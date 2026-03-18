18. 3. Eduard
Exšéf České pošty Štěpán odešel po pár týdnech i ze Slovenské pošty

ČTK

Letos v lednu odvolaný generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán odešel po několika týdnech i z vedení Slovenské pošty. Napsal to ve středu server Blesk.cz. Štěpán nastoupil koncem ledna na post šéfa pobočkové sítě Slovenské pošty. Druhý týden v březnu se ale funkce vzdal, podle Slovenské pošty z osobních důvodů.

Foto: Jiří Kropáček
Český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) Štěpána odvolal z čela České pošty 5. ledna, krátce po nástupu nové vlády. Důvodem byly podle ministra dlouhodobé neuspokojivé hospodářské výsledky pošty a rozdílná představa o vedení státního podniku. Štěpán byl od začátku března roku 2023 řízením České pošty pověřený, v roce 2024 vyhrál tendr na funkci generálního ředitele. Letos krátce po svém odvolání získal místo jednoho z ředitelů úseků Slovenské pošty.

"Miroslav Štěpán přijal nabídku Slovenské pošty a stal se ředitelem úseku pobočkové sítě. Společnost tak získala zkušeného manažera a respektovaného odborníka na poštovní služby. Jeho příchod vnímáme jako významnou odbornou posilu a příležitost úspěšně naplnit cíle transformace, stabilizovat poštu a posilnit důvěru zákazníků," citoval Slovenskou poštu 26. ledna server Živé.sk.

Z funkce pak Štěpán sám odešel podle Blesk.cz minulý týden. "Potvrzujeme, že pracovní poměr s Miroslavem Štěpánem byl ukončen. Stalo se tak na jeho vlastní žádost z osobních důvodů," sdělilo serveru tiskové oddělení pošty. Štěpán se podle Blesku k důvodům svého odchodu nevyjádřil.

Nejnovější
Marhanec, Záporoží, Záporžská jaderná elektrárna, Ukrajina
ŽIVĚ Rusko plánuje nastěhovat 114 tisíc lidí na okupovaná území Ukrajiny

Rusko plánuje do roku 2045 přesunout na okupovaná území na Ukrajině téměř 114 tisíc lidí. Vyplývá to z rozvojových plánů ruských státních institucí, které se týkají částečně obsazených oblastí na východě a jihu země, jež Moskva považuje za své. Podle dostupných údajů zůstává značná část těchto regionů nadále pod ruskou kontrolou.

ŽIVĚ V pátek skončí rozpočtové provizorium, Pavel podepíše rozpočet, řekl Babiš.

Prezident Petr Pavel podepíše zákon o státním rozpočtu v pátek. Po schůzce s hlavou státu to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Po podpisu hlavy státu může vyjít zákon o rozpočtu ve Sbírce zákonů, tím skončí rozpočtové provizorium, ve kterém Česko hospodaří od začátku roku. Státní rozpočet, který schválila sněmovna, počítá pro letošní rok s deficitem 310 miliard korun.

