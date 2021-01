Faltýnkův přítel obžalovaný z manipulací tendrů domlouval zakázky i s ODS a ČSSD

Od podnikatele Trunečky koupil syn dvojky ANO Jiří Faltýnek vilu. Seděl tehdy ve vedení městské firmy, která zároveň Trunečkovi dávala zakázky za stovky milionů. Trunečka je nyní obžalovaný v kauze manipulací zakázek Stoka v éře hnutí ANO. HN a Aktuálně.cz zmapovaly, že blízké vztahy ho pojí i s ODS a ČSSD, které vládly v Brně před ANO a ovládají ho nyní. Policie prověřuje jejich podíl na korupci.

Brněnský podnikatel Ivan Trunečka stojí od září před soudem jako obžalovaný v korupční kauze Stoka, která se týká stamilionových manipulací zakázek v městské části Brno-střed za éry někdejšího vlivného brněnského politika ANO Jiřího Švachuly.

Jak ale nyní HN a server Aktuálně.cz zmapovaly, Trunečka má velmi blízko i k lidem, kteří veřejné finance na radnici spravovali za předchozí éry vlády ODS a ČSSD. Policie dle informací redakcí podrobně prověřuje, zda Švachula za pomocí Trunečky jen nepřevzal už fungující systém výběru desátků z veřejných zakázek. ODS i ČSSD se k vládě v roce 2018 vrátily a Brno ovládají dodnes. Policejní prověřování je pro ně vysoce citlivé a hlasitě popírají, že by se před ANO jejich politické strany manipulací zakázek účastnily.

Za firmami rodiny Trunečků oficiálně stojí podnikatelův téměř osmdesátiletý otec - Ivan Trunečka starší, podle policie ale společnosti ovládá právě jeho obžalovaný syn. Ten podniká jak ve stavebnictví, tak v energetice. A z Brna do rodinného byznysu Trunečků plynou miliony z veřejných peněz - převážně z městské společnosti Teplárny Brno, v níž dle obžaloby kauzy Stoka Trunečka tendry spolu se "Švachulovými" dalšími lidmi manipuloval. Pro představu - policie spočítala, že jen mezi lety 2016 a 2018 získaly Trunečkovy firmy veřejné zakázky v hodnotě přesahující 200 milionů.

Policisté podle dřívějšího zjištění redakcí také stále prověřují, zda tendry v Teplárnách ve prospěch Trunečky nemanipuloval i syn druhého muže hnutí ANO Jaroslava Faltýnka - Jiří, jak naznačily odposlechy. Ten seděl ve vedení zmíněné městské společnosti a s Trunečkou se řadu let přátelí. Od podnikatele si navíc v době, kdy seděl ve vedení Tepláren, koupil rozestavěnou vilu ve Vranově u Brna. Tu mu dostavovala opět Trunečkova společnost, zatímco z Tepláren Brno podnikateli plynuly další veřejné peníze.

Švachula byl naposledy u soudu jako obžalovaný ve čtvrtek. Faltýnka juniora policie nestíhá. Podle něj je jeho prověřování v kauze Stoka "nesmysl". I sám Trunečka v minulosti důrazně popíral, že by se čehokoliv nelegálního účastnil. Nyní se s redakcí nechtěl vůbec bavit. "Na nic odpovídat nebudu," oznámil. Na otázku, zdali si nechce alespoň nejdřív vyslechnout dotazy redakce, odvětil, že ne, a položil telefon.

Stíhaný podnikatel zaměstnává bratra náměstka primátorky za ODS

Jeho vazby na brněnské politiky ilustruje i seznam zaměstnanců jeho firem. Práci dal lidem blízkým hnutí ANO, které v komunálních volbách slibovalo vymýtit v Brně korupci (ve své umělecké galerii například zaměstnával Švachulovu dceru), ale také úředníkům, kteří rozdělovali zakázky za předchozí éry ODS.



Jako správce autoparku v Trunečkově společnosti Mtc-Invest působil Kamil Kotěra, nevlastní bratr vlivné postavy krajské ODS a dnešního náměstka brněnské primátorky Roberta Kerndla. Kotěra byl vedoucím Správy nemovitostí radnice Brna-střed do roku 2014 - za předchozí koalice vedené ODS.

U Trunečky začal politik pracovat po svém odchodu z radnice. V minulosti měl pro zájemce o Trunečkovy auta či stavební stroje kontakt přímo na webu, ten z něj ale už zmizel. Právě se Správou nemovitostí je v nynější kauze Stoka propojený i Trunečka. Podle klíčového svědka obžaloby a spolupracujícího obviněného Samana El-Talabaniho měl Trunečka předávat "desátky" za zisk prací právě na tomto odboru.

Správu nemovitostí po Kotěrově odchodu v roce 2014 a nástupu ANO vedl jeho spolužák Petr Kosmák. Ten je nyní rovněž obžalovaný v kauze Stoka za korupci. Podle vlastního doznání vybíral ve prospěch Švachulovy skupiny od podnikatelů a živnostníků úplatky výměnou za získání zakázek.

Při policejních výsleších bývalý vedoucí technik mimo jiné řekl: "Měl jsem od počátku z jednání představitelů firem pocit, že se jedná již o zavedený systém." Jeho tvrzení posiluje i výpověď Talabaniho spolupracovníka, podnikatele Basmana Jazy: "Švachula začal řešit veřejné zakázky, kdy převzal starý systém z doby, kdy vládla ČSSD a ODS," uvedl pod přísahou Jaza.

Kosmák s redakcí odmítá dlouhodobě mluvit, podobně tak i Kotěra. "Nechci pokračovat v telefonátu, z vaší strany to nebude objektivní. Děkuji. Na shledanou," uvedl Kotěra a položil telefon. Redakce mu poslala před měsícem i e-mail s dotazy. Dodnes neodpověděl.

Prověřování politiků ODS kvůli privatizacím městského majetku

Oba dva bývalí šéfové správy nemovitostí Brna-střed - Kotěra i Kosmák - jsou zároveň podezřelí z korupce v případu kupčení s brněnským městským majetkem za vlády ODS. Jak již redaktoři HN a serveru Aktuálně.cz loni informovali, vypovídá proti nim někdejší spolupracovník vlivných postav krajské ODS Pavel Hubálek, který je stíhaný za podvody s městskými byty. Hubálek ukázal také na někdejšího exministra spravedlnosti Pavla Blažka i Kerndla, s nímž se přátelil. Všichni jakákoliv nekalá jednání odmítají, policie to prověřuje.

Na radnici Brno-střed se po volbách v roce 2018 vrátil v koalici ODS s ANO Kerndlův druhý bratr Roman Kotěra. Ten za ODS dnes působí jako místostarosta, přičemž má v gesci nebytové prostory, ekonomiku a finance. Vloni v létě při razii na radnice policie zajistila mimo jiné i obsah jeho e-mailové schránky.

Z pátrání redakce plyne, že v soupisu majetku rodiny Trunečků lze najít vazbu i na samotného někdejšího spolupracovníka krajské ODS Hubálka. Trunečkův syn Jan má sice oficiálně bydliště na úřadě, nicméně v roce 2017 za 1,2 milionu koupil právě Hubálkův rodinný dům. Ten ho předtím daroval podnikateli Milanu Křížovi. Kříže ve své policejní výpovědi Hubálek označuje za jednoho z největších "klientů" údajného systému manipulací s městským majetkem, který detektivům popsal.

Jak se Trunečka mladší k majetku dostal, redakce nezjistila. V Rojetíně, kde Hubálkův někdejší dům je, ho redaktoři nezastihli. Ani Kříž se k věci redaktorům nevyjádřil.

Kdo je Pavel Hubálek? Až do roku 2015 dlouholetý starosta jihomoravské vesnice s osmdesáti obyvateli Rojetín. Působil také na jihomoravském krajském úřadě, kde se staral o přidělování bytů azylantům.

S elitou jihomoravské ODS se dle svých slov seznámil přes dnešního náměstka primátorky Roberta Kerndla. V minulosti se přátelili. Kerndlovi, ale i šéfovi krajské ODS a exministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi zprostředkoval nákupy pozemků. Na stejném místě je vlastní i nynější brněnská primátorka Markéta Vaňková.

V polovině roku 2018 Hubálka jihomoravská policie obvinila, že lidem podvodně nabízel zajištění městských bytů a falšoval přitom úřední listiny.

Letos na jaře ovšem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) obvinila kriminalistu Vladimíra Machalu, který jeho případ vyšetřoval, že se Hubálkův případ pokusil zmanipulovat.

Kauzu převzala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) a Hubálek začal vypovídat. Nyní argumentuje, že byl členem organizované skupiny, která přidělování bytů v Brně manipulovala a účelně privatizovala. Poskytl o tom rozsáhlou výpověď. Za hlavu celé skupiny označuje Blažka. Dle něj se ale manipulací účastnila i Vaňková či Kerndl.

Jeho výpověď podporuje i podnikatel Miroslav Wagner, který stíhaný není. Pro Aktuálně.cz a HN ale promluvil. Oba muži vypovídají, že za úplatky zájemcům slibovali pronájem městského bytu, který později politici pošlou do privatizace. Nájemníci měli dle pravidel magistrátu přednostní právo si byt výhodně koupit. Za zlomek tržní ceny. To, že sliby budou moci splnit, dle nich zajišťovali vysoce postavení politici ODS a ČSSD, kteří se výhodně k městskému majetku dostávali rovněž.

Vrcholní představitelé ODS Hubálka dlouhodobě označují za lháře a jakékoliv manipulace s městským majetkem popírají. "Opakujeme, že při výsleších může Pavel Hubálek, jako obviněný, v zájmu své obhajoby beztrestně lhát a jenom soud v jeho trestní věci se znalostí celého případu může objektivně posoudit věrohodnost Pavla Hubálka a vyhodnotit pravdivost jeho tvrzení, nikoliv novináři," uvedli Blažek s Kerndlem.

Trunečka udělal z šéfky právníků radnice svou spolupracovnici

Po volbách v roce 2014, když u moci ANO vystřídalo občanské demokraty, na radnici Brno-střed neskončil jen vedoucí technik Správy nemovitostí Kotěra, ale i tehdejší šéfka právního oddělení, jež dohlížela na veřejné zakázky, Kateřina Nádeníčková. I ta ze státní správy zamířila k Trunečkovi.

"Už jsem dále nechtěla pracovat jako úředník. Ta práce mě nenaplňovala," zdůvodňovala to později Nádeníčková policistům při výslechu a dodala, že za angažmá ve dvou Trunečkových firmách pobírá v součtu 74 tisíc měsíčně. Když jihočeská justice Trunečku odsoudila za korupci, stala se dokonce jednatelkou jeho firem, protože Trunečka to dělat nemohl.

Na dotazy redakcí ale Nádeníčková neodpověděla. "Děkuji za zájem, ale nechci se s vámi bavit," uvedla.



Její manžel - advokát Pavel Nádeníček - obhajuje dalšího někdejšího technika radnice Brno-střed Marka Slováka, obviněného v kauze Stoka za korupci na zmíněné radnici za éry hnutí ANO.

I o Slovákovi ale Hubálek vypovídal jako o spolupracovníkovi Kotěry a Kosmáka - a jako o dalším členovi skupiny kolem politiků ODS, kteří dle podezření policie kupčili s městským majetkem. Přestože Slováka z braní úplatků usvědčuje jak Kosmák, tak podnikatel, který jej údajně uplácel, bývalý úředník vinu stále popírá. Pokud by se chtěl stát spolupracujícím obviněným, musel by vypovídat o volebním období vlády ANO, ale i ODS.

Trunečka do svých firem "přetáhl" z radnice také někdejšího elektrotechnika úřadu z éry ODS Martina Flocha. Ten redakci tvrdí, že neví o tom, kdo firmu, která ho dnes platí, vlastní. Kotěru prý z období na radnici zná, ale nyní se nestýkají.

Obchod Jiřího Faltýnka s náměstkem primátorky za ODS Ještě než ODS poslala po komunálních volbách v roce 2018 hnutí ANO do opozice, Jiří Faltýnek udělal s významným představitelem občanských demokratů milionový realitní obchod.

Prostřednictvím své firmy Fal-Co koupil Faltýnek za takřka 10 milionů korun budovu a velký pozemek s vyřízeným povolením na další stavby v brněnské městské části Žebětín.

Pozemek mu prodala společnost KB Plus, sponzor ODS, vlastněný nynějším náměstkem brněnské primátorky Markéty Vaňkové Robertem Kerndlem. Sama Vaňková jako právnička převod prováděla. Po volbách paradoxně právě Vaňková a Kerndl hnutí ANO obešli a poslali ho do opozice, což šéf hnutí Andrej Babiš nazval megapodrazem.

Kerndl se po sestavení koalice bez ANO stal šéfem představenstva městských Tepláren, odkud dále tečou miliony podnikateli - a známému Jiřího Faltýnka - Ivanovi Trunečkovi.

"Pozemek jsem našel na inzerát. Byla to náhoda. Měl tu výhodu, že byl s vyřízenými stavebními povoleními. Politiku a byznys nejde směšovat," uvedl už dříve Faltýnek junior.

Občanský demokrat koupil vilu, radnice dala zakázky

Někdejší vlivný člen jihomoravského ANO Jiří Faltýnek nebyl jediný, kdo ve Vranově u Brna od Trunečky pořídil rozestavěnou vilu, kterou dobudoval až potom, a je tak těžké určit, zda to bylo za tržní cenu. Druhý dům postavený Trunečkou vlastní místostarosta Vranova za ODS Roman Jonáš. V obci, kterou řídí, Trunečka získává další zakázky. "V době, kdy jsem pozemek kupoval (2012, pozn. red.), jsem ještě neměl s obcí nic společného. Koupil jsem jen pozemek, rozestavěný dům - a dostavoval svépomocí," odmítá souvislost Jonáš.

Policejní odposlechy Trunečky v březnu 2018 zachytily hovor podnikatele přímo s nynější starostkou obce za ODS Kateřinou Jetelinovou, stranickou kolegyní Jonáše. Politička Trunečku zpravila o tom, že jeho firma vyhrála zakázku na přestavbu místní základní školy za 8,4 milionu korun.

"Informuje ho, že to nakonec nějak dopadlo a včera podepsala, že to vyhráli. Trunečka, že je to úžasný, klobouk dolů. Jetelinová se směje, a že se to nějakým způsobem dalo dohromady. Teď se bude čekat, jestli se budou odvolávat. Musí si na to sednout," přepsali konverzaci policisté.

Starostka redakci tvrdila, že se přihlásil jen jeden účastník, a proto byla ráda, že dostavbu někdo udělá. Podrobnosti si prý nepamatuje. "On tady má nemovitost, svého času tady chvíli bydlel, znala jsem ho jako člověka, který tady dával dítě do školy - to je všechno," vyloučila postranní úmysly Jetelinová.

Z věštníku veřejných zakázek je ovšem patrné, že Trunečka zvítězil hlavně proto, že hodnoticí komise radnice pro nesplnění podmínek zbylé dva uchazeče vyloučila. A to se zcela stejným zdůvodněním - nabízené prosklené opláštění sborovny prý neodpovídá projektu.

Projektant stanovil mantinely veřejných zakázek i kreslil byt primátorce

Projektantem, který je klíčový pro podobu stavby i její nacenění, obec udělala architektonické studio Pam Arch. Stojí za ním Robert Ševčík.

HN a Aktuálně.cz přitom už napsaly, že stíhaný spolupracovník občanských demokratů Hubálek u Ševčíka zajišťoval návrh rekonstrukce dvou brněnských městských bytů pro dnešní primátorku z ODS Markétu Vaňkovou. Dokládá to nahrávka rozhovoru obou mužů, kterou má redakce k dispozici. Vaňková nakonec z projektu dle výpovědi Hubálka vycouvala. Sama primátorka ovšem Hubálka označuje za podvodníka a lháře.

Architekt Ševčík od roku 2010 získával také zakázky pro radnici Brno-střed, kde v té době vládla ODS a Vaňková byla radní.

"Konspirativní" schůzky Trunečky s ČSSD

Trunečka je v kauze Stoka obžalovaný nejen za údajnou korupci v Teplárnách Brno, ale i za manipulaci tendrů v brněnské odpadové společnosti SAKO. Tam dle detektivů měla skupina kolem Švachuly obdržet a následně si přerozdělit minimálně milionový úplatek.

A policejní sledka, kterou detektivové nasadili na Trunečku, zachytila jeho blízké kontakty s někdejší šedou eminencí jihomoravské ČSSD Vlastimilem Žďárským, který dlouhodobě zastával významné posty v brněnských městských firmách - i v SAKO.

Detektivové, kteří Trunečku sledovali, zdokumentovali schůzku se Žďárským přímo v odpadové firmě. V té době politik vedl dozorčí radu podniku. Přítomen byl podnikatel Ladislav Smutný, šéf soukromé firmy Egora, který na tomto postu v roce 2016 vystřídal právě Žďárského.

"Dne 29. května 2018 se Trunečka konspirativně sešel se Smutným na benzinové stanici OMV na ulici Jedovnická v Brně, kde spolu 15 minut uvnitř čerpací stanice hovořili. Následně společně každý svým vozidlem odjeli do areálu společnosti SAKO. Po dalších 40 minutách z areálu společnosti vyjel Trunečka ve svém vozidle a na místě spolujezdce seděl Vlastimil Žďárský, vlivný politik ČSSD a zastupitel v městské části Brno-střed," sepsali policisté.

Co jako předseda dozorčí rady, která má městskou firmu kontrolovat, se známými podnikateli řešil, Žďárský nechtěl vysvětlit. "Já nevím, co policisté mají. Co je zmapované, to je zmapované," řekl Žďárský s tím, že se k tomu nechce vyjadřovat. Když jej redakce konfrontovala s jeho schůzkou s Ivanem Trunečkou v odpadové společnosti SAKO, Žďárský reagoval: "To jsou nějaké fabulace." A ukončil hovor.

Na odposleších zaznamenaných policií se spolupracující obviněný kauzy Stoka Saman El-Talabani zmiňuje, že Trunečka "dělá" pro Žďáru. Policie však zachytila i další kontakty Žďárského s Trunečkou. Půldruhý měsíc po zmonitorované schůzce ve společnosti SAKO volal Trunečka dceři Žďárského, která telefon ihned předala otci. Muži se pak domlouvali na návštěvě Mikulova. "Jel by tam s tebou Jirka, jel by svým autem a já tam ještě vezu odhadkyni, protože ta tam musí udělat nějaký šetření místní, kvůli dani z převodu nemovitosti," popisuje na policejním záznamu Žďárský.

Detektivové zároveň sledovali komunikaci Trunečky s managementem SAKO, na který měl Žďárský z pozice politika dohlížet. "Trunečka při telefonním hovoru hovoří konspirativně a stejně tak hovoří i osoby s ním v kontaktu. Zadokumentována je komunikace mezi Trunečkou a Vladimírem Jandáskem ze společnosti SAKO (pracovník ředitelství firmy, pozn. red.), ze které vyplývá, že se Jandásek chce s Trunečkou potkat. V tu dobu je Trunečka na dovolené, proto mu Jandásek píše, že počká a uvidí, co se vyvine, a pak by mohli vše probrat," zapsali detektivové.

Policie Vlastimila Žďárského pouze prověřuje. Stíhaný není. Krátce po předloňské razii, při níž policisté zatýkali jednotlivé aktéry korupční kauzy Stoka blízké ANO, nicméně k překvapení i svých vlastních spolupracovníků bez zdůvodnění rezignoval na všechny své posty v městských firmách.