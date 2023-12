Pekaři zdražili o korunu, obchody o dalších pět. Data ukazují, kdo může za nárůst cen

Foto: Aktuálně.cz

Dodavatelé potravin počátkem prosince obchodníkům oznámili, že od ledna zvednou ceny o pět až deset procent. A to přesto, že s novým rokem klesne u potravin daň z přidané hodnoty z 15 na 12 procent a obchodníci slibovali, že to promítnou i do cen.

Šéfka Potravinářské komory Dana Večeřová poté kritiku mírnila s tím, že nové ceníky ještě neznamenají, že je obchodníci bez výhrad přijmou. Jednání jsou podle ní velmi tvrdá. "Máme i signály o tom, že řada řetězců trvá na zlevnění," doplnila. Některé minulý týden skutečně oznámily snížení cen.

Opět se ale rozhořel spor o to, kdo může za vysoký růst cen potravin v českých obchodech - zda prodejci, potravináři, či zemědělci. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) tvrdí, že na zdražování vydělali úplně všichni, a hrozí kontrolami, k aktivitě vyzval také antimonopolní úřad. Českému trhu totiž dominuje jen několik velkých výrobců a řetězců, konkurence příliš nefunguje.

Redakce Aktuálně.cz proto na základě dat Českého statistického úřadu podrobně zmapovala, kdo a v jaké míře za dramatickým zdražováním základních potravin stojí. Porovnala růst cen pro spotřebitele a vypočítala, z kolika procent se na nich podíleli obchodníci, zpracovatelé (jako například mlýny, mlékárny či uzenáři) a zemědělci. A to od ledna 2022, než začaly ceny raketově růst po invazi Ruska na Ukrajinu, až do října 2023.

Výsledek analýzy s popisem růstu cen jedenácti potravin si lze proklikat v následující infografice. Z dat je například zřetelně vidět, že v uplynulých měsících obchodníci několikrát "předstihli" zdražování ze strany zemědělců či zpracovatelů. Tedy že ceny zvýšili dříve než jejich dodavatelé, což platí například pro mouku nebo cukr. Skok je vidět také u pečiva - zatímco loni v říjnu pekaři zdražili chleba za měsíc o korunu na kilogram, obchodníci si přidali k ceně další dvě. U rohlíků zdražili dokonce pětkrát víc.

Kdo stojí za zdražováním potravin