne až podle výsledku voleb. Ale je možné, že v případě úspěchu Pirátů a STAN byste v případě společného vládnutí tlačili na to, aby byl premiérem předseda STAN Vít Rakušan? Například s poukazem na to, že má letité zkušenosti v samosprávě jako starosta Kolína?

Počkejme, jak rozhodnou voliči. Hrozně se bavím tím, jak už někdo sestavuje vládu na základě průzkumů veřejného mínění. Já ne.

Jak moc budete hrát téma Pirátů v předvolební kampani? Někteří členové ODS se o nich vyjadřují značně kriticky.

Podle mě je naprosto zásadní říci lidem, co naše koalice Spolu udělá s byrokracií, s rozpočtem, jak se zasadíme o to, aby se tady lidem lépe žilo, co uděláme se vzděláním a dalšími věcmi. Toto lidi zajímá. Včetně například toho, aby měli záruku, že budeme pevnou součástí Západu.

Ale co Piráti? Jak moc o nich v kampani budete mluvit?

Když se podíváte na to, co Piráti říkají, přečtete si jejich program, tak je jasné, že to je jakási nová levice, nová levicová síla. Jsem rád, že tady něco takového je, protože levici tato země do určité míry potřebuje.

Budete tedy voličům v kampani tvrdit, že Piráti jsou podle vás ta zlá a experimentující levice?

Za normálních okolností by to byli skutečně protivníci, ale já to nemůžu říci, protože, jak už jsem se zmiňoval, máme tady dvě katastrofy - covid a vládu Andreje Babiše. Pokud tedy voliči rozhodnou, že není jiná varianta než koalice Spolu a Pirátů se STAN, tak nad tím musíme vážně přemýšlet. Stejně jako nad tím, že tady máme nějakou novou levici.

Ivan Bartoš by patrně protestoval a tvrdil, že žádná nová levice nejsou. Jak byste popsal rozdíl mezi vámi dvěma? Když jsem si četl vaši knížku Konzervatismus dnes s podtitulem Politika, společnost a zdravý rozum v době nerozumu, zdálo se mi, že se na různé "novosti" díváte poněkud podezíravě.

Snažím se zachovat osvědčené hodnoty tohoto světa. Ale vůbec to není tak, že bych neviděl nové tendence a bránil se jim. My jako ODS jsme například fakticky lídrem digitalizace, nebráníme se rozumným změnám, které jsou nezbytné a potřebné. Bylo by velmi špatné chápat konzervatismus jako odmítání všeho nového.

Myslel jsem to tak, že svět se překotně mění, například ženy dávají velmi hlasitě najevo, jakým všem problémům musí čelit. V Polsku, kde vládnou konzervativci, mnoho žen protestuje proti interrupčnímu zákonu. Piráti v Česku, včetně Ivana Bartoše, tyto ženy jednoznačně podporují. Vy se k tomu nevyjadřujete.

Nepochybně pro řadu voličů může být dilema, jestli volit mě, nebo Ivana Bartoše. Myslím, že v tomto už je třeba, aby voliči rozlišovali, jestli chtějí onu novou levici a experimenty, nebo chtějí někoho, kdo nerozbíjí všechno, co se osvědčilo.

A pokud jde o zmiňované ženy v Polsku?

Volby se určitě nebudou rozhodovat na tom, co se děje v Polsku, ale co se bude dít u nás. Já to nemyslím se slovy o nové levici nijak zle. To není žádná nálepka. Jestli chce někdo větší kontrolu, regulaci sdílené ekonomiky, nemá úplně jasno s naší příslušností k NATO, představuje si, že bychom tady měli mít spoustu nových daní, zvyšovat daňovou zátěž, mít větší kontrolu, třeba včetně prolamování některých advokátních věcí, tak toto jsou legitimní požadavky, s kterými já nesouhlasím. Ale je to nějaký koncept novolevicového myšlení, který je legitimní, já však mám jiný pohled na svět. Ale znovu opakuji, že ten základní spor bude jiný.

Jaký?

Jestli má tady pokračovat populisticko-levicové šílenství a nekompetence vlády Andreje Babiše a paktu Babiš-Zeman, anebo tady nastane zásadní politická změna.

Ještě se vrátím ke konzervatismu, ať už u nás, v Polsku, Maďarsku, nebo jinde. Nemůže to některé lidi spíše odrazovat?

Každý máme nějaké hodnoty, ke kterým se vztahujeme a ze kterých vycházíme. Já jsem například věřící člověk. A vím, že věřící netvoří většinu v České republice. Stejně tak jsem konzervativní člověk. A vím, že konzervatismus není nejsilnější proud v České republice. Ale lidé vědí, že díky tomuto pevnému hodnotovému ukotvení neuhnu a zároveň jsem otevřený poslouchat jiné názory. Nikdy neupřednostňuji jen svou představu, aniž bych vyslechl ostatní.

Ale neutíkají vám liberálnější voliči třeba zrovna k Pirátům?

ODS je pod mým vedením strana, která je konzervativní i liberální. Stejně jako moderní pravicové strany v zahraničí pokrýváme spektrum od středu doprava. A tím, že jsme se spojili s lidovci a TOP 09, jsme to ještě rozšířili. Získali jsme tak další rozměry.