V předvolební kampani kdekdo sliboval skoncovat s Green Dealem. Nebude to možné a není k tomu ani důvod. Zelená dohoda nabízí Česku příležitost očistit ekonomiku od emisí skleníkových plynů, které poškozují zdejší krajinu i zdraví lidí. Na to zvládnout tyto změny dostane země obrovskou částku od EU. O jakou sumu jde a co přesně je Green Deal, vysvětlujeme v krátkém videu.

1:23 Kateřina Šafaříková: Co to je Green Deal? | Video: Aktuálně.cz