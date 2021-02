ODS tvrdila, že stíhaný politik "ze Stoky" není členem. Vede jednu z brněnských buněk

Politik ODS Jiří Hos je obžalovaný, že se s členy ANO podílel na manipulacích stamilionových zakázek v brněnské kauze Stoka. Mluvčí ODS tvrdil, že členství Hose zaniklo loni 1. září. Nyní se ukazuje, že krom docházení k soudu politik opět vede buňku občanských demokratů Brno-sever. Může se tak podílet i na sestavování kandidátky ODS do parlamentních voleb. "Asi administrativní chyba," říká ODS.

Když vloni v listopadu někdejší vlivný člen ODS Jiří Hos uprostřed svého soudu beze stopy zmizel a policie po něm vyhlásila pátrání, občanští demokraté od něho dali ruce pryč. Mluvčí ODS Václav Smolka redakci oslovil s tím, že Hos už členem strany není. A pak ještě v interním stranickém systému dohledával, kdy vystoupil. "Je to od prvního září," napsal redakcím Aktuálně.cz a HN Smolka.

Nyní se ovšem Hos, který stále čelí nařčení státního zástupce, že pomáhal manipulovat milionové zakázky skupině kolem prominentního politika ANO Jiřího Švachuly, objevil jako předseda místního sdružení ODS Brno-sever. Je tak zodpovědný za chod buňky ve druhé největší a nejbohatší městské části. Hned po radnici Brno-střed, jejíž zakázky dle obžaloby pomáhal ovlivňovat, byť jeho role v této kauze neměla být zásadní.

Navrací se v době, kdy krajská ODS bude sestavovat kandidátku do podzimních parlamentních voleb, v nichž se chce v koalici s TOP 09 a lidovci vymezit proti Andreji Babišovi. Hos vede sdružení, které může nominovat kandidáty na poslance.

Hos to Aktuálně.cz a HN potvrdil. "Vracím se proto, abych to řádně předal. Jsem tam 21 let. Členství jsem měl jenom pozastavené. Teď jsem ho obnovil. Vedení to může jen vzít na vědomí," uvedl Hos. Mluvčí ODS Smolka to redakcím potvrdil. "V systému vidím, že mu členství bylo obnoveno v půlce ledna. Že vloni systém uváděl zrušené členství, byla administrativní chyba, za kterou se omlouvám," uvedl Smolka s tím, že o dalším postupu se nyní jedná.

Reportéři se snaží zjistit od šéfa jihomoravské ODS Pavla Blažka, proč strana před nedávnem tvrdila, že jejím členem není člověk, který ovšem nyní vede jedno ze sdružení, a zda obžalovaný Hos ve straně zůstane. Blažek si zprávu redakce přečetl, ale zatím nereagoval.

Hos: Platí presumpce neviny. Členem ODS zůstanu

Hos dle svých slov členem ODS chce i přes obžalobu setrvat. Ale už nikoliv v pozici předsedy sdružení. "Pořád platí presumpce neviny, soud ještě neskončil. Před volbami ale chci svolat sněm a dát příležitost mladým. Já už chci být jen řadový člen. Nemám zájem kandidovat na jakoukoliv funkci ve straně. Natahuje se to ale kvůli covidu, který hromadné akce vylučuje," doplnil Hos, který už je na oficiálním webu ODS uveden jako předseda Brno-sever.

Podle stanov ODS by Hosovi členství zaniklo teprve pravomocným odsouzením. Nebo by muselo lokální vedení naznat, že svým chováním poškozuje dobré jméno strany, a vyloučit ho.

Hosovi žalobce Radek Mezlík v kauze Stoka navrhl devět let vězení. Sám ale přiznává, že důkazy proti němu jsou omezené. "Je usvědčován jedním spolupracujícím obviněným, který uvedl, že na ovlivňování několika zakázek se podílel také Hos. Jeho postavení ve skupině nemělo být zásadní," dodal Mezlík.

Vypovídal proti němu podnikatel Pavel Ovčarčin, podle kterého Hos na systému manipulace zakázek v Brně také vydělával. Podle obžaloby měl z úplatků získat téměř milion. Hos na rozdíl od některých spoluobviněných u soudu popřel, že by se čehokoliv nezákonného účastnil. "V žádné organizované skupině jsem nikdy nebyl, žádné veřejné zakázky jsem nemanipuloval," prohlásil u soudu Hos.

V posledních dvou letech vysoce postaveného politika ODS a zároveň podnikatele, který nashromáždil majetek v hodnotě stovek milionů korun, provázejí finanční potíže.

Někdejší vlivný boss ODS zbankrotoval Někdejší dráhový cyklista Hos působil dlouhé roky ve vedení jedné z nejbohatších městských částí Brno-sever. Část doby jako místostarosta za ODS. Občanské demokraty dodnes v zastupitelstvu městské části reprezentuje.

Byl jedním ze dvou zástupců brněnské buňky v celostátní výkonné radě ODS.

Postupně nashromáždil majetek ve výši stovek milionů korun. V roce 2008 firma Brno New Station Development (BNSD), kterou spoluvlastnil, za neprůhledných okolností získala od Českých drah nájem budovy hlavního nádraží v Brně a všech přilehlých pozemků - na 40 let a za značně výhodných podmínek.

V posledních dvou letech ale Hose provázejí viditelné finanční potíže. Nakonec se dostal až do konkurzu. Věřitelé, jeho někdejší obchodní partneři, přihlásili pohledávky ve výši desítek milionů korun.

Hos ovšem tvrdí, že ho o cenné akcie jeho firem připravila právnička Hana Továrková, se kterou dlouhé roky předtím spolupracoval. Ta to ovšem odmítá. Továrková je dnes také předsedkyní rady Českého telekomunikačního úřadu, který chystá miliardovou aukci frekvencí pro mobilní sítě 5G. Hos na ni kvůli sporu o majetek podal trestní oznámení.

Stoka začala v Brně u ANO, policie se ale zaměřuje i na ODS

Kauza Stoka, která odstartovala zadržením někdejšího vlivného místostarosty Brno-střed za ANO Jiřího Švachuly, začíná být velmi citlivá i pro ODS. A to nejen kvůli obžalobě Hose. Jak už Aktuálně.cz a HN napsaly, detektivové NCOZ totiž prověřují, zda obžalovaní členové Babišova hnutí jen nepřevzali systém, který na brněnských radnicích fungoval za předchozí vlády ODS a ČSSD.

Stejné strany vládnou na brněnském magistrátu v koalici nyní. Někteří obžalovaní u soudu se Švachulou a jeho spolupracovníky v minulých měsících popsali, že se po komunálních volbách v roce 2014 hnutí ANO jen ujalo zavedeného vybírání "desátků" z veřejných zakázek.

Právě z brněnské ODS pochází i předseda strany Petr Fiala. Policie nyní prověřuje i šéfa krajské ODS, poslance a exministra Pavla Blažka, který někdejšího nestraníka a politologa Fialu do čela strany dokázal prosadit po pádu Nečasovy vlády.

Politiky ANO a ODS propojuje přítel Jiřího Faltýnka (syn dvojky hnutí ANO) a obžalovaný podnikatel Ivan Trunečka. Faltýnek ml. od něj koupil vilu v době, kdy seděl ve vedení městské firmy Teplárny Brno, od níž Trunečka dostával zakázky v hodnotě desítek milionů. Policisté ale zmonitorovali i domlouvání obchodů s představiteli ODS.

Milionový obchod mezi Faltýnkem a náměstkem primátorky za ODS

Ještě než ODS poslala po komunálních volbách v roce 2018 hnutí ANO do opozice, Jiří Faltýnek udělal s dalším významným představitelem občanských demokratů milionový realitní obchod. Prostřednictvím své firmy koupil v Brně za takřka 10 milionů korun budovu a velký pozemek s vyřízeným povolením na další stavby od firmy nynějšího náměstka brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) Roberta Kerndla.

Sama Vaňková jako právnička převod prováděla. Po volbách právě Vaňková a Kerndl vítězné hnutí ANO obešli a poslali do opozice, což šéf hnutí Andrej Babiš nazval megapodrazem.

Jak už redakce upozornily, loni v srpnu navíc na radnici Brno-střed, kterou znovu vede ODS, zasahovala NCOZ. A dle protokolu, který mají Aktuálně.cz a HN k dispozici, si odnesla materiály k pronájmům a privatizacím městského majetku prominentními členy ODS. Pozvání na podání vysvětlení dostala primátorka Vaňková i její náměstek Kerndl. Policisty zajímaly i materiály týkající se šéfa jihomoravské ODS Pavla Blažka.

Akci odstartovala výpověď dnes stíhaného podnikatele a bývalého politika Pavla Hubálka, který tvrdí, že právě Blažek vedl skupinu, která manipulovala přidělování lukrativních městských domů a bytů. Blažek i jeho další spolustraníci v opakovaných prohlášeních cokoliv takového důrazně odmítli. Dle nich je Hubálek podvodník a jejich obviňováním se snaží vyvinit z vlastního stíhání.

Aktuálně.cz a HN už popsaly, že Hubálek, od něhož se členové ODS distancují, zajišťoval i opravy dvou městských bytů pro nynější primátorku Markétu Vaňkovou (ODS). Potvrdili to na nahrávce architekt projektu i Hubálek. A nyní to rovněž prověřuje policie.