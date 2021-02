Dopředu mi řekli, že jsem asi vyhrál, vypověděl svědek v kauze Stoka u soudu

Podnikateli, který ve čtvrtek svědčil v případu údajné korupce na radnici Brno-střed, dva z obžalovaných dopředu řekli, že asi vyhrál zakázku této městské části. Schůzka s nimi byla podle něj nestandardní, uvedl ale, že dotyční mu nic nenabízeli a nic po něm nechtěli. Projednávání kauzy Stoka pokračuje u Krajského soudu v Brně.

Společnost svědka se primárně zabývala snižováním energetických nákladů projektů, založila si ale i oddělení pro administraci veřejných zakázek. V Brně-středu se ohledně tohoto zúčastnila některých výběrových řízení, dvě z nich vyhrála. Na administraci zakázek podle svědka pracoval pětičlenný tým, svědek uvedl, že vše probíhalo standardně a že si neumí představit, že by celé oddělení pracovalo nestandardně.

Předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová se ale detailněji ptala i na schůzku, která se uskutečnila v době, kdy firma měla v Brně-středu teprve podanou nabídku do výběrového řízení. Svědka jakožto jednatele společnosti navštívili obžalovaní podnikatel Pavel Ovčarčin a Jiří Hos, podnikatel a někdejší vlivný politik jihomoravské ODS.

Podle svědka mu sdělili, že nabídka jeho firmy by mohla být úspěšná, ale bylo to prý zatím neoficiální. Nic po něm podle něj nepožadovali, nic mu ani nenabízeli, zajímalo je prý jen to, čím se jeho firma zabývá a jestli má dostatek zkušeností. "Schůzka byla nestandardní, ale měl jsem je vyhodit? Netuším motivaci těch pánů, pana Ovčarčina jsem vůbec neznal, pana Hose jen podle jména," uvedl svědek.

Zakázku jeho firma následně vyhrála. Svědek řekl, že zhruba měsíc a půl poté se s Ovčarčinem náhodou setkal v obchodním centru. Ovčarčin ho pozval na kávu, poblíž seděl i Hos, uvedl s tím, že pracovní věci neřešili.

Hos uvedl, že po svědkovi na schůzce žádné peníze nepožadoval, byla to podle něj jen zajímavá firma, kterou jeho společnost chtěla oslovit pro budoucí zakázky. Hos dříve pozastavil členství v ODS, nedávno jej znovu obnovil, upozornily tento týden Aktuálně.cz a HN.

V kauze je obžalováno 11 lidí a dvě firmy včetně někdejšího politika za hnutí ANO Jiřího Švachuly. Právě ten byl podle státního zastupitelství jako místostarosta městské části Brno-střed hlavou organizované skupiny, která ovlivnila desítky zakázek na tamní radnici. Veřejné zakázky podle žalobce získávaly vybrané spřátelené firmy a cena se uměle zvyšovala. Švachula vinu popřel. Výše úplatků podle státního zástupce dosáhla až 47 milionů korun, šlo o 27 zakázek městské části Brno-střed a o další desítky ovlivněných zakázek na správě nemovitostí městské části.