Nazývejme věci pravými jmény. Tohle byl debakl vládních stran, říká Miroslav Kalousek

Bývalý předseda TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek v rozhovoru pro Aktuálně.cz říká, že volby do Evropského parlamentu skončily debaklem vládních stran. Kabinet premiéra Petra Fialy kritizuje za to, že neplní sliby. "Z chování vlády leze jen zoufalá snaha dovládnout a hlavně se vyvarovat jakýchkoliv prudkých pohybů. Ale ono to bez nich nepůjde,“ míní.

Vypadá to, že váš program se s volbami nezměnil, protože míříte na další debatu Na pivo s Mirkem. Dál je možné si vás pozvat kamkoliv na diskusi?

Žádnou debatu si sám neplánuji, nemám tým, ale když se mi někdo ozve, odpovídám: zajistěte hospodu s mikrofonem a na termínu se domluvíme. Teď například jedu na pozvání do Roudnice nad Labem. Takto si mě může pozvat každý. Honorář žádný nechci a pivo si platí každý sám. Dělám to, protože mě to baví. Autem nebo vlakem umím dojet kamkoliv.

Teď budete určitě dostávat nejvíc dotazů na to, co říkáte na výsledek voleb. Premiér Petr Fiala prohlásil, že Spolu dosáhlo slušného výsledku. Co tomu říkáte vy?

Nazývejme věci pravými jmény. Pro vládní strany to je debakl. Zvlášť když si uvědomíme, o jaký typ hlasování jde. K evropským volbám mnohem víc chodí voliči systémových a demokratických stran než nesystémových a protestních. Poměr hlasů pro vládu a opozici je prostě debakl. To nemá cenu zastírat a říkat něco jiného.

Opravdu je to debakl všech vládních stran? ODS získala tři mandáty, vaše TOP 09 dva.

Já nebudu probírat stranu po straně. Nepředstírejme, že by rozdíl dvou nebo tří europoslanců znamenal v těchto volbách něco zásadního. Signál je to jasný. Podívejme se na to z pohledu toho, zda je vláda schopna v dalších volbách udržet většinu.

Je toho schopna?

Je toho schopna jen v případě, že by musela mít výjimečné štěstí jako v minulých parlamentních volbách, kdy přes milion protestních hlasů propadl. Anebo by muselo dojít k výraznému rebrandingu jejího vládnutí. Místo urputné snahy o dovládnutí by musela přijít snaha vládnout. Dovládnout a vládnout jsou dvě různá slovesa. Vláda se snaží za každou cenu dovládnout, ale na úkor vládnutí.

Kabinet neplní své sliby

Co konkrétně by tedy vláda podle vás měla dělat?

Moje voličské přání je, aby byla mnohem odvážnější, s tím jsem ji volil. Vláda to přece slibovala a mě strašně mrzí, že tento slib neplní.

Premiér Fiala ale tvrdí, že vláda odvážná je. Že dělá reformy, že překonala těžká období, jako byly třeba důsledky války na Ukrajině či energetická krize.

Tomu já rozumím, ale vláda své volební sliby neplní. A neplní ani to, co řekla před rokem. Jestliže loni například tvrdila, že bude snižovat strukturální deficit tempem jedno procento HDP ročně, což je zhruba 78 miliard, tak letos je to asi 0,1 nebo 0,15 procenta. Na příští rok jsem zvědavý. Jinými slovy, vláda říká, že něco dělá, ale přitom to nedělá. A to mi vadí.

I veřejnost je k vládě kritická, podle průzkumu CVVM jí důvěřuje jen pětina lidí. Nyní v evropských volbách uspěla předsedkyně komunistů Kateřina Konečná nebo lídr kandidátky Přísahy a Motoristů sobě Filip Turek. Čím si to vysvětlujete?

V naší zemi je hodně protestních hlasů od lidí, kteří chtějí slyšet velmi jednoduchá řešení. Ta ale neexistují, byť se je panu Turkovi podařilo nabízet.

Nebude ale česká veřejnost stále více naslouchat podobným politikům? Filip Turek říká, že je pravicový a prozápadní, ale zároveň nechce, aby politika Green Dealu vedla k ničení ekonomiky nebo aby převládala podle něj progresivní, levicová politika. A evidentně na to voliči slyší.

Na to se ptejte politologů, ne politiků, kteří se věnují nebo věnovali praktické politice. Je ale evidentní, že se kyvadlo začíná hodně odchylovat od toho, čemu se říká progresivismus.

Zeptám se vás tedy jako politického praktika. Čím má vláda Petra Fialy zaujmout více voličů?

Do voleb zbývá ještě rok a několik měsíců. A já jsem si vědom, že ve vládě pěti stran je někdy těžké hledat konsensus. Ale je důležité, aby se vládní strany dohodly na třech zásadních prioritách z toho, co lidi pálí. Ne, aby řešily 37 různých detailů. Vláda by měla říct: uděláme to a to, uděláme to z těchto důvodů a pak to také udělat. A ne, že něco řeknou a pak to neučiní. Mám tím na mysli třeba konsolidaci rozpočtu. Tvrdí, že ji dělají, ale není to pravda.

To je jedno téma.

Mohou to být i jiná témata, nemusí jít nutně o rozpočet. Volič jde velmi často za někým jenom proto, že je akceschopný a kompetentní. Vláda musí ukázat akceschopnost a kompetenci.

Pokud bude vláda víc šetřit, nemáte obavu, že tím ztratí ještě více voličů? A že bude ještě více lidí volit Andreje Babiše a jeho hnutí ANO?

Já vám říkám svůj pocit, na kterém netrvám. Vláda ať se rozhodne, co chce. Já myslím na průzkum STEM, který mapoval, co nejvíc bolí zklamané voliče koalice Spolu - a na prvním místě bylo, že vláda nedává dohromady veřejné rozpočty.

Znovu opakuji: Říkám svůj pocit. Pokud jde o vládu, ať se dohodne alespoň na něčem, co budou schopni kompetentně a razantně do voleb udělat. Pak si myslím, že mají šanci. Ale zatím z toho leze jen zoufalá snaha dovládnout a hlavně se vyvarovat jakýchkoliv prudkých pohybů. Ale ono to bez nich nepůjde.

V ODS zesílí hlasy, jestli zůstat s TOP 09 a lidovci

Má podle vás zůstat koalice Spolu pohromadě a jít společně do parlamentních voleb?

Měla by zůstat pohromadě, vznikla přece pro to, aby porazila Andreje Babiše. A bez této jednoty to nepůjde. Po evropských volbách ale zesílí v ODS diskuse, jestli jsou pro ni náklady na koalici Spolu adekvátní.

Co tím přesně myslíte?

V ODS si spočítají náklady, které v těchto volbách nesli, aniž by přišel benefit, který očekávali. Tím benefitem měla být porážka Andreje Babiše. Ale hnutí ANO eurovolby vyhrálo. V ODS podle mě zesílí hlasy, že náklady pro tuto stranu byly příliš velké. Ale třeba se mýlím. Myslím, že debaty na toto téma odstartují po podzimních krajských a senátních volbách.

Máte obavu, že v následných volbách opět vyhraje hnutí ANO a Andrej Babiš bude zase vládnout?

Já se obávám toho, že správu této země budou držet v rukou ti, kteří z toho budou chtít profitovat krátkodobě a přitom jim bude ukradený dlouhodobý vývoj. Naše země zoufale potřebuje politiku s dlouhodobou vizí a jasnými prioritami. Nikoliv s vizí, že chci mít moc čtyři roky a pak je mi jedno, co s Českem bude.

Stále jste členem TOP 09. Jak moc se účastníte na stranické půdě debat, co a jak by měla dělat?

Jako řadový člen se účastním vnitrostranické diskuse, která přísluší řadovému členovi. Také když mě někdo z poslanců nebo členů vedení požádá o konzultaci, což se děje dost často, rád ji poskytnu. Tím netvrdím, že se jim vždy líbí, co slyší. Jsem prostě řadový člen a zatím jsem nevystoupil.

Bývalý předseda vaší strany Jiří Pospíšil tvrdí, že byste měl kandidovat za TOP 09 do Poslanecké sněmovny. Neuvažujete nad tím?

Musím říct, že to vyvolalo lehký úsměv na mé tváři, protože když byly nominace do eurovoleb, má strana mě vybízela, ať kandiduji do Senátu, i když tehdy nominace ani neběžely. A oni navíc dobře věděli, že do Senátu kandidovat nebudu. Teď jsou nominace do senátních voleb a já tu a tam slyším, že mám kandidovat do sněmovny. Myslím, že bychom nominacím měli dát vždy ten čas, který jim přísluší, a nevymýšlet speciální pravidla pro Miroslava Kalouska.

Je ale možné, že byste se chtěl vrátit do sněmovny?

Svůj návrat do politiky nemohu vyloučit. Ale to neznamená, že bych se na něj třásl jako pes na jitrnici. Pro mě bylo vždycky důležité, za jaké priority kandiduji.

Dal jste si sám sobě nějaký termín, kdy oznámíte, co míníte udělat ohledně politiky v příštích měsících? Kromě toho, že dál budete jezdit po besedách, jako jedete nyní?

Já si žádné termíny nedávám. Kdybych se vracel, chtěl bych kandidovat za ideje a priority, za které bojuji celý život. Kandidovat jenom proto, abych se stal politikem, je opravdu něco, co mě skutečně neláká.

Video: Debata Miroslava Kalouska a Vladimíra Špidly v pořadu Spotlight (26. 4. 2024)