Fiala si věří na 30 procent, experti kroutí hlavou. Ale stát se může cokoli, říkají

Petr Fiala se svou koalicí Spolu nemá příští rok ve volbách šanci uspět, prohlásil bývalý premiér a předseda ODS Mirek Topolánek v pořadu Spotlight na Aktuálně.cz. Myslí si to i někteří experti. "Ty volby nejspíš projede," očekává šéf agentury Median. Politolog Lubomír Kopeček ale upozorňuje, že do voleb se může stát cokoli. Hodně bude záležet na tom, jaké strany se do voleb spojí a zda uspějí.

"Spolu by mohlo získat 30 procent," opakuje premiér Petr Fiala. Navzdory nepříznivým průzkumům věří, že se svou koalicí vyhraje příští rok na podzim sněmovní volby. Voliči podle něj ocení, že jeho vláda Česko provedla několika krizemi. Pokud získají Starostové 15 procent, mohli by s nimi utvořit vládu, popsal svou strategii Fiala.

"Mohu se vás nejdříve na něco zeptat? Opravdu premiér mluví o tom, že věří v zisk 30 procent hlasů?" nevěří otázce Aktuálně.cz ředitel výzkumné agentury Median Přemysl Čech. Když uslyší pozitivní odpověď, jen nevěřícně kroutí hlavou. "Kdybych byl hodně stručný, tak řeknu, že mi to připadá jako holý nesmysl. Ty volby premiér nejspíš projede," očekává.

Argumentuje čísly, která ukazují, že situace není pro premiéra, jeho koalici ani další vládní strany příznivá. Podle nejnovějšího volebního modelu Medianu by ANO mohlo získat až 33,5 procenta a do sněmovny by se dostali také komunisté, SPD, Motoristé sobě a Piráti. Model ještě nepočítal s koalicí Spolu, prostý součet preferencí všech tří stran je ale pod dvaceti procenty. Samotná ODS by měla 12 procent, Starostové o procentní bod méně.

"Kdybych si pomohl příměrem s vrháním kostek, tak při minulých parlamentních volbách se štěstěna obrátila zcela ve prospěch dnešní vlády Petra Fialy. Protože všechny kostky padly tak, jak on potřeboval," připomíná Čech. Do sněmovny tehdy nepronikla Přísaha, ČSSD ani KSČM. Podle průzkumů se to už nemusí příští rok opakovat.

"Babiš si bude moct vybírat"

"Opozičním stranám propadlo přes 1,5 milionu hlasů, protože nepřekonaly pětiprocentní hranici, což rozhodlo o úspěchu dnešní vlády. Jenže tyto strany si uvědomily, že nesmí opakovat minulou situaci, a vytváří koalice, které mají velkou šanci získat poslanecké mandáty," pokračuje Čech. Zmiňuje šéfku komunistů Kateřinu Konečnou, která letos uspěla s koalicí Stačilo! a Přísahu. Partnery pro volby hledá také SPD.

"ANO může získat od 30 až ke 40 procentům hlasů. K tomu přidáte koalici Konečné, Okamuru a patrně i Přísahu s Motoristy, což jsou subjekty s nadějí na sedm až 12 procent. Předseda ANO Andrej Babiš si bude moct ještě vybírat, s kým bude chtít vládnout. A určitě si někoho vybere," soudí šéf agentury Median.

I s hledáním koaličního partnera to budou mít současné vládní strany těžší. "I kdyby mělo Spolu 30 procent, což se jeví v současnosti jako nerealistické, s kým dalším by chtěl Petr Fiala vládnout? Opravdu to nevypadá, že by mu stačila současná podpora STAN. A i kdyby dostal nový předseda Pirátů Zdeněk Hřib ve volbách božskou podporu za situace, kdy preference Pirátů jdou naopak dolů, nebude to asi stačit," podotýká.

"Vládní strany bych ještě neodepisoval"

Politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity tak skeptický vůči Fialovi není. Výsledek voleb je podle něj pořád hodně nejasný, protože existuje hodně neznámých. Není vůbec jisté, zda se do sněmovny skutečně dostane Přísaha a Motoristé. Uspěli sice letos v evropských volbách, v krajských na podzim ale propadli.

"Možná se domluví na spolupráci, možná nedomluví. A i když se třeba domluví, možná se do sněmovny nedostanou. Nebo se podívejme na klesající preference SPD, ani oni nemají úspěch jistý. Podobné je to u komunistů a sociálních demokratů - není jisté, že se domluví na koalici. Já bych byl fakt opatrný," prohlašuje Kopeček. Zatímco jedné straně stačí získat pro vstup do sněmovny pět procent, koalice dvou stran potřebuje nejméně osm procent, tříčlenná dokonce 11 procent.

Kopeček poukazuje na situaci před volbami v roce 2021, kdy také téměř nikdo nevěřil, že by Petr Fiala mohl sestavovat vládu. "Preference koalice Spolu tehdy byly nízké a vypadalo to, že premiérem bude opět Andrej Babiš. Teď je situace v něčem obdobná, ale ještě se toho může hodně stát," namítá.

Důležitou roli bude podle něj hrát to, jaká bude v Česku nálada. "Za necelý rok může být atmosféra jiná, může se zlepšit i ekonomika. A mnozí lidé budou stát před volbou jako před čtyřmi lety, kdy budou mít alternativu: buď koalice Spolu s Petrem Fialou, nebo ANO s Andrejem Babišem. A není vyloučeno, že mnozí nebudou chtít Babiše. Proto bych ještě dnešní vládní strany neodepisoval," vysvětluje Kopeček.

"Voliči nevědí, co dobrého vláda udělala"

Sám Petr Fiala ví, že jeho vláda má jeden zásadní problém - část jejích původních voličů není s kabinetem spokojená. Projevuje se to nejen v průzkumech, ale bylo to vidět v evropských i krajských volbách, kdy mnozí "vládní" voliči zůstali doma.

"Je nezbytné, abychom tyto voliče přivedli opět k volbám a aby volili nás," říká Fiala. Odmítá kritiku, že jeho vláda své voliče zklamala, protože od ní čekali reformy. "Myslím, že mnozí voliči nevědí, co všechno dobrého vláda udělala," tvrdí premiér. I proto nyní koalice Spolu spustila velkou kampaň.

K hlasitým kritikům Fialovy patří nejen zmíněný expremiér Mirek Topolánek, ale také exministr financí Miroslav Kalousek, který nedávno vystoupil z TOP 09. Situaci hodnotí parafrází výroku bývalého britského premiéra Winstona Churchilla. "Volili jsme mezi rezignací na reformy a prohranými volbami. Zvolili jsme rezignaci na reformy a prohrajeme volby," glosoval Kalousek.

Video: Fialova vláda by měla podat demisi. Spolu nemá šanci vyhrát volby, tvrdí Topolánek (8. 11. 2024)