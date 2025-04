Bez manželky ani ránu, sdílel s ní tajné informace. Trump za svým mužem přesto stojí

Ministr obrany Pete Hegseth čelí dalšímu skandálu. Podruhé během měsíce unikly informace o tom, že přes aplikaci Signal sdílel citlivé vojenské detaily s lidmi, kteří k nim neměli mít přístup. Mezi příjemci zpráv byla i jeho manželka, která se navíc v minulosti účastnila oficiálních schůzek se zahraničními představiteli obrany – bez jakékoli známé bezpečnostní prověrky.

Americká veřejnost se sotva vzpamatovala ze skandálu, kdy americký poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz omylem přidal do skupinového chatu v aplikaci Signal novináře z The Atlantic a ministr obrany Pete Hegseth ve společném chatu sdílel citlivé vojenské plány o americkém útoku na jemenské povstalce.

Na stole už leží další aféra. Tentokrát se týká druhého chatu v aplikaci Signal, který Hegseth sám vytvořil a v němž také sdílel podrobnosti o plánovaném vojenském úderu v Jemenu. Mezi členy této skupiny nebyli jen jeho kolegové z Pentagonu, ale i rodinní příslušníci - včetně jeho manželky Jennifer.

Co přesně bylo předmětem konverzací, zatím zůstává částečně zahaleno, ale podle New York Times šlo o konkrétní informace týkající se plánovaného útoku z 15. března. Mezi zúčastněnými byli Hegsethův bratr a osobní právník, oba zaměstnanci ministerstva obrany, ale také jeho manželka Jennifer Hegsethová, bývalá producentka Fox News bez bezpečnostní prověrky.

Oficiální setkání bez prověrky

To však nebyl jediný případ, kdy Jennifer Hegsethová pronikla do prostředí, jež by mělo být vyhrazeno lidem s jasným mandátem. Podle zprávy Wall Street Journal se zúčastnila dvou oficiálních setkání se zahraničními představiteli obrany. První z nich proběhlo v březnu v Pentagonu za účasti britského ministra obrany Johna Healeyho den poté, co USA oznámily omezení sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou. Druhé setkání se odehrálo v polovině února v sídle NATO v Bruselu, v rámci mezinárodní kontaktní skupiny pro podporu Ukrajiny.

Z právního hlediska má ministr právo přizvat si na podobná jednání kohokoli. V praxi se však podobná přítomnost partnerů, a už vůbec ne partnerů bez prověrky, považuje za krajně neobvyklou. "Pokud se chystáte diskutovat o přísně tajných otázkách národní bezpečnosti, musíte být velmi selektivní. Jakou relevanci má osoba, kterou zvete?" komentoval situaci bývalý republikánský ministr obrany Chuck Hagel.

Hegsethovo chování neznepokojuje jen opoziční demokraty, ale i jeho donedávna nejbližší spolupracovníky. John Ullyot, bývalý mluvčí ministerstva obrany a dřívější Hegsethův loajální podporovatel, popsal situaci v Pentagonu jako "měsíc z pekla". Ve svém článku pro Politico uvedl, že uvnitř úřadu vládne chaos, šíří se dezinformace a ministrem vedené čistky zbavují vedení lidí, kteří se pokoušeli upozorňovat na rizika.

Trump stojí za svým mužem

Tři vysoce postavení úředníci, kteří byli nedávno vyhozeni, včetně hlavního poradce a zástupce náčelníka štábu, tvrdí, že dodnes nevědí, z čeho byli oficiálně obviněni. Vydali společné prohlášení, v němž označují své propuštění za politicky motivované a vedené snahou zakrýt skutečné problémy. Přitom podle všeho je to právě Hegsethův chat, který představuje největší riziko úniku informací.

Navzdory rostoucímu tlaku Bílý dům Hegsetha nadále brání. Prezident Donald Trump prohlásil, že ministr "odvádí skvělou práci" a že jde jen o další útok "falešných zpráv" a nespokojených bývalých zaměstnanců. Prezidentův postoj není překvapením - sám Hegseth byl jeho favorit, za kterého se Trump postavil i během předchozích kontroverzí. Ať už šlo o obvinění z nevhodného chování k ženám, problémy s alkoholem, nebo o pochybnosti ohledně jeho kvalifikace.

Důvěra, která slábne

Podle některých komentátorů je právě loajalita tím, co Hegsetha drží v úřadu. "Tohle se stane, když hlavní kvalifikací pro post šéfa Pentagonu není zkušenost, ale osobní oddanost prezidentovi," řekl k tomu bývalý poradce pro národní bezpečnost John Bolton.

Přestože se republikáni veřejně k Hegsethovi většinou staví zdrženlivě, v zákulisí panuje nervozita. "Neuslyšíte velké veřejné pobouření. V soukromí však panují velké obavy ohledně jeho úsudku," uvedl anonymní představitel Republikánské strany pro server Politico. A zatímco Trump mlčí, federální soudce už nařídil uchovat veškeré zprávy ze zmíněné chatovací skupiny, což naznačuje, že vyšetřování může teprve začínat.