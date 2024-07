Úplně mi to nevoní, v proruské frakci bych nebyl, říká europoslanec ANO k Patriotům

Jaroslav Bžoch je prvním europoslancem z ANO, který otevřeně přiznává své rozpaky z nové frakce Patrioti pro Evropu. Ta sdružuje převážně nacionalistické a proruské strany, třeba uskupení Le Penové nebo Orbána. "Vstřebávám to. Ale úplně mi to nevoní, to říkám upřímně. Kdyby naše frakce byla v něčem proruská nebo byla protiukrajinská, tak bych v ní nebyl," řekl Bžoch v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Máte pověst jednoho z nejvíce liberálních politiků v hnutí ANO. Neříkal jste si, že do nové frakce Patrioti pro Evropu nevstoupíte, případně odejdete i z ANO?

Přiznám se, že takto jsem neuvažoval. Jsem v hnutí ANO od jeho vzniku, takže i kdybych v budoucnosti případně uvažoval o odchodu ze zmiňované frakce, tak by to neznamenalo, že bych vystoupil i z ANO. Už proto ne, že tam mám spoustu přátel, kteří mě vždy podporovali. Ale to opravdu není na pořadu dne.

Neslýcháte přece jen věty typu: U vás bychom nečekali, že vstoupíte do takové frakce. Nebo: Co vy v tom ANO děláte?

To skutečně slýchávám. Kdybych dostal stovku pokaždé, když to slyším, tak už jsem možná milionář.

Přesto jste dál v ANO a nyní jste dokonce členem frakce, která sdružuje národovecké a krajně pravicové strany. Proč?

Upřímně vám řeknu, že jsem do pondělí úplně přesně nevěděl, jak tato frakce bude vlastně vypadat, kdo všechno v ní bude a kolik bude mít členů, protože jednání probíhala do poslední chvíle. Takže to v těchto chvílích vstřebávám, snažím se v tom najít nějaký pragmatismus.

Úplně mi to ale nevoní, to říkám upřímně. Ve frakci jsou některé strany, se kterými bych až tak nechtěl spolupracovat. Je jasné, že na všechny věci nemáme stejný názor. Na druhou stranu jsem měl stejné pocity i v ALDE, kde byly strany, se kterými se nedalo domluvit na ničem. (v ALDE-Alianci liberálů a demokratů pro Evropu, později Obnově Evropy, bylo ANO od roku 2014, po letošních volbách mu hrozilo vyloučení, pozn. red.).

Takže neuvažujete o tom, že byste v této frakci nebyl?

Teď je pro mě těžké to nějak hodnotit, vždyť jsme poprvé zasedli teprve včera. Zvolili jsme jen předsednictvo, další věci budeme řešit příští týden. Teprve poté budu schopný navnímat myšlení lidí, kteří ve frakci jsou.

A podle toho se rozhodnete?

Budu se hodně rozhodovat podle toho, jak se strany z této frakce budou chovat v Evropském parlamentu. Jestli se budou držet našeho společného programu, který Patrioti pro Evropu mají, nebo jestli budou do svého chování promítat svou domácí politiku. Pokud by svou frakci používaly k tomu, aby oslovovaly domácí voliče, tak by to mohl být problém.

V této chvíli jste ale součástí frakce.

Je to tak, nechci zatracovat něco, co je na úplném začátku. Počkám, až se činnost naší frakce rozjede, až budou první jednání Evropského parlamentu, až budeme projednávat první legislativu. Teprve potom se ukáže, jestli jsme schopni v naší frakci spolupracovat, nebo jestli ji budou některé strany posouvat někam, kde bych nechtěl, abychom byli. To už by bylo pro mě nepřijatelné.

Stejně jako kdyby se některé strany projevovaly jako ultranacionalisti nebo až nacisti, i to by bylo pro mě nepřijatelné, protože proti něčemu takovému bojuji celý život. Uvidíme, čas ukáže. Teď je pro nás důležitý program a na tom je shoda.

Patrioti pro Evropu Vznik aliance oznámilo koncem června hnutí ANO Andreje Babiše, maďarský Fidesz Viktora Orbána a Svobodná strana Rakouska. Všechny tři strany jsou vítězi eurovoleb ve svých zemích. Podle Babiše požadují více rozhodování na národní úrovni, lepší obranu vnějších hranic před migrací nebo revizi Zelené dohody.

Následně se přidaly další nacionalistické, euroskeptické či protimigrační strany. Například francouzské Národního sdružení Marine Le Penové, italská Liga či nizozemská Strana pro svobodu. Vstup oznámili také dva čeští europoslanci za Přísahu nebo slovenské hnutí Republika.

Podmínku pro vytvoření nové frakce v Evropském parlamentu - nejméně 23 europoslanců z alespoň sedmi zemí - tak aliance splní. Stane se zřejmě třetí nejsilnější skupinou.

Frakce nevznikla, aby sloužila ruským zájmům

Jednou ze zásadních věcí je určitě i pro vás přístup k ruské válce na Ukrajině, kdy jste vy sám mnohokrát Ukrajinu podpořil. Jak se potom díváte na chování maďarského premiéra Viktora Orbána? Vám se líbí, jestliže jede do Ruska za Vladimirem Putinem, aniž by své kroky koordinoval s EU a NATO, a tvrdí, jak mu jde o mír?

Těžko můžeme zakazovat premiérovi suverénního státu, aby někam cestoval. Byť nemluvil jménem EU. Zároveň říkám naprosto otevřeně, že kdyby naše frakce byla v něčem proruská nebo byla protiukrajinská, tak je to pro mě nepřijatelné. Za takové situace bych v této frakci nebyl.

Ale zatím si nemyslím, že by byla jakýmkoliv způsobem proruská a dávala by najevo, že podporuje Rusko na úkor Ukrajiny. Myslím, že v Evropském parlamentu se všichni shodnou na tom, že Rusko je agresorem, který může za konflikt na Ukrajině. Věřím, že na tomto se nic nezmění. Navíc to ani nebylo součástí našich jednání.

Ale jaký má smysl to, co Orbán dělá?

Nečekám, že jeho cesty budou mít hned nějaký výsledek. To se určitě nestane. Vidíme, co se děje, například hrůzostrašný útok na dětskou nemocnici. Něco tak zvráceného musí odsoudit celý svět. Myslím, že se nějaké změny ohledně tohoto konfliktu dočkáme až po amerických volbách. Na druhé straně jsou třeba diplomatická jednání, prostě se musíme snažit najít řešení.

Podle premiéra Petra Fialy slouží Patrioti pro Evropu zájmům Ruska, ať vědomě, či nevědomě. Podle něj ohrožujete bezpečnost a svobodu v Evropě. Nemá pravdu?

Podle mě to je nesmysl. Frakce opravdu nevznikla proto, aby sloužila jakýmkoliv způsobem zájmům Ruska. Potom bych mohl říkat něco podobného jako Petr Fiala, protože ODS je v Evropském parlamentu ve frakci (Evropští konzervativci a reformisté, pozn. red.), ve které je i jedna rumunská strana, která kritizuje vojenskou pomoc Ukrajině. Na základě toho přece nelze mluvit o celé frakci.

Kdybych teď začal vyjmenovávat jednu stranu vedle druhé ve vaší frakci, tak se dostaneme k tomu, že často jdou proti českým zájmům. Mohl bych začít například svobodnými v Rakousku, kteří kromě jiného protestují proti českým jaderným elektrárnám.

Pokud jde o politiku těchto stran u nich doma, tak věřím, že ji nebudou přenášet do evropské politiky. To platí o všech věcech, které by se mohly týkat naší země. Jaderná energetika je pro nás zásadní a není možné, aby proti ní svobodní vystupovali. Navíc jaderná energetika je důležitá také pro Francouze, včetně Národního sdružení, které je v naší frakci. Takže u tohoto nečekám ve frakci žádné spory. Ale opět musím připomenout, že máme shodu na programu pro EU a ta nás spojuje.

Zmiňované Národní sdružení je například pro seškrtání peněz, kterými Francie přispívá do rozpočtu EU. Nizozemská Strana pro svobodu, další člen vaší frakce, je například proti přístupu zahraničních studentů na tamní univerzity. A můžu pokračovat…

Počkejme, až jak bude vypadat jejich politika v příštích měsících. Jak jsem vám řekl, věřím, že nebudou svou domácí politiku přenášet do Evropského parlamentu. V naší frakci jsme se domluvili na programu, který se týká především migrace, Green Dealu a bezpečnostní situace. A na toto bychom se měli soustředit.

Co když nakonec politika těchto stran půjde proti českým zájmům?

Věřte mi, že se snažím politiku dělat tak, abych se na sebe mohl každé ráno podívat do zrcadla. Kdybych jednou zjistil, že už to není možné, že jsem překročil nějakou mez, tak bych se rozhodl velmi rychle z politiky odejít.

Video: Rozhovor s Jaroslavem Bžochem (23. 5. 2024)