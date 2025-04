Exposlanec Wolf zůstane za mřížemi, paraguayský soud zamítl žádost na propuštění

Paraguayský nejvyšší soud zamítl žádost na propuštění z vazby, kterou podala obhajoba bývalého českého poslance Petra Wolfa, o jehož vydání usilují české úřady. Napsal to ve středu deník ABC. Z rozhodnutí soudu vyplývá, že Wolf neuspěl ani se svou žádostí o azyl v zemi, kde se skrýval před českou justicí. Ta ho odsoudila na šest let odnětí svobody za dotační podvody.

Obhajoba tvrdila, že vazba uvalená na Wolfa je nelegální a arbitrární a že uplynuly některé zákonné lhůty. Nejvyšší soud však její argumentům nevyhověl a poukázal na to, že se mezi českými a paraguayskými úřady jedná o vydání dotyčného. Z prohlášení soudu také vyplývá, že paraguayské úřady zamítly Wolfovu žádost o udělení azylu, proti čemuž se zástupci českého exposlance odvolali.

Obhajoba neúspěšně usilovala o propuštění Wolfa z vazby také u soudů nižší instance.

Wolfa policie zadržela v Paraguayi loni v září. Česká republika nemá s latinskoamerickou zemí uzavřenou dohodu o justiční spolupráci, což může vydání expolitika do vlasti výrazně prodloužit.

Wolf byl poslancem v letech 2006 až 2010. Zvolen byl za sociální demokracii, později však stranu opustil. V roce 2012 ho ostravský soud uznal vinným z toho, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od kterého dostal dotace na základě nepřesných a lživých informací. Na dva projekty spolu s manželkou v letech 2005 až 2007 čerpal 11 milionů korun. Část peněz použil na hrazení vlastních nákladů, projekty navíc byly zkopírovány z internetu. Wolfovi za to soud uložil pět let vězení a pokutu milion korun. Vrchní soud v Olomouci trest Wolfovi zpřísnil na šest let a pokutu pět milionů korun.

K tříletému podmínečnému trestu a pokutě milion korun byla odsouzena i Wolfova manželka. Na svých internetových stránkách Wolf tehdy uvedl, že rozhodnutí soudu považuje za nesprávné a nespravedlivé. V lednu 2013 neúspěšně požádal o odložení výkonu trestu. Do vězení nenastoupil a policie po něm vyhlásila pátrání.