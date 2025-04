Se slušností nikam nedojdete, říká Konečná. Připouští, že se chytla s "Vidlákem"

Šéfka KSČM a lídryně kandidátky Stačilo! Kateřina Konečná je známá mimo jiné i svým útočným vystupováním, pro ostré slovo nechodí daleko. Jak se Aktuálně.cz přesvědčilo přímo na mítincích, její voliči mají tento styl v oblibě. Ona sama se hájí tím, že s ostrým chováním vůči ní si začali její oponenti. Odmítá přitom, že by v lidech svým počínáním vyvolávala nenávist k druhým.

"Já jsem ostrá, když je někdo ostrý na mě," odmítá Kateřina Konečná výtky svých kritiků, že svým vystupováním čas od času překračuje meze slušnosti. Na dotaz Aktuálně.cz, zda je ochotná připustit výtky svých kritiků, že to někdy skutečně přehání, opáčila, že jen reaguje na ostrá slova, jež na její adresu pronášejí europoslanec Tomáš Zdechovský, europoslankyně Danuše Nerudová či například starosta Řeporyjí za ODS Pavel Novotný.

"Takže mi nezbývá nic jiného, než být ostrá. Protože se slušností se nikam dojít nedá. Evidentně ne. Velmi dlouho jsem se snažila být vůči nim slušná, jenže oni akorát přitvrzovali a lhali o mně víc a víc. Rozhodně to není moje volba. Ale přece my jsme si nezačali s tím, že na Václaváku jsou proruští švábové a že tam demonstrují dezoláti. To bylo řečeno ústy ministrů koaliční vlády, a totiž, že každý, kdo má jiný názor, tak že je nějaký proruský šváb a podobně," stěžuje si Konečná.

Naráží na to, že premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala (ODS) i někteří členové vlády, stejně jako část veřejnosti, ostře kritizovali zmiňované protivládní shromáždění na pražském Václavském náměstí. Na upozornění Aktuálně.cz, že premiér nepoužil hanlivá slova vůči samotným účastníkům demonstrace, nýbrž směrem k některým mluvčím, kteří stáli na pódiu, Konečná opáčila:

"Já jsem stála na pódiu, ale co jsem řekla špatně kromě toho, že se to neshodovalo s vládním názorem? Vůbec nic. A byla jsem takto označena, protože jsem si dovolila říct odlišný názor, který má spousta lidí, a většina společnosti s ním dnes souhlasí. Třeba, jak se staví k válce na Ukrajině," sdělila. "Nebyla to Kateřina Konečná, KSČM ani Stačilo!, kdo by si začal. Tento boj rozpoutali ti, kteří si na něj teď stěžují," tvrdí.

Prezident s ústy od krve? "Byla to satira"

Šéfka KSČM také nespatřuje nic problematického na nedávné fotomontáži, na které Stačilo! šířilo vyobrazení prezidenta Petra Pavla s upířími zuby a ústy od krve. Hnutí tím chtělo lidi přesvědčit, že Pavel je někdo, kdo si přeje na Ukrajině válku a krev.

"Nemyslím si, že toto bylo až příliš. Byla to satira," hájí takové zpodobnění hlavy státu europoslankyně Konečná, podle které jsou například příspěvky zmiňovaného starosty Novotného podstatně horší a nenávistné vůči části společnosti. "Toto byla skutečně satira, my těch satirických plakátů máme poměrně hodně. Prezident bez jakéhokoliv mandátu Parlamentu ČR a vlády řekl, že jsme připraveni jít na Ukrajinu. A já se ptám - za koho mluvil? Překročil zcela své kompetence. Pro mě je to absolutně nepřijatelné. V podstatě tím děsí lidi, děti chodí domů ze škol a ptají se rodičů, jestli půjdou do války. Ta koláž je ještě pohoda," má jasno Konečná.

Navzdory připomínce Aktuálně.cz, že prezident Pavel mluví často o nutnosti uzavření míru na Ukrajině, ale s dovětkem, že musí jít o trvalý mír, který nepovede k případné další agresi ze strany Ruska, Konečná trvá na svém. "Pan prezident říká každé dva měsíce něco jiného. Poměrně dlouho neřekl, že mír musí nastat diplomatickou cestou a že je třeba si sednout k jednacímu stolu. Na začátku svého mandátu i v kampani říkal, že je potřeba posílat na Ukrajinu peníze a zbraně. Mluvit o českých vojácích na Ukrajině by měl až poté, co by to případně schválila sněmovna, případně vláda. Pro mě to bylo neadekvátní strašení," říká Konečná.

Aktuálně.cz zajímalo, jak by si představovala mír na Ukrajině v situaci, kdy Rusko už déle než tři roky na zemi útočí a během své agrese zabilo i mnoho civilistů, včetně žen a dětí. Jak by podle Konečné vypadala Ukrajina, pokud by nedostávala z Česka i dalších zemí zbraně na svou obranu?

"Co by bylo kdyby, je jedna část příběhu. Ve chvíli, kdy se celý svět upíná k tomu, že probíhají diplomatická jednání, a náš premiér řekne, že jediné, co můžeme dělat, je dát na stůl peníze a zbraně, tak je to absolutní nepochopení toho, kde Česká republika stojí," trvá na svém Konečná, která věří, že i přes neustálé útoky Ruska by probíhala mírová jednání.

"Možná bychom dneska seděli za diplomatickým stolem, Rusko by mělo pod kontrolou daleko menší území a bylo by daleko méně mrtvých," říká. A na doplňující dotaz, jestli by už spíš nebyl ruský prezident Vladimír Putin v hlavním městě Ukrajiny Kyjevě, zopakovala, že se už dávno mělo sednout k diplomatickému stolu. Dlužno podotknout, že Kyjev nedávno souhlasil s americkým návrhem na uzavření příměří, zatímco Moskva se k návrhu nepřipojila, opakuje své požadavky - zejména si dělá nároky na již dobytá území - a nadále ničí Ukrajinu.

"Není pravda, že jsem často v televizi"

Kateřina Konečná se také pro Aktuálně.cz vyjádřila na téma svého vztahu k předsedovi Stačilo! Danielu Sterzikovi alis "Vidlákovi". To je muž, který má v tomto hnutí hlavní slovo. "Šéfem a předsedou je Dan Sterzik," potvrdila Konečná, která se značkou Stačilo! přišla, v jejím "dresu" získala post v Evropském parlamentu a v podzimních sněmovních volbách hodlá z pozice celostátní lídryně dostat Stačilo! do poslaneckých lavic.

Aktuálně.cz se na její vztah se Sterzikem dotazovalo i proto, že přednedávnem vyplula na povrch překvapivá informace o tom, že faktickým majitelem značky Stačilo! je právě Sterzik. Přičemž Konečná se dokonce ani neúčastnila jednání, na kterém "Vidláka" zvolili předsedou hnutí.

Konečná tvrdí, že mezi nimi nejsou žádné problémy a rozepře. "Všechno spolu samozřejmě konzultujeme, co se týká kampaně. Z druhé strany, Dan si šéfuje Stačilo!, do toho já mu opravdu nemluvím. Já mám svoji komunistickou stranu a jsem s tím úplně v pohodě," uvedla Konečná, která v současnosti i se Sterzikem dělá po Česku předvolební kampaň.

Po boku Sterzika také nedávno vystoupila na akci Stačilo! v Ostravě, kde hnutí představilo i lídry kandidátek v jednotlivých krajích. Patří mezi ně i Sterzik či někdejší europoslankyně Jana Bobošíková. "Společně jsme tvořili volební program, a to ve vzájemné shodě," tvrdí Konečná, byť připouští, že to nebylo bez problémů.

"Člověk nemá říkat, že se nikdy nechytl, protože to bych kecala, to je i doma. Ale vždycky to bylo korektní a seriózní. A vždycky jsme se uměli dohodnout. Nepotřebuji kolem sebe lidi, kteří mi všechno odsouhlasí, a pak si dělají, co chtějí. Naopak mám ráda takové, kteří se umějí poprat za svůj názor," vysvětluje Konečná. Během rozhovoru pro Aktuálně.cz si postěžovala, že ji novináři nespravedlivě očerňují, že v médiích je hojně k vidění kvůli svému ostrému jazyku a stylu. V té souvislosti prý bývá zmiňována stanice CNN Prima News.

"Vy novináři jste si natolik stěžovali, že Konečnou dávají moc, že je vám úplně jedno, kdo jiný do televizí tam chodí. Tato klišé o mně mi strašně vadí. Naštěstí máme své vlastní kanály, přes které šíříme informace," prohlásila Konečná.