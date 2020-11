Obžalovaného expolitika ANO Švachulu soud propustil z vazby. Slíbil, že neuteče

Někdejší vlivný politik hnutí ANO Jiří Švachula po více než roce a půl opouští vazbu. Brněnský krajský soud ho pustil s náramkem, který bude sledovat jeho pohyb. Policie se přitom obává, že Švachulovi, který dodnes odmítl cokoliv přiznat, hrozí likvidace. Doteď ho strážili policisté se samopaly. Soud, od něhož může odejít až s 16 lety vězení, bude pokračovat za týden.

Psalo se 7. března 2019 a policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) spustili obří zásah proti brněnskému podsvětí, které dle jejich vyšetřování prorostlo do tamní politiky. I díky ochraně, kterou spiklencům poskytovali brněnští policisté. Při akci pojmenované Stoka zadrželi detektivové NCOZ tehdejšího velmi vlivného radního Brna-střed za ANO Jiřího Švachulu. Muže, kterého za rodinného přítele označuje syn dvojky ANO Jaroslava Faltýnka Jiří. Člověka, který dle policejního podezření měl zásadní vliv na chod antimonopolního úřadu rozhodujícího o tocích stovek miliard korun.

Po téměř 20 měsících nyní Švachula opustí brány brněnské vazební věznice. Na svobodu ho napodruhé pustila soudkyně brněnského krajského soudu Jaroslava Bartošová. Její předchozí rozhodnutí zrušil nadřízený Vrchní soud v Olomouci, který mu vytkl některé provozní nedostatky. Nyní je ovšem rozhodnutí Bartošové pravomocné. Dozorující státní zástupce kauzy Stoka Hospodářským novinám a Aktuálně.cz řekl, že proti němu stížnost už podávat nebude.

"Jiří Švachula byl dnešního dne propuštěn z vazby za současného nahrazení vazby alternativními prostředky, zejména prostřednictvím elektronické kontroly jeho pohybu za dohledu probačního úředníka. S rozhodnutím souhlasím a nepodal jsem stížnost. Obviněný tak bude ještě dnes propuštěn," potvrdil žalobce olomouckého vrchního státního zastupitelství Radek Mezlík.

Bartošová už v minulém rozhodnutí, které má redakce k dispozici, argumentovala, že další setrvání ve vazbě by porušilo Švachulova práva. "Není mimořádně společensky nebezpečnou osobou typu pachatele násilných trestných činů, kterého by bylo nutno již v průběhu řízení důsledně izolovat od ostatních členů společnosti," napsala mimo jiné soudkyně Bartošová v odůvodnění.

Útěku do zahraničí podle ní zabrání elektronický náramek, který Švachula dostane a který bude sledovat jeho pohyb. Soudu také Švachula nabídl písemný slib, že neuteče. Argumentuje i tím, že v Česku má syna, kterému chce být nablízku.

Soudce Městského soudu v Brně Libor Hanuš - jenž o prodlužování Švachulovy vazby rozhodoval v minulosti - na riziko Švachulova útěku do zahraničí opětovně upozorňoval. Jeho předešlá usnesení mají redakce rovněž k dispozici. Vyplývá z nich, že policisté mluvili se svědkem, který je informoval o Švachulových cestách do Turecka. Dle svědka tam ukládal peníze pro případ, že by po něm šla policie. V žádostech o propuštění Švachula přitom argumentoval, že kauci složit nemůže, protože mu jeho veškerý majetek obstavila policie.

Hrozí Švachulovi likvidace? Policie to prověřuje

Policisté ale zároveň budou muset hlídat i to, jestli Švachulu nechce někdo zlikvidovat. Podle dvou důvěryhodných zdrojů blízkých vyšetřování totiž právě takové riziko prověřují. Projevilo se to i veřejně - Švachulu začala k soudu doprovázet eskorta zakuklenců se samopaly a sám expolitik měl pod sakem oblečenou neprůstřelnou vestu. Přesný původ hrozby není jasný, policii na hrozbu ale dle zdrojů upozornili svědci.

Jestli nyní policie hodlá nasadit další opatření, když bude Švachula na svobodě, nechtěl dozorující státní zástupce Mezlík říci. "Bez komentáře," uvedl.

Švachula by se do soudní síně stejné soudkyně měl za týden vrátit. Pokračuje totiž proces s ním i dalšími aktéry kauzy Stoka, ve kterém mu jako hlavě organizované skupiny hrozí 16 let vězení. Zatímco část jeho spoluobžalovaných se k manipulacím veřejných zakázek přiznala, Švachula cokoliv nezákonného odmítá. U soudu zatím pouze přečetl předpřipravené písemné prohlášení a cokoliv dalšího komentovat odmítl.

NCOZ chce od Švachuly klíčové informace k dalším případům

V prohlášení Švachula věnoval výraznou pozornost policejní nahrávce ze schůzky v kavárně, která celou kauzu Stoka odstartovala. Expolitik, sám dobrý přítel otce a syna Faltýnkových, na záznamu rozebírá s podnikatelem Samanem El-Talabanim odvádění provizí "Efkům" z brněnských veřejných zakázek.

Že by tomu tak skutečně bylo, ale u samotného líčení expolitik popřel. Prý se tehdy Talabaniho - který je dnes v kauze Stoka klíčovým spolupracujícím obviněným - bál, protože ho brněnský podnikatel iráckého původu vydíral. S Talabanim tedy na zaznamenané schůzce mluvil, přikyvoval mu a aktivně na něj reagoval proto, aby se ho zbavil.

"Na té schůzce v roce 2016 v IBC jsem se mu snažil neodporovat. Věděl jsem, čeho je schopný - snažil jsem se s ním mírně rozejít a hrál jsem jeho hru, jeho verzi jsem mu odkýval," vyjádřil se k předmětným nahrávkám Švachula.

Pokud by se Švachula rozhodl mluvit, detektivové NCOZ si od toho slibují zásadní informace. Manipulace zakázek na radnici Brno-střed, kvůli kterým je Švachula nyní u soudu, jsou totiž jen malou výsečí kauzy Stoka, kterou policie doteď prověřuje. Krom manipulací zakázek brněnských městských firem, z nichž podezřívají i Faltýnkovi, jde také o kauzu mýto.

V ní policie podezřívá z korupce také druhého muže hnutí ANO Jaroslava Faltýnka či předsedu antimonopolního úřadu Petra Rafaje. Podle vyšetřovatelů se Rafaj s Faltýnkem domlouvali na tom, jak tendr na mýtný systém zmanipulovat tak, aby jej získala společnost Kapsch. Jejich schůzku zprostředkoval právě Švachula, známý Faltýnka a jeho syna.

Jak HN a Aktuálně.cz v únoru popsaly, Švachula je společně s Petrem Rafajem (který nyní rezignoval na post šéfa ÚOHS) a téměř celým vedením antimonopolního úřadu podezřelý z korupce. Vyšetřovatelé mají podezření, že Švachula, jehož Rafaj jmenoval do svého poradního orgánu - jedné z rozkladových komisí úřadu - manipuloval s nejvýše postavenými úředníky z ÚOHS například zakázky brněnského dopravního podniku.