Fiala odhodil sako a přepnul z diplomata na válečníka. Na TikToku ho prý chválí

Přestože průzkumy ukazují, že mnohem blíže má k premiérskému křeslu po příštích volbách Andrej Babiš než Petr Fiala, současný šéf vlády a ODS rozhodně neskládá zbraně. Naopak. Věří, že vítězství z roku 2021 může zopakovat. "Potřebujeme, aby naši voliči věděli, že jsme je nezklamali," říká Fiala a spouští velkou kampaň. V ní se z diplomata opět stane válečník, avizuje mluvčí vlády.

"Vůbec nepřemýšlím nad tím, že bychom měli prohrát. Toto není můj způsob myšlení," opakovaně říkal Fiala na neformálním setkání s novináři. S předsedy dalších dvou stran koalice Spolu - Markem Výborným z KDU-ČSL a Markétou Pekarovou Adamovou z TOP 09 - vysvětloval, proč nyní spouštějí velkou kampaň. Chtějí prý lidem shrnout, co vše se jejich vládě za uplynulé tři roky podařilo.

Když někteří novináři vyjádřili pochybnosti, jestli taková kampaň skutečně může vládním stranám rok před volbami pomoct, Fiala si stál za svým. "Potřebujeme, aby naši voliči věděli, že jsme je nezklamali, že jsme udělali pro tuto zemi spoustu dobrých věcí. Nemůžeme sedět v koutě a nečinně přihlížet tomu, jak ANO dělá permanentně kampaň Antifiala," zvyšoval hlas premiér.

"Nechci tuto zemi přenechat Babišovi, to ani náhodou," zdůrazňoval Fiala, který mluvil mnohem razantněji, než měl v poslední době zvykem. Změna je patrná také na jeho zevnějšku. Zatímco v minulosti byl až terčem posměšků, že nikdy neodkládá formální oblečení, na setkání přišel bez kravaty. Pro kampaň se dokonce nechal nafotit jen v bílé košili. Stejný styl přitom v kampaních používá hnutí ANO.

"Nafotili jsme při přípravě kampaně řadu fotografií, na některých byl pan premiér v saku, na jiných bez něj. A nakonec z toho vzešla tato fotka, která se do kampaně dobře hodí a možná i lépe vyjadřuje jeho současnou pozici a nastavení," přibližuje zákulisí proměny Petra Fialy mluvčí vlády Václav Smolka.

"Petr Fiala se přirozeně pohybuje ve dvou základních polohách, můžeme je pracovně nazvat 'diplomat' a 'válečník' - to myslím samozřejmě v nadsázce. V tom druhém případě jde o 'kampaňové nastavení'. To bylo vidět už před parlamentními volbami v roce 2021. Když se stal následně premiérem, byl ze všeho nejvíce diplomatem," vysvětluje Smolka.

Připomíná, že diplomacie byla potřebná při řešení nečekaných a závažných událostí, ať už šlo o ruskou válku na Ukrajině a s ní související domácí problémy, jako je energetická a uprchlická krize, nebo růst inflace. A také hledání kompromisů mezi pěti vládními stranami.

"Pan premiér musel neustále hledat konsenzus. Když se ujal vlády, sesypalo se na ni mnoho problémů, které musela řešit. Vystupoval umírněněji, uklidňoval vášně, hledal řešení. Nyní máme podle všeho to nejhorší za sebou a on musí jít do boje o budoucnost země," popisuje mluvčí. Fiala podle něj razanci potvrdil i tím, že hned po krajských volbách, ve kterých Piráti neuspěli, odvolal z vlády jejich šéfa a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše.

"Jestliže tam jsou, musím za nimi"

Sám Petr Fiala odmítá, že by se měnil podle toho, co mu řeknou jeho poradci. Tvrdí, že se chová zcela přirozeně a autenticky. "Věřím, že když jsem teď více spontánní a otevřený, tak lidé pochopí, jaký jsem a jak o věcech přemýšlím," vysvětluje.

Nová kampaň koalice Spolu má být rozsáhlá, do prosince chce oslovit všech "deset milionů lidí". Fiala v bílé košili na ně bude shlížet z billboardů, internetu i sociálních sítí. Čtyři miliony kusů novin lidé dostanou do svých schránek nebo jim je dobrovolníci rozdají v ulicích.

Jak už v polovině října Aktuálně.cz jako první informovalo, premiér se rozhodl oslovovat také uživatele sociální sítě TikTok, což by bylo ještě před několika měsíci nemyslitelné. Před čínskou sítí, kterou používají především děti a nejmladší generace, dlouhodobě varují experti včetně úřadu pro kyberbezpečnost. Vládní politici si proto přítomnost na této síti "zakázali". Na rozdíl od opozice, která volný prostor využívá naplno ke kritice vlády.

Nyní už má Fiala na TikToku svůj profil. "Tento krok možná přinesl nějaké kontroverze, ale když se bavím s mladými lidmi, tak od nich neslyším negativní reakce. Vím o mladých, kteří se divili, že premiér chce jít na TikTok, ale jeho první příspěvky chválí a teď jeho rozhodnutí podporují. Přišlo by mi ale podezřelé, kdyby zněly jen pochvalné hlasy," říká mluvčí vlády.

Premiér tvrdí, že je přesvědčený o správnosti kampaně, proměně svého stylu i o potřebě být na TikToku, kde je hodně mladých lidí. "Jestliže tam jsou, tak musím za nimi, jestliže je chci oslovit," vysvětluje.

