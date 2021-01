Faltýnkův syn se tajně scházel s obžalovaným Švachulou po jeho propuštění z vazby

Obžalovaný expolitik ANO Jiří Švachula dle policie na odposleších řešil odvádění "desátků" z veřejných zakázek v Brně Jaroslavu Faltýnkovi a jeho synovi. U soudu vinu Faltýnkových, které policie prověřuje, Švachula označil za nesmysl. Jakmile ho propustili z vazby, Faltýnek ml. se s ním dle zjištění HN a Aktuálně.cz sešel. Faltýnek to popřel, pak prohlásil, že poskytoval "psychickou podporu".

Někdejší vlivný politik ANO Jiří Švachula dnes stojí za manipulace stamilionových zakázek městské části Brno-střed před soudem. Protože dle žalobce vedl organizovanou skupinu politiků, podnikatelů a úředníků, hrozí mu až šestnáct let vězení. Jeho situaci komplikuje, že část jeho spoluobžalovaných se k tomu, že dávali či brali úplatky, už přiznala.

I když i Švachulovi státní zástupce za spolupráci nabízí výrazně nižší trest, přesto téměř 20 měsíců ve vazbě odmítal vypovídat. U soudu pak exmístostarosta Brno-střed jen přečetl z papíru připravené prohlášení. V tom popřel, že by zakázky manipuloval, a zároveň vyvracel důvěryhodnost policejních odposlechů, které dle detektivů naznačují, že se na nezákonnostech podílel předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek a jeho syn.

Ti přitom vůbec před soudem nestojí. Policie Faltýnkovy z podílu na manipulování dalších miliardových městských tendrů pouze podezřívá a Švachulu považuje za možný klíčový zdroj informací. Vychází přitom mimo jiné z odposlechů schůzky Švachuly, na které dle detektivů rozebíral odvádění provizí z veřejných peněz právě Faltýnkům.

Švachula to za nesmysl prohlašoval v době, kdy od soudu putoval zpět do vazby a s vnějším světem takřka nemohl komunikovat. Jakmile soud Švachulu v listopadu propustil na svobodu, podle zjištění Hospodářských novin a Aktuálně.cz se s ním tajně sešel Faltýnek mladší. Když ho s tím nyní reportéři konfrontovali, plánované setkání se Švachulou původně odmítal přiznat. Nakonec ho ale připustil. Švachulovu výpověď ani to, proč Švachula na policisty monitorované schůzce řešil odvádění "desátků" pro "Efka", ale prý neřešili.

"Chtěl jsem mu vyjádřit psychickou podporu, je to kamarád," uvedl Jiří Faltýnek s tím, že na tom nevidí nic špatného a jako podezřelý v jeho kauze se necítí. "Já jsem byl jenom popřát šťastný a veselý," dodal Faltýnek.

Připustil, že se potkali před Vánoci dvakrát. Poprvé to dle něj byla náhoda, podruhé smluvená schůzka.

Takzvanou kauzu Stoka, v níž se policisté i státní zástupce stále pokoušejí Švachulu přesvědčit ke spolupráci, ale podle něj nerozebírali. "Předtím mě to zajímalo, můj zájem o toto téma ale zašel. Po té anabázi a po mediálních eskapádách mě to už nezajímá," dodal Faltýnek s tím, že ctí presumpci neviny.

Reportéři osobně položili dotazy i Švachulovi. Ten na ně ale nereagoval a odešel.

Zatímco Jaroslav Faltýnek v minulosti redakcím tvrdil, že se Švachulou nemá žádný vztah, jeho syn ho označuje za rodinného přítele. "S otcem byli kamarádi takových deset dvanáct let," řekl Jiří s tím, že on sám Švachulu považuje rovněž za kamaráda. Aktuálně.cz a HN přitom popsaly, že to byl právě Jaroslav Faltýnek, kdo v pražské centrále hnutí ANO v rozporu se zaběhlými procesy a přes protesty straníků zařídil v roce 2014 jeho přijetí do hnutí Andreje Babiše. Jiří Švachula se následně po volbách stal místostarostou části Brno-střed a dle policistů začal přidělovat zakázky spřízněným firmám a kasírovat za to úplatky desítky milionů.

Klíčová policejní nahrávka

Policejní vyšetřování odstartovala nahrávka schůzky v kavárně v brněnském obchodním centru IBC v říjnu 2016. Tehdy již místostarosta městské části Brno-střed Švachula a podnikatel s iráckými kořeny Saman El-Talabani se mezi cinkáním šálků kávy podle interpretace detektivů dohadovali, jak se rozdělí milionové úplatky za zmanipulované veřejné zakázky.

Když se o něco později druhý účastník schůzky - podnikatel Saman El-Talabani - dostal do problémů nejenom za to, že si dle detektivů platil ochranu od jejich kolegů, ale navíc ještě krátil daně, rozhodl se výměnou za nižší trest s policisty spolupracovat. A stal se zásadním informátorem, který korupční pavučinu - policií již zmapovanou - pomohl odkrývat.

Švachula ale ve svém prohlášení u soudu ukázal právě na Talabaniho. Prý se na odposlechnuté schůzce Talabaniho bál, protože ho brněnský podnikatel iráckého původu vydíral. S Talabanim tedy mluvil, přikyvoval mu a aktivně na něj reagoval proto, aby se ho zbavil, nikoliv proto, že by to byla pravda. "Na té schůzce v roce 2016 v IBC jsem se mu snažil neodporovat. Věděl jsem, čeho je schopný - snažil jsem se s ním mírně rozejít a hrál jsem jeho hru, jeho verzi jsem mu odkýval," vyjádřil se k předmětným nahrávkám Švachula.

Na policií monitorované schůzce se zmiňuje o "Efkách" v okamžiku, kdy mu Talabani sdělí, že o něm další dnes obžalovaný podnikatel Ivan Trunečka roznáší "lži", že "dal Faltýnkům třicet procent místo dohodnutých padesáti". Redakce nahrávku získaly.

Trunečka dále dle Talabaniho slov zachycených na nahrávce tvrdil, že Švachula nesplnil, co měl, a proto ho "Faltýnci utli". "Z čehož vyplývá, že Faltýnci mají přímý vliv na rozhodování o veřejných zakázkách. Případně o tom, se kterými lidmi bude při ovlivňování veřejných zakázek spolupracováno," poznamenali později do spisu policisté.

Faltýnek mladší seděl ve vedení městské firmy Teplárny Brno v době, kdy tam Trunečkovy firmy získávaly velké zakázky. A zároveň od Trunečky koupil vilu. "Do zločinecké organizované skupiny lze zařadit i Jiřího Faltýnka, který z titulu své pozice u Tepláren Brno přímo ovlivňuje veřejné zakázky zadávané tímto subjektem spřízněným firmám," zapsali později policisté do spisu, s jehož obsahem se deníky Aktuálně.cz a HN seznámily.

Kauza vily Faltýnka mladšího Jiří Faltýnek byl nejprve místopředsedou představenstva městské firmy Teplárny Brno. Andrej Babiš následně v roce 2015 nařídil, aby post placený z veřejných peněz opustil, protože se zároveň nechával vyplácet jako poslanecký asistent Rostislava Vyzuly, kterému jako předseda klubu šéfoval jeho otec Jaroslav.

Faltýnek ml. se ovšem přesunul jen na post šéfa dozorčí rady miliardové veřejné společnosti. U té dlouhodobě získávají zakázky otec a syn Trunečkovi. Dnes je Trunečka mladší stíhaný za manipulace veřejných zakázek v městské části Brno-střed.

Rok poté, co ve vedení tepláren Faltýnek po volbách zasedl, si od firmy, v níž figuruje Ivan Trunečka starší, pořídil dům ve Vranově u Brna. Nově postavený dům stojí na kraji obce s výhledem na louky a lesy. Upozornila na to MF Dnes.

Faltýnek mladší ho dle kupní smlouvy koupil za 1,8 milionu. Za osmisetmetrový pozemek pak dal dalších 3,5 milionu. Dům je nyní zatížený hypotékou v podobné výši. Zda byl nákup výhodný, je i přes nízkou kupní cenu obtížné určit. Faltýnek argumentuje, že stavbu koupil rozestavěnou. Banka hodnotu tehdy rozestavěného stavení vyčíslila obdobně jako Trunečka.

Dům ovšem dostavoval opět Trunečka, který až donedávna bydlel o dva domy dál od Faltýnků. Podle Jiřího si chtěli dům upravit zčásti "podle svého". "Štve mě, že někdo píše luxusní dům, není to nic luxusního, máme výhled do pole," argumentoval dále Faltýnek mladší. Na otázku, proč si takový dům tedy pořizoval, odpověděl, že mu chyběly peníze na jiný.

Není to ale jediná vazba Faltýnka na Trunečku. Firmy, které si syn druhého muže ANO založil, sídlí za výhodných podmínek (sedm tisíc měsíčně) v nájmu v budově, kterou Trunečka spoluvlastní. Podle juniora jde ale o tržní nájemné běžné v dané lokalitě. "Hledal jsem levné prostory, tak jsem Ivana oslovil a on mi nabídl tohle," řekl Faltýnek.

Švachula má pro policisty zásadní informace i v takzvané kauze Mýto, v níž policie podezřívá z korupce třeba společně s Jaroslavem Faltýnkem také předsedu antimonopolního úřadu Petra Rafaje. Podle vyšetřovatelů se Rafaj s Faltýnkem domlouvali na tom, jak tendr na mýtný systém zmanipulovat tak, aby jej získala společnost Kapsch. Jejich schůzku zprostředkoval právě Švachula.

Policejní zdroje: Švachulovi hrozí likvidace

Policie se obává, že Švachulovi, který dodnes odmítl cokoliv přiznat, hrozí likvidace. Ještě když byl ve vazbě, začala ho k soudu vodit eskorta zakuklenců se samopaly. Sám expolitik ANO dostal neprůstřelnou vestu. Zda ho policie nějak chrání i na svobodě, není jasné.

Zatímco Švachulův proces tento týden pokračuje, jak je na tom policejní prověřování Faltýnka a jeho syna, není možné zjistit. Národní centrála proti organizovanému zločinu, která na případu pracuje, živé kauzy nekomentuje.

Korupční kauza Stoka ale přichází v tu samou chvíli o dozorujícího žalobce i klíčového vyšetřovatele. Jak už Aktuálně.cz popsalo, státní zástupce Radek Mezlík se přihlásil o nový post evropského žalobce a uspěl. Odchází tak uprostřed soudního procesu se Švachulou. Policista NCOZ, který prověřoval další větve kauzy, zejména ty, které se týkají Faltýnků, na konci prosince odešel do civilu.

Jiří Faltýnek poté, co redakce informovaly o podezřeních policie, pozastavil své členství v ANO. Premiér Andrej Babiš následně po odchodu místopředsedy a brněnského exprimátora Petra Vokřála z hnutí nechal brněnskou buňku zrušit. Vokřál při ukončení členství prohlásil, že brněnské ANO zůstává napojeno na podsvětí. Členství tak Faltýnkovi úplně zaniklo.

Nyní Faltýnek ml. tvrdí, že se do ANO znovu hlásit nechce. "Ztratil jsem zájem o politiku, chci se věnovat práci a rodině. Čekáme druhou dceru. Stoka nesouvisí s tím, že se už nevrátím," uvedl Faltýnek.

Jeho otec zůstává předsedou poslaneckého klubu ANO a tím i druhým nejvlivnějším mužem vládnoucího hnutí.