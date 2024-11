Všechno bezvadné není. Musíme lidem přiznat, že něco děláme i blbě, říká Rakušan

Zatímco premiér Petr Fiala (ODS) a jeho koalice Spolu rozjela kampaň, ve které se snaží voliče přesvědčit, že vláda prosadila mnoho dobrých věcí, jeho partner z vlády a předseda STAN Vít Rakušan na to jde jinak. Vyráží na venkov s vírou, že právě tam získá voliče. Vláda podle něj může uspět, pokud nebude jenom lidem říkat, že všechno je bezvadné a všechno se povedlo.

"Já jsem tady proto, abyste si mohli pořádně zanadávat na vládu, až vám natočím pivo," tvrdil Vít Rakušan hostům ve vesnické restauraci v obci Vysočina v Pardubickém kraji, kam se rozjel během kampaně svého hnutí.

Následně se dal s hosty do debaty, aniž by musel čelit ostrým slovním atakům, které zažil při dřívější kampani. Tehdy také jezdil za lidmi na akce, které nazval Debaty bez cenzury. Tentokrát se akce jmenuje Venkoff - návrat starosty, protože Rakušan vystupuje v této roli. Například ve zmiňované obci, kterou vede jeho spolustraník Tomáš Dubský, si vyzkoušel i přímo práci starosty, který řeší problémy u stolu a také vyráží mezi lidi.

Noční šichta s půllitry, rozjetá debata s místními a čárkování, které musím ještě zlepšit. Hospoda v Možděnici má otevřeno díky dobrovolným hasičům, kteří se tu skoro 40 let střídají za pípou. Mezi nimi i starosta @TomasDubskySTAN, který mě vzal na společnou směnu. Občas mi to… pic.twitter.com/2FbUUzaGYL — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 14, 2024

Rakušan tvrdí, že starostování není to klíčové, o co v celé kampani jde. "Samozřejmě je to hra na starostování, což nikde nezastírám. Toto je jednorázová akce, na kterou jsem si vzal oficiální volno, ale není možné, aby to ministr vnitra dělal stále," vysvětloval Rakušan, který se chystá takto starostovat tři dny.

Jeho hnutí se v následujících měsících chce soustředit na venkov. Právě tam jsou voliči, které Rakušan a jeho lidé nezbytně potřebují, pokud si chtějí uchovat alespoň naději na to, že za necelý rok nepředají vládu Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO. Šéf STAN tvrdí, že jeho Starostové venkovu rozumí a byla by chyba, kdyby si voliči mysleli, že jeho hnutí jsou jen "nějací papaláši" z Prahy.

"Je chyba, že se na venkov často zapomíná, politici často jezdí do velkých měst, na velké univerzity a do velkých firem, ale už méně se setkávají s lidmi, kteří žijí na venkově," řekl Rakušan.

Ministr vnitra tvrdí, že se nechce nijak vymezovat vůči koalici Spolu či premiéru Petru Fialovi. Ten často navštěvuje spíše velká města a univerzity, ačkoliv poslední dobou míří i do menších měst. Venkov každopádně není typickým cílem Fialovi ODS. Na "pokrytí" venkova má Spolu lidovce, jejichž preference se ale setrvale drží pod pěti procenty.

Průzkumy nejsou přívětivé ani pro ostatní vládní strany, a kdyby se volby konaly nyní, současná vláda by i s Piráty většinu ve sněmovně ztratila. Rakušan přesto věří, že nynější koalice může volby vyhrát.

"Šanci na to vidím, pokud si přiznáme chyby. Řekneme, že něco děláme blbě, a budeme poslouchat lidi. A pokud nebudeme jenom říkat, že všechno je bezvadné a všechno se povedlo," řekl Rakušan. Právě kampaň Spolu, která je postavena na tom, co všechno se Spolu ve vládě podařilo, může působit především jako chlubení. Podle Rakušana je namístě i sebekritika.

"Musíme umět také poslouchat, co lidem na této vládě vadí, a získat zpátky jejich důvěru. Musíme jim jednoduše říct, co se nám povedlo i nepovedlo, v čem jsme čekali, že to bude lepší. Pochopit, proč mají špatnou náladu, kolika krizemi lidé prošli. Potom je možné uspět, protože průzkumy rok před volbami jsou důležitou indikací nálad ve společnosti, ale nejsou předpovědí výsledků voleb," řekl Rakušan.

