Vládě hrozí, že přijde o milion voličů. Přinášíme příběhy těch, které Fiala zklamal

U této skupiny platí to, co říká Petr Fiala. Vládní voliči nemají příliš alternativu koho jiného volit. Zhruba čtvrt milionu lidí je ale natolik zklamaných, že vážně uvažují nad tím, že v příštích sněmovních volbách zůstanou doma a volit vůbec nepůjdou. V této skupině v porovnání se zbývajícími zklamanými vládními voliči je více žen. Téměř polovinu tvoří lidé s maturitou.

Josef: Česko stagnuje, vláda měsíce přešlapovala na místě

Padesátník Josef je státní zaměstnanec, je ženatý a má dvě děti školního věku. Žije s rodinou v menším městě a do práce dojíždí do Prahy. Volil ODS, dokud v roce 2009 nevznikla TOP 09, kterou si oblíbil. Po odchodu Miroslava Kalouska z čela strany se ale opět vrátil k ODS. "Tyto strany volím, protože kladou důraz, nebo by ho alespoň měly klást, na individuální svobodu a osobní odpovědnost lidí za vlastní životy," vysvětluje.

Je příznivec štíhlého, chytrého a efektivního státu, který by neměl do života společnosti příliš zasahovat a spíše by měl vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj. "Pokud má stát něco podporovat, pak je to vzdělání, zdravotnictví a infrastrukturu. Sociální síť musí fungovat jen pro ty, kteří nemají možnost se o sebe postarat sami, a musí být natolik pružná, aby dokázala ty, kteří v ní uvíznou, odrazit zpět do života," popisuje svou představu fungování Česka.

Přitom se dostává k tomu, proč s dosavadním fungováním vlády spokojený není. "Jsem zklamaný z mnoha věcí, ale vypíchnu jen ty zásadní. Čekal bych, že se politici v opozici připravují na chvíli, kdy převezmou vládu, mají program, lidi a jasnou představu, co chtějí dělat. To nezafungovalo skoro nikde. Řadu měsíců vláda přešlapovala na místě a složitě se v agendách orientovala. Výmluvy na covid a Ukrajinu neberu," stěžuje si Josef. Je rozčarovaný také z toho, že podle jeho názoru udělala vláda málo v digitalizaci, stejně jako ohledně rozpočtu, kdy nezdanila tiché vína nebo zavedla program Oprav dům po babičce. "Zdravotníci, učitelé i další zjevně čekali víc. Namísto toho máme nejvíc policistů na počet obyvatel v Evropě, ale zubaře či dětského psychiatra neseženete," říká Josef. Jediné, co ho na vládní politice těší, je zahraniční politika. "Zatím se mi v Česku žije dobře, ale země stagnuje. V podstatě ve všech aspektech. Bohužel. Čekám, co vláda udělá v druhé půlce svého mandátu, a podle toho se rozhodnu. Buď napraví rozpačitý dojem a dám jim to znovu, nebo k volbám nepůjdu, protože alternativa není," připouští Josef.

