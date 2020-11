Rodina pohřešuje obžalovaného v kauze Stoka. Po vlivném členovi ODS pátrá policie

Někdejšího vlivného člena jihomoravské ODS Jiřího Hose, který je společně s expolitikem ANO Jiřím Švachulou obžalovaný v korupční kauze Stoka, pohřešuje čtvrtý den jeho rodina. Policie po něm podle zjištění Aktuálně.cz a HN pátrá. Hos se dle obžaloby v Brně podílel na manipulacích stamilionových zakázek. Svou vinu odmítá. Policie se v posledních měsících zaměřuje i na éru vlády ODS v Brně.

Kauza Stoka, v níž elitní detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu rozplétají stamilionové manipulace veřejných zakázek a prorůstání zločinu do zdejší politiky pod ochranou policistů, se vyostřuje. NCOZ nejprve začala klíčového obviněného - expolitika ANO Jiřího Švachulu u soudu chránit neprůstřelnou vestou a ozbrojenými zakuklenci, protože svědci vypověděli, že mu hrozí likvidace. Dalšího obviněného, někdejšího vlivného člena ODS Jiřího Hose, už čtvrtý den jeho rodina pohřešuje.

Od úterý po Hosovi pátrá policie. Jeho jméno, fotografie a další nacionále se objevily v databázi hledaných osob. Samotní policisté nechtějí pátrání komentovat. "Pátráme po něm a nic dalšího nemůžu sdělit," uvedl mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek.

Redakci se podařilo spojit se s Hosovou družkou. Rodina ho pohřešuje už od pondělního večera. "Nahlásila jsem to já z obavy o jeho život. Od pondělních 14 hodin není dostupný na žádném svém telefonu. Ten den v půl desáté odešel z domu. Nebyl na něm patrný žádný problém, jestli se to dá v tom stresu říct. Od té doby se neozval," uvedla jeho partnerka, která z obavy o svou bezpečnost nechce zveřejnit svou identitu.

Zároveň popírá, že by její partner měl důvod uprchnout kvůli kauze Stoka. "V žádném případě se neskrývá kvůli 'Stoce'. Byl přesvědčený, že ho soud osvobodí," dodala. Hos na rozdíl od Švachuly, kterého soudkyně ve čtvrtek pustila na svobodu po 20 měsících, tráví své stíhání i samotný soud na svobodě.

Soud se dle odhadů, které uvedla samotná soudkyně v usnesení o Švachulově propuštění, navíc může táhnout ještě několik dalších let. "Objektivně nelze předpokládat, že by v zákonné lhůtě dvou let od podání obžaloby byla věc pravomocně skončena," uvedla soudkyně.

Žalobce Stoky: Děsivá zpráva

Dozorující žalobce kauzy Stoka z olomouckého vrchního státního zastupitelství Radek Mezlík je pohřešováním Hose zaskočený. "Pro mě je to novina a doufám, že se to vysvětlí. Jinak by to byla děsivá zpráva," uvedl Mezlík.

Hosovi žalobce navrhl devět let vězení. Sám ale přiznává, že důkazy proti němu jsou omezené. "Je usvědčován jedním spolupracujícím obviněným, který uvedl, že na ovlivňování několika zakázek se podílel také Hos. Jeho postavení ve skupině nemělo být zásadní," dodal Mezlík.

Vypovídal proti němu podnikatel Pavel Ovčarčin, podle kterého Hos na systému manipulace zakázek v Brně také vydělával. Podle obžaloby měl z úplatků získat téměř milion.

Hos na rozdíl od některých spoluobviněných u soudu popřel, že by se čehokoliv nezákonného účastnil. "V žádné organizované skupině jsem nikdy nebyl, žádné veřejné zakázky jsem nemanipuloval," prohlásil u soudu Hos.

V posledních dvou letech vysoce postaveného politika ODS a zároveň podnikatele, který nashromáždil majetek v hodnotě stovek milionů korun, provázejí finanční potíže.

Někdejší vlivný boss ODS zbankrotoval Někdejší dráhový cyklista Hos působil dlouhé roky ve vedení jedné z nejbohatších městských částí Brno-sever. Část doby jako místostarosta za ODS.

Byl jedním ze dvou zástupců brněnské buňky v celostátní výkonné radě ODS.

Postupně nashromáždil majetek ve výši stovek milionů korun. V roce 2008 firma Brno New Station Development (BNSD), kterou spoluvlastnil, za neprůhledných okolností získala od Českých drah nájem budovy hlavního nádraží v Brně a všech přilehlých pozemků - na 40 let a za značně výhodných podmínek.

V posledních dvou letech ale Hose provázejí viditelné finanční potíže. Nakonec se dostal až do konkurzu. Dlužníci, jeho někdejší obchodní partneři, přihlásili pohledávky ve výši desítek milionů korun.

Hos ovšem tvrdí, že ho o cenné akcie jeho firem připravila právnička Helena Továrková, se kterou dlouhé roky předtím spolupracoval. Ta to ovšem odmítá. Továrková je dnes také předsedkyní rady Českého telekomunikačního úřadu, který chystá miliardovou aukci frekvencí pro mobilní sítě 5G. Hos na ni kvůli sporu o majetek podal trestní oznámení.

Policie prověřuje i obchody z éry ODS. Vychází z výpovědí jejich stíhaného známého

Část kauzy Stoka, která je nyní u soudu, dosud obnažuje období, kdy na radnici největší a nejbohatší brněnské městské části Brno-střed i brněnském magistrátu vládlo hnutí ANO. Policejní vyšetřování se ovšem dle informací Aktuálně.cz a HN v posledních měsících zaměřuje i na předchozí éru ODS, která městu vládne i nyní.

Jak už redakce upozornily, v srpnu na radnici Brno-střed zasahovala NCOZ a dle protokolu, který mají Aktuálně.cz a HN k dispozici, si odnesla materiály k pronájmům a privatizacím městského majetku prominentními členy ODS. Pozvání na podání vysvětlení dostala nynější brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) i její náměstek Robert Kerndl (ODS). Policisty zajímali i materiály týkající se exministra spravedlnosti a šéfa jihomoravské ODS Pavla Blažka.

Akci odstartovala výpověď dnes stíhaného podnikatele a bývalého politika Pavla Hubálka, který tvrdí, že právě Blažek vedl skupinu, která manipulovala přidělování lukrativních městských domů a bytů. Blažek i jeho další spolustraníci v opakovaných prohlášeních cokoliv takového důrazně odmítli. Dle nich je Hubálek podvodník a jejich inkriminováním se snaží vyvinit z vlastního stíhání.

Aktuálně.cz a HN už ale popsaly, že Hubálek, od něhož se členové ODS distancují, zajišťoval i opravy dvou městských bytů pro nynější primátorku Markétu Vaňkovou (ODS). Potvrdili to na nahrávce architekt projektu i Hubálek. A nyní to prověřuje policie.

Ve skupině obchodující s městským majetkem byl podle Hubálka kromě členů ODS i technik správy nemovitostí za Brno-střed Marek Slovák. Toho policisté v červenci obvinili z korupce v kauze Stoka. A před soudem společně s Hosem už stanul bývalý vedoucí správy nemovitostí Petr Kosmák.

Kosmák i Slovák usilují o pozici spolupracujících obviněných, a musí tak vypovídat ke všemu, na co se policisté zeptají. Pro policisty jsou cenní, protože propojují korupční kauzu Stoka, jejíž centrální postavou je vlivný expolitik hnutí ANO Jiří Švachula, s prominenty brněnské ODS.

Vyjádření Blažka ke zmizení jednoho z členů krajské ODS redakce zjišťuje. Hos je v posledních letech Blažkovým výrazným kritikem. V minulosti ovšem úzce spolupracovali.